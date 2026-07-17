/ஹைட்ரோஜன் ரயில் vs மின்சார ரயில்! எது fast? எது best? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க!

Hydrogen Train Vs Electric Train : இந்தியாவில் இருக்கும் பெரும்பாலான மின்சார ரயில்கள், மின்சார கம்பிகள் மூலமாக இயக்கப்படுகின்றனர். ஒரு சில ரயில் இன்ஜின்கள் மட்டுமே எரிபொருள் மூலமாக இயக்கப்படுகின்றன. இந்த சமயத்தில், இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை, ஜூலை 17ஆம் தேதியான இன்று தொடங்க இருக்கின்றனர். இதற்கான சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்ததையடுத்து, இதனை பிரதமர் நரேந்திர ஓடி கொடியசைத்து தொடங்க இருக்கிறார்.
இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில், ஹரியானாவின் ஜிந்த் முதல் சோனிபட் வரை இயக்கப்பட இருகிறது. இந்த ஹைட்ரஜன் ரயிலை தயாரிக்கும் முயற்சிகள், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. இதையடுத்து, வடக்கு மண்டல ரயில்வேவிற்காக ரூ.140 கோடி மதிப்பிலான பணிகள் தொடங்கப்பட்டது. சென்னை பெரம்பூரில் இந்த ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டது. இதுவரை ஹைட்ரஜன் ரயிலை ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் இயக்கி வருகிறது. இந்த பட்டியலில் தற்போது இந்தியாவும் இணைந்திருக்கிறது.
இந்தியாவில் தொடங்கப்படும் இந்த ரயிலில், மொத்தம் 8 பயணிகள் பெட்டிகள் மற்றும் 2 பைலட் பெட்டிகள் இருக்கும். இது இந்தியாவின் மிக நீண்ட ஹைட்ரஜன் ரயில் என்று கருதப்படுகிறது. இதில் மொத்தம் 682 அமரும் இருக்கைகள் இருக்கின்றன. இதன் மூலம், இந்த ரயில்களில் மொத்தம் 2,600 பயணிகள் வரை பயணிக்கலாம்.
|மின்சார ரயில்
|ஹைட்ரஜன் ரயில்
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மிக நீண்ட மின்சார ரயில் பாதை இருக்கும் நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியாவும் இருக்கிறது. மின்சார ரயில்கள், பெரிய நகரும் வீட்டு உபயோக பொருள் போன்றதாக கருதப்படுகிறது. இவை, தண்டவாளங்களுக்கு மேலோ போகும் கம்பிகளிலிருந்து கூரையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் பாண்டோகிராஃப் எனப்படும் ஒரு கைப்பிடி வழியாக மின்சாரத்தை பெற்று, ரயிலின் அடியில் உள்ள மின்சார மோட்டார்களுக்கும் பாய்ந்து ரயிலை இயக்க உதவுகிறது.
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ஹைட்ரோஜன் ரயில்களில், அவற்றை இயக்குவதற்கான மின் உற்பத்தி டேங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது, டீசலை வைத்தோ மேலே உள்ள மின்சார கம்பிகளை பயன்படுத்தியே இயங்காது. அதற்கு மாறாக, fuel cell எனப்படும் எரிபொருள் கலத்திறுள், ஹைட்ரோஜன் வாயுவும், வெளியே இருக்கும் ஆக்சிஜனும் கலக்கின்றன. இது ரயில் மின் மோட்டார்களை இயக்குவதற்கான மின்சாரத்தை உருவாக்குகிறது.
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மின்சார ரயில்களில் அதிக செயல்திறன் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. இதில், சுமார் 80-90% வரை மின் தொகுப்பிலிருந்து ரயிலுக்கு நேரடியாக மின்சாரம் செல்கிறது.
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ஹைட்ரஜன் ரயிலில், எரிபொருள் கலத்திலிருந்து மீண்டும் மின்சாரமாக மாறும் போது அதன் ஆற்றல் குறைவதால், ஹைட்ரஜன் ரயில்கள் குறைந்த செயல்திறன் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. இதன் செயல்திறன் சுமார் 30-40 % வரை இருக்கின்றன.
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மின்சார ரயில்கள் ஹைட்ரோஜன் ரயில்களுடன் ஒப்பிடுகையில் எடை குறைவாக இருக்கின்றன. இவை மின்சார கம்பிகள் மூலம் இயங்குவதால், எரிபொருளை சுமக்க எந்த எரிபொருள் கலமும் இதற்கு தேவைப்படாது.
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ஹைட்ரஜன் ரயில், அதன் சொந்த ஆற்றலை உற்பத்தி செய்வதற்கு, எடை அதிகமான ஹைட்ரஜன் பெட்டிகள், எரிபொருள் கலன்கள் மற்றும் மின்கலன்களுடன் எடுத்து செல்ல வேண்டி இருக்கும்.
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மின்சார ரயிலின் டிக்கெட் விலை ரூ.5 முதல், ரூ.30 வரை இருக்கிறது. அந்த ரயில் எத்தனை கிலோ மீட்டர் இயக்கப்படுகிறதோ, அதை வைத்து விலை மாறுபடும். இதில் ஏசி ரயில்களுக்கு என்று தனி விலை இருக்கிறது. விலை ரூ.35ல் (10கி.மீ) ஆரம்பித்து, ரூ.120 வரை (ரூ.60 கி.மீ) இருக்கிறது.
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ஹைட்ரோஜன் ரயிலின் டிக்கெட் விலை, ரூ.5 முதல் ரூ.25 வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்த ரயில் ஜிந்த் முதல் சாேனிபேட் வரை மட்டுமே சில நாட்களுக்கு இயக்க இருக்கின்றனர். இதற்குறிய கி.மீ 85-90 வரை மட்டுமே இயங்க இருக்கிறது.
மின்சார ரயில் vs ஹைட்ரஜன் ரயில் என இரண்டை எடுத்துக்கொண்டாலும், இரண்டிலும் பல சாதக பாதகங்கள் உள்ளன. இருப்பினும் ஹைட்ரஜன் ரயில் இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு வராததாலும், மின்சார ரயில்கள் பல ஆண்டுகளாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன, அதில் பயணிகள் பாதுகாப்பாக செல்கின்றனர் என்பதாலும் பொதுமக்களுக்கு இன்னும் ஹைட்ரஜன் ரயில்கள் மீது சந்தேகம் இருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படும் போதும், அது குறித்த மக்கள் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் போதும், இரண்டில் எது பெஸ்ட் என்கிற முடிவிற்கு மக்களே வந்து விடுவார்கள்.
மத்திய அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையின் படி, இந்திய ரயில்வே ஜிந்த்-சோனிபட் வழித்தடம் மூலம் பெற்ற அனுபவத்தை பயன்படுத்தி, கல்கா-சிம்லா வழித்தடம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய ரயில் பாதைகளிலும் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது. இன்னும் சில காலங்களில், இந்த திட்டத்தின் வெற்றியை பொருத்து பல்வேறு வழித்தடங்களில் ஹைட்ரஜன் ரயில்கள் இயக்கப்படலாம்.