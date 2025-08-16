English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IB Vacancy: 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை....புலனாய்வுப் பணியகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

IB Security Assistant Recruitment 2025: புலனாய்வுப் பணியகத்தின் (IB) துணை புலனாய்வுப் பணியகத்தில் (SIB) காலியாக உள்ள 4987 பாதுகாப்பு உதவியாளர் / நிர்வாகி பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணபிக்கும் முறை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 12:08 PM IST
  • புலனாய்வுப் பணியகத்தில் ஆட்சேர்ப்பு.
  • கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது வரம்பு என்ன?
  • சம்பளம் மற்றும் தேர்வு செயல்முறை என்ன?

IB Security Assistant Recruitment 2025: 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற இளைஞர்களுக்கு புலனாய்வுப் பணியகத்தில் வேலை செய்ய ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது. புலனாய்வுப் பணியகத்தின் (IB) துணை புலனாய்வுப் பணியகத்தில் (SIB) காலியாக உள்ள 4987 பாதுகாப்பு உதவியாளர் / நிர்வாகி பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Intelligence Bureau Recruitment 2025

பாதுகாப்பு உதவியாளர் / நிர்வாகி பதவிகள்: 4987 காலியிடங்கள்

- இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 17, 2025 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் 1 நாள் அவகாசம் மட்டுமே உள்ளது. விண்ணப்ப செயல்முறை 1 நாளுக்குப் பிறகு முடிவடைகிறது. 

- ஆர்வமுள்ள மற்றும் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் www.mha.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு சென்று விண்ணப்பிக்கலாம். 

- ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் விரைவில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

IB Recruitment: 

IB -இல் பல பதவிகளில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட உள்ளது

- இந்த ஆட்சேர்ப்பு மூலம் மொத்தம் 4987 பதவிகள் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட உள்ளன. 

- இதில் 2471 முன்பதிவு செய்யப்படாத (UR) பதவிகள், 
- 1015 OBC, 
- 501 EWS, 
- 574 SC மற்றும்
- 426 ST பதவிகள் அடங்கும். 
- இந்த ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு, www.mha.gov.in -ஐ பார்வையிடலாம்.

IB Vacancy 2025: 

கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது வரம்பு

- இந்த ஆட்சேர்ப்பில் விண்ணப்பிக்க, விண்ணபதாரர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வாரியத்திலிருந்து 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது கட்டாயமாகும். 

- மேலும், ஒருவர் விண்ணப்பிக்கும் மாநிலத்தின் நிரந்தர குடியிருப்பாளராக (குடியிருப்புச் சான்றிதழ் உட்பட) இருக்க வேண்டும். 
- இது தவிர, உள்ளூர் மொழி அறிவும் அவசியம்.

IB Vacancy 2025: 

இந்த பதவிகளுக்கான வயது வரம்பு என்ன?

குறைந்தபட்ச வயது: 18 ஆண்டுகள்

அதிகபட்ச வயது: 27 ஆண்டுகள்

இடஒதுக்கீட்டின்படி உயர் வயதில் தளர்வு:

SC/ST: 5 ஆண்டுகள்

OBC: 3 ஆண்டுகள்

IB Vacancy 2025:

IB காலியிடம் 2025: சம்பளம் மற்றும் தேர்வு செயல்முறை

சம்பளம்

- இந்த ஆட்சேர்ப்புக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு நிலை-3 (₹21,700 – ₹69,100) இன் கீழ் சம்பளம் வழங்கப்படும்.

தேர்வு செயல்முறை

- வேட்பாளர்கள் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணலின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். 

- எழுத்துத் தேர்வில் டயர்-1 (அப்ஜெக்டிவ் வகை) மற்றும் டயர்-2 (விளக்கத் தேர்வு) ஆகியவை அடங்கும்.

டயர்-1 மற்றும் நேர்காணல் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தகுதிப் பட்டியல் தயாரிக்கப்படும்.

IB Security Assistant Application: 

IB பாதுகாப்பு உதவியாளர் விண்ணப்பம்: விண்ணப்பக் கட்டணம் இதுதான்

பொதுப் பிரிவு, EWS, OBC: ₹650
SC/ST: ₹550
அனைத்து பிரிவு பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கும்: ₹550

மேலும் படிக்க | LIVE : அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் சோதனை, சபரிமலை நடைதிறப்பு, பென்சன், மகளிர் உரிமைத்தொகை - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

மேலும் படிக்க | கரண்ட் பில்லே வராது! சோலார் பேனலுக்கு மெகா மானியம் வங்கும் அரசு, மாநிலங்களவையில் முக்கிய அப்டேட்

