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மனைவியின் அந்தரங்க வீடியோ... கசியவிட்ட கணவன்... பின்னணியில் பகீர் காரணம்

Crime News : தனது மனைவி வேறொரு நபருடன் தகாத உறவில் இருப்பதாக கூறி, அந்த பெண்ணின் அந்தரங்க புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் அவரது கணவரே பகிர்ந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் பீகாரில் நடந்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:25 PM IST
மனைவியின் அந்தரங்க வீடியோ... கசியவிட்ட கணவன்... பின்னணியில் பகீர் காரணம்
Image Credit: Image Credits : Husband arrested on leaking wife private photo | Image Source : Gemini AI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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மனைவியின் அந்தரங்க வீடியோ... கசியவிட்ட கணவன்... பின்னணியில் பகீர் காரணம்
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