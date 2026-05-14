/ரூ.2000 இருக்கா? நீங்களும் சிறை செல்லலாம்! முதல்வரின் புதிய திட்டம்!

ரூ.2000 செலுத்தினால் நீங்களும் கைதி தான்: ஹைதராபாத்தில் திறக்கப்பட்ட பீல் தி ஜெயில் சிறை அனுபவ மையம்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பலருக்கும் சிறைச்சாலை வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், கைதிகள் தினமும் எப்படி சாப்பிடுகிறார்கள், அங்குள்ள அறைகள் எப்படி இருக்கும் என்பது போன்ற பல கேள்விகள் இருக்கும். இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் வகையிலும், சிறை வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தை அனைத்து மக்களும் அனுபவித்து பார்க்கும் வகையிலும் ஹைதராபாத்தில் ஒரு புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹைதராபாத்தில் உள்ள சாஞ்சல்குடா மத்திய சிறையில், பீல் தி ஜெயில் என்ற பெயரில் சிறை அனுபவ மையமும், புதிய சிறை அருங்காட்சியகமும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. தெலங்கானா ஆளுநர் இந்த மையத்தை நேற்று திறந்து வைத்துள்ளார். இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
ஜெயில் அனுபவம் என்ற இந்த திட்டத்தின் கீழ், பொதுமக்கள் பணத்தை செலுத்திவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் சிறைக்கைதியாக வாழ முடியும். இந்த திட்டத்தில் கலந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள் 12 மணி நேரம் அல்லது 24 மணி நேரம் என இரண்டு விதமான கட்டணங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம். 12 மணி நேர சிறை அனுபவத்திற்கு ரூபாய் 1,000 கட்டணமாகவும், 24 மணி நேர சிறை அனுபவத்திற்கு ரூபாய் 2,000 கட்டணமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முன்பதிவுகளை தெலங்கானா சிறைத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் செய்துகொள்ளலாம்.
இந்த மையத்திற்கு செல்பவர்கள் ஒரு உண்மையான சிறைக்கைதி எப்படி இருப்பாரோ, அதே போன்ற கட்டுப்பாடுகளுடன் தான் இருக்க வேண்டும். சிறைக்குள் நுழையும்போது பார்வையாளர்கள் தங்களது செல்போன் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட பொருட்களை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு தான் உள்ளே செல்ல வேண்டும். சிறைக்கைதிகளுக்கு வழங்கப்படும் அதே உணவு தான் பார்வையாளர்களுக்கும் வழங்கப்படும். மேலும், சிறையில் கொடுக்கப்படும் வழக்கமான உடைகளையே இவர்கள் அணிய வேண்டும்.
ஒரு உண்மையான சிறைச்சாலையை போலவே இங்கு பல வகையான அறைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக குழுவாக தங்கும் இடங்கள், அதி-பாதுகாப்பு அறைகள், பெண்களுக்கான பிரத்யேக அறைகள் மற்றும் தனிமை சிறையான இருட்டறை என பல விதமான அறைகளை மக்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம். மேலும், கைதிகள் தினமும் பின்பற்ற வேண்டிய கடுமையான அட்டவணைகள் மற்றும் சிறை ஒழுங்குமுறைகளையும் பார்வையாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் குறித்து தெலங்கானா சிறைத்துறை மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் பிரிவின் தலைமை இயக்குநர் கூறுகையில், "இது மக்களை மகிழ்விப்பதற்கான வெறும் பொழுதுபோக்கு திட்டம் அல்ல. சிறை அமைப்புகள், சட்டம், சமூக பொறுப்பு மற்றும் கைதிகளின் மறுவாழ்வு குறித்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கம்," என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
சிறைச்சாலையை தண்டனை வழங்கும் இடமாக மட்டும் பார்க்காமல், அது கைதிகளை திருத்தும் ஒரு சீர்திருத்த நிறுவனமாக எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை மக்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. சிறை வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமானது என்பதை நேரடியாக உணர்ந்தால் தான், மக்கள் சுதந்திரத்தின் மதிப்பை புரிந்து கொண்டு குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்ப்பார்கள் என அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.
இந்த பீல் தி ஜெயில் அனுபவ மையத்துடன் திறக்கப்பட்டுள்ள தெலங்கானா சிறை அருங்காட்சியகத்தில், சுதந்திர போராட்ட காலத்திலிருந்து இன்று வரை சிறைத்துறை எப்படி உருமாறியுள்ளது, கைதிகளின் வாழ்க்கை மற்றும் அவர்கள் சிறைக்குள் செய்யும் ஆக்கபூர்வமான பணிகள் குறித்தும் மக்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்தமான் நிக்கோபார், கொல்கத்தா, பெங்களூரு மற்றும் கோவா ஆகிய இடங்களை தொடர்ந்து, ஹைதராபாத்தில் இந்த அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் ஐந்தாவது பிரத்யேக சிறை அருங்காட்சியகமாக செயல்பட்டு வருகிறது. சிறை அனுபவத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் பொதுமக்கள் கட்டணம் செலுத்தி இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
|சிறை அனுபவ நேரம்
|கட்டணத் தொகை
|12 மணி நேர சிறை அனுபவம்
|ரூ. 1,000
|24 மணி நேர சிறை அனுபவம்
|ரூ. 2,000
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. ஹைதராபாத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ள 'ஜெயில் அனுபவம்' திட்டம் என்றால் என்ன?
2. இந்தச் சிறை அனுபவத் திட்டத்திற்கான கட்டணம் எவ்வளவு?
3. சிறைக்குள் நுழையும் பொதுமக்களுக்கு என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன?
