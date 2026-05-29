/ஜூன் மாசமும் கொளுத்தப் போகுது வெயில்... 11 மாநிலங்களுக்கு பெரிய அலர்ட் - தமிழ்நாடு இருக்கா...?

Heat Waves June 2026 : வரும் ஜூன் மாதத்தில் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. தமிழ்நாடு உள்பட 11 மாநிலங்களில் அதிக நாள்கள் வெப்ப அலை நீடிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
IMD Warning On Heat Waves June 2026 : இந்தியாவில் தற்போது பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெப்ப அலை வீசி வருகிறது. தென்னிந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கிவிட்டாலும் கூட இன்னும் பல பகுதிகளில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெயிலின் தாக்கம் இருந்துதான் வருகிறது. வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் மக்களும் வெளியே வர இயலாமல், வீட்டிலேயே முடங்கியிருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
வெயில் கடுமையாக இருந்தால், நீர்நிலைகள் வற்றிவிடும். பயிர்களுக்கு மட்டுமின்றி மனிதர்கள் குடிப்பதற்கும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். கால்நடைகள் முதல் வனவலிங்குகள் வரை கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுவதற்கு இது வழிவகுக்கும். ஒருவழியாக, கத்திரி வெயில் காலம் முடிந்துவிட்டது, ஜூன் பிறந்தால் வெயில் குறைந்து, மழை பொழிவு அதிகரிக்கும் என மக்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள்.
இந்தச் சூழலில், நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வரும் ஜூன் மாதத்தில் வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த கணிப்பால் பொதுமக்களுக்கு பேரதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
இயல்பை விட குறைவான மழைப்பொழிவு, வடகிழக்கு இந்தியாவில் நீண்ட கால சராசரியில் 94% முதல் 106% வரையில் இயல்பான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், மத்திய இந்தியா, தென்னிந்திய தீபகற்ப பகுதிகள், வடமேற்கு இந்தியா, பருவமழையை மையமாக கொண்ட மண்டலங்கள் ஆகியவை இந்த இயல்பை விட குறைவான பருவமழையால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
பருவமழை பொழியும் அளவு குறையும்போது, ஜூன் மாதம் வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்பேரில், பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தர பிரதேசம், ஒடிசா, பீகார், சத்தீஸ்கர், குஜராத், ஆந்திரா என 8 மாநிலங்களில் சராசரியை விட அதிகமான வெப்ப அலை நாட்கள் பதிவாகும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், இந்த 8 மாநிலங்களை அடுத்து மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களின் சில பகுதிகளும் பாதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
மத்திய, வடமேற்கு, கிழக்கு இந்தியாவின் பகுதிகளைத் தவிர, நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமா இருக்கும். குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையும் பெரும்பாலும் இயல்பை விட அதிகமாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்மேற்குப் பருவமழை கடந்த மே 16ஆம் தேதி அன்று பருவமழை தொடங்குவதற்கு நான்கு நாள்களுக்கு முன்னதாகவே அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளுக்குள் நகர்ந்து, பின்னர் தெற்கு அரபிக்கடல் மற்றும் லட்சத்தீவுக்குள் சென்றுள்ளது. அடுத்த வாரம் முழுவதும் கேரளா, வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை வருவதற்குச் சாதகமான சூழல் நிலவும்.
குறைவான மழைப்பொழிவு, அதிக வெப்பத்தால் விவசாயம், குடிநீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் மின் சேவை பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு என்றும் எச்சரித்துள்ளது. அதே வேளையில், வெப்ப அலையை எதிர்கொள்ள மாநில அரசுகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.