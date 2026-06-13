/IMD வானிலை எச்சரிக்கை: நாளை (ஜூன் 14) 19 மாநிலங்களில் கனமழை, பலத்த காற்று

India Weather Forecast: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு முக்கியத் தகவல். நாளை (ஜூன் 14) கடுமையான வானிலை மாற்றங்கள் இயல்பு வாழ்க்கையைப் பாதிக்கவும், பாதுகாப்பிற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, டெல்லி, உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் உள்ளிட்ட 19 மாநிலங்களில் உள்ள பகுதிகளுக்குக் கனமழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கான அவசர எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 14-க்கான IMD வானிலை முன்னறிவிப்பு குறித்த முழு விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மணிக்கு 80 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வளவு வேகத்தில் வீசும் காற்று பெரிய மரங்களை வேரோடு சாய்க்கும் வல்லமை கொண்டது என்றும், இதனால் எந்த வகையான பயணமும் மிகவும் ஆபத்தானதாகவும் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடியதாகவும் அமையலாம் என்றும் IMD எச்சரித்துள்ளது.
பயணிகளுக்கு ஏற்படும் உடனடி ஆபத்தைத் தாண்டி, இந்த வானிலை அமைப்பு விவசாயத்திற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக கிழக்கு மாநிலங்களில், தீவிர மின்னல் மற்றும் அதிவேகக் காற்று காரணமாகப் பயிர்களுக்குப் பரவலான சேதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்துகின்றனர். அதேவேளையில், புயலின் போது தங்களையும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுமாறு விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்களுக்குச்2 சிறப்புப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கியுள்ளனர்.
கனமழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கான இந்த எச்சரிக்கை பரந்த புவியியல் பகுதியை உள்ளடக்கியது. இது பின்வரும் 19 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைப் பாதிக்கிறது:
வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு: டெல்லி, உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்.
கிழக்கு மற்றும் மத்தியப் பகுதி: பீகார், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம், ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், மத்தியப் பிரதேசம்.
வடகிழக்கு: அசாம், திரிபுரா, மேகாலயா.
தெற்கு: கேரளா, தமிழ்நாடு.
இமயமலை அடிவாரப் பகுதிகளில் (sub-Himalayan West Bengal) தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு அப்பகுதியில் கனமழை பெய்யும் என்று IMD சனிக்கிழமை தெரிவித்தது. பருவமழை முன்னேறியுள்ள மாநிலத்தின் தெற்கு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தனது சமீபத்திய எச்சரிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கொல்கத்தாவில் வானிலை குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடும். பகல் நேர அதிக வெப்பம் மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக மக்கள் சிரமப்பட்ட நிலையில், இந்த மாற்றம் அவர்களுக்குச் சற்று நிம்மதியை அளிக்கும். டார்ஜிலிங், காலிம்போங், ஜல்பைகுரி, அலிபுர்துவார் மற்றும் கூச் பெஹார் ஆகிய இமயமலை அடிவார மாவட்டங்களில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள நிலையில், ஜூன் 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் சில இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தெரிவித்துள்ளது.
பசிபிக் பெருங்கடலில் 'எல் நினோ' (El Niño) சூழல் உருவாகியுள்ளதை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது; இது இந்த ஆண்டு தென்மேற்குப் பருவமழையின் போக்கைப் பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, மத்திய வெப்பமண்டல பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை எல் நினோவிற்கான அளவுகோலைத் .லும், பருவமழைக் காலத்தில் (ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை) இந்த நிகழ்வு மேலும் தீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தக் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக, நாட்டில் 'இயல்புக்கும் குறைவான' பருவமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது; இது முக்கிய விவசாயப் பகுதிகளில் போதிய மழையின்மைக்கான குறிப்பிடத்தக்க அபாயத்தை உருவாக்கியுள்ளது. எல் நினோ பொதுவாகப் பருவமழைக் காற்றை வலுவிழக்கச் செய்து, பெரும்பாலும் வறட்சி போன்ற சூழலுக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்தியப் பெருங்கடலில் நிலவும் 'இந்தியப் பெருங்கடல் இருமுனை' (IOD) சூழல் தற்போது நடுநிலையாக இருந்தாலும், எல் நினோவின் தாக்கம் 'மிதமான அல்லது தீவிரமான' நிலையை எட்டினால், நாட்டின் விவசாய உற்பத்தி கடுமையான சவாலைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.