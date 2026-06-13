/மனைவியின் அந்தரங்க வீடியோ... கசியவிட்ட கணவன்... பின்னணியில் பகீர் காரணம்

Bihar Crime News : பீகார் மாநிலத்தின் கட்டிஹார் மாவட்டத்தில், ஒரு பெண்ணின் தனிப்பட்ட மற்றும் ஆட்சேபத்திற்குரிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டதற்காக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதில் அதிர்ச்சிகரமான விஷயமே, அந்த பெண்ணின் கணவர்தான் அந்த ஆட்சேபனைக்குரிய புகைப்படங்களை பதிவிட்டவர். அவருக்கு மனைவியின் மீது ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் விளைவாக இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் பெயர் தயாந்த் குமார் ஆவார். இவர் தனது மனைவி மீது அவதூறு பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே, சமூக வலைதளங்களில் ஆட்சேபனைக்குரிய புகைப்படங்களை பதிவிட்டுள்ளார். கட்டிஹார் நகரில் உள்ள சைபர் காவல் நிலையத்தில் மனைவி அளித்த புகாரின்பேரில், அந்த நபர் கைதானார்.
தயாந்திற்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் திருமணமாகி உள்ளது. இவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அவரது மனைவி இன்னொருவருடன் தகாத உறவில் இருப்பதாக அடிக்கடி சந்தேகப்பட்டுள்ளார். அந்த பெண் அவரது பெற்றோர் வீட்டுக்குச் சென்றபோது கூட சந்தேகத்தில் அவரை பின் தொடர்ந்திருக்கிறார். அந்தளவிற்கு சந்தேகப் பேர்வழி...
இந்த சந்தேகம்தான் அவரை, அவரின் மனைவியின் அந்தரங்க மற்றும் ஆட்சேபனைக்குரிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றியிருக்கிறார். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள தயானந்த் சில மாதங்கள் தலைமறைவாக இருந்துள்ளார். அப்போது அந்த பெண் அவரது பெற்றோரின் வீட்டில் இருந்திருக்கிறார். போலீசார் பல இடங்களில் தேடிய பின்னரே இவர் பிடிபட்டுள்ளார்.
கைதான பின்னர், மனைவியின் ஆட்சேபனைக்குரிய புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை பதவியேற்றியது அவர்தான் என்பதை அவரே ஒப்புக்கொண்டார். மேலும் தனது மனைவிக்கு திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவு இருப்பதாகச் சந்தேகித்ததாகவும், அவர் வேறொரு நபருடன் ஓடிவிட்டதாக நினைத்ததாகவும் தயானந்த் விசாரணையில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
"மனைவி வேறு ஒருவருடன் சென்றுவிட்டாள். நான் கோபத்தில் அதை பதிவேற்றினேன். அவளுக்கு முன்பே வேறொரு தொடர்பு இருந்தது. நான் பெரும் தவறு செய்துவிட்டேன்" என தயானந்த் கூறியிருக்கிறார்.
மனைவி தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகளை சரிபார்த்த பின்னரே தயானந்தை போலீார் கைது செய்ததாக சைபர் டிஎஸ்பி ஆசிஃப் ஆலம் கூறினார். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் தலைமறைவாக இருந்ததாகவும், அவர் இருக்கும் இடம் குறித்த தகவல் கிடைத்த பின்னரே ஒரு போலீசார் குழு அவரை கைது செய்ததாகவும் கூறினார்.
ஆசிஃப் ஆலம் மேலும் கூறுகையில், "கைதுக்கு பிறகு தயானந்தின் கைபேசியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அதில் அவரின் மனைவியின் அந்தரங்க மற்றும் ஆட்சேபனைக்குரிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள கண்டெடுக்கப்பட்டது. அவற்றை தடயவியல் சோதனைக்கு அனுப்புவார்கள். அந்த உள்ளடக்கம் வேறு எங்கம் பகிரப்பட்டதா அல்லது சாதனத்தில் இருந்து அழிக்கப்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும்" தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர், "சிலர் இதுபோன்ற செயல்களைச் செய்து சமூக ஊடகங்களில் புகழ் தேட நினைப்பார்கள். இது ஒரு சட்ட மீறலாகும். புகாரின் அடிப்படையில் நாங்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை கைது செய்தோம். அவர் தற்போது சிறைக்கு செல்வார்" என்றார்.