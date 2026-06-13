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IMD வானிலை எச்சரிக்கை: நாளை (ஜூன் 14) 19 மாநிலங்களில் கனமழை, பலத்த காற்று

India Weather Forecast: கனமழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கான இந்த எச்சரிக்கை பரந்த புவியியல் பகுதியை உள்ளடக்கியது. இது  19 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைப் பாதிக்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:18 PM IST
IMD வானிலை எச்சரிக்கை: நாளை (ஜூன் 14) 19 மாநிலங்களில் கனமழை, பலத்த காற்று
Image Credit: IMD Forecast (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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IMD வானிலை எச்சரிக்கை: நாளை (ஜூன் 14) 19 மாநிலங்களில் கனமழை, பலத்த காற்று
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