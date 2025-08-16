IB Vacancy: 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை....புலனாய்வுப் பணியகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

IB Security Assistant Recruitment 2025: 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற இளைஞர்களுக்கு புலனாய்வுப் பணியகத்தில் வேலை செய்ய ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது. புலனாய்வுப் பணியகத்தின் (IB) துணை புலனாய்வுப் பணியகத்தில் (SIB) காலியாக உள்ள 4987 பாதுகாப்பு உதவியாளர் / நிர்வாகி பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Intelligence Bureau Recruitment 2025
பாதுகாப்பு உதவியாளர் / நிர்வாகி பதவிகள்: 4987 காலியிடங்கள்
- இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 17, 2025 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் 1 நாள் அவகாசம் மட்டுமே உள்ளது. விண்ணப்ப செயல்முறை 1 நாளுக்குப் பிறகு முடிவடைகிறது.
- ஆர்வமுள்ள மற்றும் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் www.mha.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு சென்று விண்ணப்பிக்கலாம்.
- ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் விரைவில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
IB Recruitment:
IB -இல் பல பதவிகளில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட உள்ளது
- இந்த ஆட்சேர்ப்பு மூலம் மொத்தம் 4987 பதவிகள் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட உள்ளன.
- இதில் 2471 முன்பதிவு செய்யப்படாத (UR) பதவிகள்,
- 1015 OBC,
- 501 EWS,
- 574 SC மற்றும்
- 426 ST பதவிகள் அடங்கும்.
- இந்த ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு, www.mha.gov.in -ஐ பார்வையிடலாம்.
IB Vacancy 2025:
கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது வரம்பு
- இந்த ஆட்சேர்ப்பில் விண்ணப்பிக்க, விண்ணபதாரர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வாரியத்திலிருந்து 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது கட்டாயமாகும்.
- மேலும், ஒருவர் விண்ணப்பிக்கும் மாநிலத்தின் நிரந்தர குடியிருப்பாளராக (குடியிருப்புச் சான்றிதழ் உட்பட) இருக்க வேண்டும்.
- இது தவிர, உள்ளூர் மொழி அறிவும் அவசியம்.
IB Vacancy 2025:
இந்த பதவிகளுக்கான வயது வரம்பு என்ன?
குறைந்தபட்ச வயது: 18 ஆண்டுகள்
அதிகபட்ச வயது: 27 ஆண்டுகள்
இடஒதுக்கீட்டின்படி உயர் வயதில் தளர்வு:
SC/ST: 5 ஆண்டுகள்
OBC: 3 ஆண்டுகள்
IB Vacancy 2025:
IB காலியிடம் 2025: சம்பளம் மற்றும் தேர்வு செயல்முறை
சம்பளம்
- இந்த ஆட்சேர்ப்புக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு நிலை-3 (₹21,700 – ₹69,100) இன் கீழ் சம்பளம் வழங்கப்படும்.
தேர்வு செயல்முறை
- வேட்பாளர்கள் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணலின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.
- எழுத்துத் தேர்வில் டயர்-1 (அப்ஜெக்டிவ் வகை) மற்றும் டயர்-2 (விளக்கத் தேர்வு) ஆகியவை அடங்கும்.
டயர்-1 மற்றும் நேர்காணல் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தகுதிப் பட்டியல் தயாரிக்கப்படும்.
IB Security Assistant Application:
IB பாதுகாப்பு உதவியாளர் விண்ணப்பம்: விண்ணப்பக் கட்டணம் இதுதான்
பொதுப் பிரிவு, EWS, OBC: ₹650
SC/ST: ₹550
அனைத்து பிரிவு பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கும்: ₹550
மேலும் படிக்க | LIVE : அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் சோதனை, சபரிமலை நடைதிறப்பு, பென்சன், மகளிர் உரிமைத்தொகை - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
மேலும் படிக்க | கரண்ட் பில்லே வராது! சோலார் பேனலுக்கு மெகா மானியம் வங்கும் அரசு, மாநிலங்களவையில் முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ