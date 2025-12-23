கணவனை கொன்று மாரடைப்பு என நாடகமாடிய மனைவி - இறுதிச்சடங்கில் அம்பலமான உண்மை!

Crime News In Tamil: ஹைதராபாத்தின் பச்சுப்பள்ளி பகுதியில், குடிபோதையில் இருந்த கணவனை கொலை செய்துவிட்டு, அவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாக நாடகமாடிய பெண்ணை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இறுதிச்சடங்கின் போது உடலிலிருந்த காயங்கள் மனைவியின் சதியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளன. ஹைதராபாத் கொலையில் என்ன நடந்தது? மற்றும் பச்சுப்பள்ளி போலீசாரின் அதிரடி விசாரணை பின்னணி குறித்து பார்ப்போம்.
என்ன நடந்தது?
நாராயணன்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அஞ்சிலப்பா (32) மற்றும் அவரது மனைவி ராதா ஆகியோர் ஹைதராபாத் பச்சுப்பள்ளி பகுதியில் வசித்து வந்தனர். கடந்த ஜூன் 23 அன்று, தனது கணவர் மது அருந்திவிட்டு மாரடைப்பால் உயிரிழந்துவிட்டதாக ராதா உறவினர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு, இறுதிச்சடங்குகளுக்காக அஞ்சிலப்பாவின் உடல் அவரது சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு உறவினர்கள் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி வந்தனர்.
சந்தேகத்தை கிளப்பிய காயங்கள்
இறுதிச்சடங்கிற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, அஞ்சிலப்பாவின் கழுத்துப் பகுதியில் சில காயங்கள் இருப்பதைக் கண்டு உறவினர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மாரடைப்பால் இறந்தவருக்கு உடலில் காயங்கள் எப்படி வந்தது என்ற சந்தேகம் எழுந்ததையடுத்து, உடனடியாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பச்சுப்பள்ளி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
விசாரணையில் வெளிவந்த திடுக்கிடும் உண்மைகள்
காவல்துறையினரின் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், ராதா தனது கணவரைக் கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார். அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தில் குடும்பத் தகராறு மற்றும் தன மீதான சந்தேகம் காரணமாக கொலை செய்ததாக கூறினார். அதாவது அஞ்சிலப்பா அடிக்கடி மது அருந்திவிட்டு வந்து ராதாவைத் துன்புறுத்தி வந்துள்ளார். ராதாவின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு அவர் மீது அஞ்சிலப்பா அவதூறு பரப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து அஞ்சிலப்பா மது போதையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, ராதா அவரைத் தாக்கியுள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட போராட்டத்தில் நகங்களால் கீறியதில் அஞ்சிலப்பாவின் கழுத்தில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்துள்ளார்.
சட்ட நடவடிக்கை
தன் மீதான குற்றச்சாட்டை ராதா ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் ராதாவிற்கு உதவியாக வேறு யாருக்காவது தொடர்பு இருக்கிறதா? அல்லது கள்ளக்காதல் விவகாரம் ஏதேனும் பின்னணியில் உள்ளதா? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
