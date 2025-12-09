IMD Alert: டிசம்பர் 10, 11, 12, 13 தேதிகளில் இந்த மாநிலங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

Weather Update In Tamil: நாடு முழுவதும் பல பகுதிகளில் கடுமையான குளிர் அலை மற்றும் அடர்ந்த மூடுபனி இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு பருவமழை சீசன் கடந்த ஆண்டுகளை விட கணிசமாக அதிக மழைப்பொழிவைக் கண்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, நாடு முழுவதும் பருவமழை காலம் மிகச் சிறப்பாக அமைந்தது. பல மாநிலங்களில் அதிக அளவில் மழைப்பொழிவு பதிவாகி, அனைவரையும் ஆச்சரியமடைய வைத்து. பருவமழை காலத்தில் பெய்த கனமழையால் வானிலை ரம்மியமாக இருந்தது. ஆனால் பருவமழை காலம் முடிந்த பின்னரும், பல மாநிலங்களில் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) டிசம்பர் 10, 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் பல மாநிலங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
தமிழ்நாட்டிலும் பருவமழை காலத்தில் நல்ல மழை பெய்தது. பருவமழை விலகிய பிறகும் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. தற்போது தமிழ்நாட்டின் வானிலையும் மாற உள்ளது. இதன் விளைவாக, டிசம்பர் 10, 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும், இந்த நாட்களில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளாவில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த ஆண்டும் பருவமழை முதலில் கேரளாவில் தொடங்கியது. அது விலகிச் சென்ற பிறகும், அங்கு மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. தற்போது கேரளாவில் வானிலை மாற உள்ளது. இதன் காரணமாக, வானிலை ஆய்வு மையம் டிசம்பர் 10, 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் கேரளாவிற்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மேலும் இந்த காலகட்டத்தில் புழுதிப் புயல் வீசுவதற்கான எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி, காரைக்காலில் கனமழை எச்சரிக்கை
நாடு முழுவதும் வானிலை ஒரு மாறுபட்ட திருப்பத்தை நோக்கி செல்கிறது. கர்நாடகாவின் சில மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
டெல்லியில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
டெல்லியில் கடும் குளிர் நிலவும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி டெல்லியில் மேலோட்டமான மூடுபனி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை 24°C மற்றும் குறைந்தபட்சம் 8°C ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதேபோல், டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி அடர்த்தியான மூடுபனி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை 24°C மற்றும் குறைந்தபட்சம் 7°C ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காலை நேரங்களில் மூடுபனி அதிகரிக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. பலத்த காற்று குறையும் போது காற்று மாசுபாடு மீண்டும் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
बहु मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्यबिंदु:
मध्य और उससे सटे पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 12 दिसंबर 2025 तक शीत लहर की दौर शुरू होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 10,… pic.twitter.com/XuZl9P3Nkb
— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 9, 2025
ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகார் வானிலை நிலவரம்
ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகாரில் பருவமழை காலத்திலும், அதற்குப் பிந்தைய சில நாட்களிலும் கனமழை பெய்தது. தற்போது ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகாரிலும் வானிலை முற்றிலும் மாறிவிட்டன. மேலும் அங்கு குளிர் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக, டிசம்பர் 11, 12, 13 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகளில் ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகாரில் கடும் குளிர் நிலவும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும், ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகாரில் சில மாவட்டங்களில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் குளிர் அலை (Cold Wave) வீசக்கூடும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல பீகாரில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் குளிர் அலையின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் நாளை வானிலை எப்படி இருக்கும்?
பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் கடுமையான குளிர் நிலவி வருகிறது. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 3.6 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கூற்றுப்படி, அடுத்த வாரம் முதல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 10 டிகிரி செல்சியஸுக்குக் கீழே குறையக்கூடும்.
15 நகரங்களுக்கு மூடுபனி எச்சரிக்கை
கான்பூர், லக்னோ, ஆக்ரா, துண்ட்லா, முசாபர்நகர், கௌதம் புத்தா நகர், அமிர்தசரஸ், ஃபரித்கோட், ரூப்நகர், நைனிடால், முசோரி, மணாலி, சிம்லா, குஃப்ரி, கீலாங் மற்றும் லஹால் ஸ்பிதி ஆகிய வட இந்தியாவின் 15 நகரங்களில் அடர்த்தியான மூடுபனி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
