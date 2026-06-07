/அலியான்ஸ் பி.யு கல்லூரியில் புதிய கல்வி ஆண்டைத் தொடங்கிய 180 மாணவ, மாணவிகள்!

பெங்களூரு அனேக்கல் தாலுகாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற அலியான்ஸ் ப்ரீ-யுனிவர்சிட்டி கல்லூரி (APUC), தனது முதலாம் ஆண்டு பி.யு.சி (PUC) மாணவர்களுக்கான கல்வி ஆண்டு தொடக்க விழா மற்றும் புத்தாக்கப் பயிற்சி திட்டமான ‘இக்னைட் (IGNITE) 2026–27’ நிகழ்வை அலியான்ஸ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் மிகச் சிறப்பாக நடத்தியது.
இந்தத் தொடக்க விழாவானது, புதிதாகப் பணியில் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்குக் கல்லூரியின் கல்வி கலாச்சாரம், நற்பண்புகள், ஒழுக்க நெறிமுறைகள் மற்றும் அங்கு கொட்டிக்கிடக்கும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் குறித்து எடுத்துரைக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது. கல்வி மற்றும் ஞானத்தின் அடையாளமாக, விழாவிற்கு வருகை தந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் அனைவரும் இணைந்து குத்துவிளக்கேற்றி இந்நிகழ்வை முறைப்படி தொடங்கி வைத்தனர்.
விழாவிற்கு வருகை தந்திருந்த அனைவரையும் வரவேற்றுப் பேசிய அலியான்ஸ் பி.யு கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் பி. எச். எஸ். திம்மப்பா, "மாணவர்களின் வெற்றிக்கு ஒழுக்கமும், கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதும், பன்முகத் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதுமே (Holistic Development) மிக முக்கிய அடித்தளம்" என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், மாணவர்கள் வெறும் பாடப்புத்தகக் கல்வியோடு நின்றுவிடாமல், கல்லூரி நடத்தும் அனைத்து கலை மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய அலியான்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் புத்தாக்கம் மற்றும் அடைகாத்தல் துறை (Incubation & Innovation) புரோ வைஸ்-சான்சலர் டாக்டர் ரே டைட்டஸ், வேகமாக மாறிவரும் இன்றைய நவீன உலகில் புதுமைச் சிந்தனை, படைப்பாற்றல் மற்றும் தொழில்முனைவோர் மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை விளக்கினார். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் விடாமுயற்சியையும், புதிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் பக்குவத்தையும் மாணவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.
இவ்விழாவின் முதன்மை உரையை ஆற்றிய அலியான்ஸ் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் (Vice-Chancellor) டாக்டர் பி. பிரீஸ்ட்லி ஷான், "மாணவர்கள் தங்களின் இலக்குகளை நோக்கிப் பேரார்வத்துடனும், உறுதியான நற்பண்புகளுடனும் பயணிக்க வேண்டும். எப்போதும் பெரிய கனவுகளைக் காணுங்கள், அதை அடைவதற்காகத் தொடர்ந்து உழையுங்கள்" என்று மாணவர்களை உத்வேகப்படுத்தினார்.
அலியான்ஸ் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் (Registrar) டாக்டர் எம். விஸ்வநாதையா, பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி முறைகள் மற்றும் நேர்மையின் முக்கியத்துவம் குறித்துப் பேசினார். மாணவர்களின் வெற்றிக்கு வழிகாட்டும் “ஐந்து ஏ-க்கள் (Five A’s)” என்ற தாரக மந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்:
Aim (இலக்கு)
Action (செயல்பாடு)
Attitude (மனப்பான்மை)
Achievement (சாதனை)
Assessment (சுயமதிப்பீடு)
மாணவர் நலன் மற்றும் வளாக வசதிகள் குறித்துப் பேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் பொதுப் பதிவாளர் (Registrar General) செல்வி. சுரேகா ஷெட்டி, "மாணவர்களை ஒரு முழுமையான சிறந்த குடிமகனாக உருவாக்குவதே அலியான்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய நோக்கம். எனவே, இங்குள்ள கல்வி மற்றும் இதர உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மாணவர்கள் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
இவ்விழாவின் நிறைவாக, அலியான்ஸ் பி.யு கல்லூரியின் இணை இயக்குநர் (Associate Director) திருமதி. ஜோதி எஸ். ஆர். அவர்கள் நன்றியுரை ஆற்றினார். விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த முக்கியப் பிரமுகர்கள், பேராசிரியர்கள், புதிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் அவர் தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
இந்த 'இக்னைட்' புத்தாக்கப் பயிற்சித் திட்டம், கல்லூரியில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ள புதிய பேட்ச்-சைச் சேர்ந்த 180 மாணவர்களுக்கும் ஒரு உத்வேகம் தரும் தொடக்கமாக அமைந்ததுடன், அவர்களின் எதிர்காலக் கல்விப் பயணத்திற்குத் தேவையான மிகச் சிறந்த வழிகாட்டுதலையும், ஊக்கத்தையும் வழங்கியுள்ளது.