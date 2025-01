மகாராஷ்டிராவில் கோரம்: 8 பேர் உடல் சிதறி இறந்த கோரம் - ரயில் விபத்து நடந்தது எப்படி?

Maharashtra Jalgaon Train Accident: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஜல்கான் - பரந்தா ரயில் நிலையம் அருகே இன்று கோர ரயில் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்த புஷ்பக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுவிட்டதாக தகவல்கள் பரவி உள்ளது. இதனால், புஷ்பக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் அபாய சங்கிலியை இழுந்து ரயிலை நிறுத்தி, பயணிகள் அதில் இருந்து அவசர அவசரமாக குதித்துள்ளனர்.

#WATCH | Pushpak Express accident | Mumbai: CPRO Central Railway, Swapnil Nila says, "Near Pachora in Jalgaon Pushpak Express which was coming from Lucknow towards Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, an incident of alarm chain pulling occurred. After this incident, a few… pic.twitter.com/M1aafb3DQ3

— ANI (@ANI) January 22, 2025