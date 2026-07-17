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ஹைட்ரோஜன் ரயில் vs மின்சார ரயில்! எது fast? எது best? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க!

Hydrogen Train Vs Electric Train : இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜன் ரயில் சேவையை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜூலை 17ஆம் தேதியான இன்று தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். சென்னை பெரம்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரயில், ஹரியானாவின் முக்கிய வழித்தடத்தில் இயங்க இருக்கிறாது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:19 AM IST
ஹைட்ரோஜன் ரயில் vs மின்சார ரயில்! எது fast? எது best? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க!
Image Credit: Hydrogen Train Vs Electric Train | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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