உடலுறவில் நடந்த பயங்கரம்... கட்டிலில் பிணமான மனைவி - கொலைக்கு காரணம் என்ன?

Bizarre Crime News In India: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் ராம்பூர் நகரில் கணவன் - மனைவி இடையிலான குடும்ப பிரச்னை, இறுதியில் கொலையில் முடிந்துள்ளது. சமீப காலமாக கணவன் - மனைவி உறவில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் காரணமாக அதிகளவில் குற்றங்கள் ஏற்படுவதை நாடு முழுவதும் பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்த சம்பவமும் இந்த வரிசையில் இணைந்திருக்கிறது.
33 வயதான அரசு பள்ளி ஆசிரியர்தான் அவரது கணவரால் கொல்லப்பட்டுள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த செவ்வாய்கிழமை (ஏப். 7) ராம்பூர் காவலர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட கணவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தற்போது அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. உத்தர பிரதேசத்தின் ராம்பூர் நகரில் இருவருக்கு இடையில் நடந்தது என்ன? குற்றத்தின் பின்னணி என்ன? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
பிணமாக கிடந்த ஆசிரியர்
33 வயதான அரசு பள்ளி ஆசிரியர்தான் எக்தா சிங். இவர் ராம்பூரின் சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்தின் கீழ் வரும் ஷிவ் விஹார் காலனியில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தார். அந்த வாடகை வீட்டில் அவர் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் கடந்த திங்கள்கிழமை (ஏப். 6) அன்று வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அன்று காலை பால்காரர் வந்து வீட்டுக் கதவலை பலமுறை தட்டியுள்ளார். வீட்டில் ஆள் இருந்தும் நீண்டநேரம் கதவை திறக்காததால், பால்காரருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனே அந்த பால்காரர் வீட்டு உரிமையாளரிடம் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தப்பி ஓடிய ராகுல் சௌத்ரி
வீட்டு உரிமையாளரும் கதவை தட்டிப்பார்த்தும் யாரும் திறக்காததால், உடனே காவலர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காவலர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த நிலையில், படுக்கையில் எக்தா சிங் பிணமாக இருந்ததை கண்டுள்ளனர். ஆனால் வீட்டில் கணவன் ராகுல் சௌத்ரி இல்லாதது அவர் மீது சந்தேகத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. காவலர்கள் பெண்ணின் உடலை உடற்கூராய்வு பரிசோதனைக்கு அனுப்பிவிட்டு, கணவன் ராகுல் சௌத்ரியை வலைவீசி தேடி உள்ளனர்.
போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் கணவன்
ராகுல் சௌத்ரி அவரது மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு அறையின் கதவை திறந்துவைத்து சம்பவ இடத்தைவிட்டு தப்பி ஓடி உள்ளார். தொடர்ந்து அவர் மீரட் நகரில் உள்ள போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் சேர்ந்திருக்கிறார். போலீசார் அவரை தேடிச் சென்றதில் அவர் போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இருப்பதை அறிந்து, அங்கு சென்று அவரை கைது செய்தனர். ராகுல் சௌத்ரியை விசாரித்தபோதுதான், கொலை சம்பவம் குறித்த பல்வேறு திடுக்கிடும் சம்பவங்கள் வெளிவந்துள்ளன.
உடலுறவின் போது வாக்குவாதம்
குறிப்பாக, ராகுல் சௌத்ரி கொலை செய்ததை போலீசாரிடம் ஒப்புக்கொண்டுவிட்டார். தொடர்ந்து, அந்த சம்பவம் குறித்து விவரிக்கையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 6) இரவில் உடலுறவு வைத்துக்கொண்டபோது, இருவருக்கும் இடையே திடீரென வாக்குவாதம் வெடித்திருக்கிறது என்றும் அப்போது கோபத்தில் மனைவியை கழுத்ததை நெறித்ததில், அவர் உயிரிழந்துவிட்டார் என்றும் விசாரணையில் கணவன் ராகுல் சௌத்ரி தெரிவித்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்த தனது 5 வயது மகனையும் அழைத்துச் சென்றிருக்கிறார். பின்னர், தனது தம்பியின் வீட்டிற்கு சென்று தனது மகனை அங்கே விட்டுச் சென்றுள்ளார். இந்த கொலை சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறது.
வரதட்சணை கொடுமையா?
உயிரிழந்த எக்தா சிங்கின் குடும்பத்தினர், ராகுல் சௌத்ரி மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர். ராகுல் சௌத்ரி மதுவுக்கு அடிமையானவர் என்றும் எக்தா சிங்கிடம் வரதட்சணை கேட்டு பலமுறை சித்ரவதை செய்தவர் என்றும் கூறுகின்றனர். இதனால் இவர்களிடையேயான பிரச்னை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. ராகுல் மற்றும் அவரது தம்பிக்கு எதிராக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். ராகுலின் தம்பி தற்போது தலைமறைவான நிலையில், போலீசார் அவரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
दहेज की मांग कर प्रताडित करने तथा हत्या कर देने के अभियोग में #एसपीˍरामपुर के निर्देशन में थाना सिविल लाईन #RampurPolice द्वारा वांछित अभियुक्त (पति) को किया गया गिरफ्तार ।#Uppolice pic.twitter.com/GcERBTaH3Y
— Rampur police (@rampurpolice) April 7, 2026
ராகுல் சௌத்ரி தற்போது நீதிமன்ற காவலில் உள்ளார், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும், கொலை நடந்த அன்று அவர்களுக்கு இடையே எதனால் வாக்குவாதம் வெடித்தது?, அவர்களுக்கு இடையே வரதட்சனை தொடர்பான பிரச்னையை தவிர வேறு ஏதும் பிரச்னைகள் இருக்கிறதா? என போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
