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அலியான்ஸ் பி.யு கல்லூரியில் புதிய கல்வி ஆண்டைத் தொடங்கிய 180 மாணவ, மாணவிகள்!

பெங்களூரு அலியான்ஸ் பி.யு கல்லூரியில் 180 மாணவ, மாணவிகள் புதிய கல்வியாண்டை தொடங்கினர். 

Written ByZEE TAMIL NEWS
Published: Jun 07, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:25 AM IST
அலியான்ஸ் பி.யு கல்லூரியில் புதிய கல்வி ஆண்டைத் தொடங்கிய 180 மாணவ, மாணவிகள்!
Image Credit: IGNITE 2026-27 Inaugurated at Alliance PU College,

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