என்னால் சம்பாதிக்க முடியவில்லை - அமைச்சர் பதவி வேண்டாம்! சுரேஷ் கோபி வேதனை!

மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை இணை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு பிரபல நடிகரும், அரசியல்வாதியுமான சுரேஷ் கோபி திடீரென அறிவித்துள்ளது கேரள அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்த விரும்புவதே தனது இந்த முடிவுக்கு காரணம் என்றும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார். கண்ணூரில், பாஜகவின் புதிய மாநிலங்களவை உறுப்பினரான சி. சதானந்தனின் எம்.பி. அலுவலகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய சுரேஷ் கோபி, இந்த திடீர் அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
சுரேஷ் கோபி பேசுகையில், "நான் அமைச்சர் பதவியை ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை. என்னை இந்த பதவியிலிருந்து விடுவிக்குமாறு மனப்பூர்வமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்," என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், தனக்கு பதிலாக, மூத்த தலைவரான சி. சதானந்தனை அமைச்சராக நியமிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் பரிந்துரைத்தார். "சதானந்தன் அமைச்சராக பொறுப்பேற்பது, கேரளாவின் அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கும் என்று நான் நம்புகிறேன்," என்று அவர் கூறினார். சதானந்தனை மாநிலங்களவைக்கு அனுப்பியது, கண்ணூர் மாவட்ட அரசியலில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல் என்றும் அவர் பாராட்டினார்.
திரைப்படமும், நிதி நெருக்கடியும்
தனது இந்த முடிவிற்கான காரணத்தை விளக்கிய சுரேஷ் கோபி, "எனது பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நான் மீண்டும் திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடிக்க விரும்புகிறேன்," என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்தார். அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு, மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் ஒரு முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவர் சுரேஷ் கோபி. அமைச்சர் பதவியை ஏற்ற பிறகு, அவரால் திரைப்படங்களில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிதி நெருக்கடி மற்றும் கலைத்துறை மீதான ஆர்வம், அவரை இந்த முடிவை எடுக்கத் தூண்டியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
அரசியல் தாக்கங்கள்
சுரேஷ் கோபியின் இந்த அறிவிப்பு கேரள பாஜகவிலும், தேசிய அரசியல் வட்டாரத்திலும் பல்வேறு விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது. திருச்சூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்று, கேரளாவில் பாஜகவின் முதல் மக்களவை உறுப்பினர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்தவர் சுரேஷ் கோபி. அவருக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது, கேரளாவில் கட்சியை வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அவர் பதவியிலிருந்து விலக விரும்புவது, கட்சிக்கு ஒரு பின்னடைவாக அமையலாம். தனக்கு பதிலாக சதானந்தனை பரிந்துரைத்ததன் மூலம், கட்சியில் உள்ள மூத்த தலைவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை சுரேஷ் கோபி உணர்த்தியுள்ளார். அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகினாலும், ஒரு எம்.பி.யாக அவர் தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்றுவாரா அல்லது முழு நேர நடிகராக மாறுவாரா என்பது குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறி, மத்திய அமைச்சர் வரை உயர்ந்த சுரேஷ் கோபியின் இந்த திடீர் அறிவிப்பு, அரசியல் பதவிகளை விட, தனது கலை பயணத்திற்கே அவர் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. அவரது இந்த முடிவு ஏற்கப்படுமா, அல்லது கட்சி தலைமை அவரை சமாதானப்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். எது எப்படி இருந்தாலும், சுரேஷ் கோபியின் இந்த அறிவிப்பு, கேரள அரசியலில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
