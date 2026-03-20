தலைகீழாக மாறிய வானிலை: இடி, மின்னல், ஆலங்கட்டி மழை! 21 மாநிலங்களுக்கு மழை எச்சரிக்கை

இன்றைய வானிலை அறிக்கை (மார்ச் 20): வானிலை மீண்டும் ஒருமுறை மாற்றம் கண்டுள்ளது. இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் திடீரென மேகங்கள் திரண்டுள்ள. மார்ச் 19 முதல் மார்ச் 22 வரை நாட்டின் 21 மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழையும், 6 மாநிலங்களில் கடுமையான ஆலங்கட்டி மழையும் பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரித்துள்ளது. இன்றைய வானிலை நிலவரம் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுவோம்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) முன்னறிவிப்பு
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பாக ஆறு மாநிலங்களில் கடுமையான ஆலங்கட்டி மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் எச்சரித்திருந்தது. இந்த முன்னறிவிப்புகள் அனைத்தும் தற்போது எதிர்பார்த்தபடியே நிகழ்ந்து வருகின்றன. மேலும் இக்காலகட்டத்தில் மணிக்கு 60 முதல் 75 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும், அத்துடன் மின்னல் தாக்கும் அபாயமும் உள்ளதென்றும் எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணாமாக பொதுமக்கள் மிகுந்த விழிப்புடன் இருக்குமாறு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
வடமேற்கு இந்தியாவில் குறிப்பாக டெல்லி, பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம் (UP), ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங்களில் மார்ச் 19 மற்றும் மார்ச் 20 ஆகிய தேதிகளில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக முன்னறிவிப்புகள் தெரிவித்தன.
அதே வேளையில் கிழக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் உள்ள எஞ்சிய மாநிலங்களான பீகார், ஜார்கண்ட், ஒடிசா, மேற்கு வங்கம், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம் ஆகியவற்றில் மழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கான எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டிருந்தன. தற்போது இந்த பகுதிகளில் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. வானிலை மிகவும் இதமான நிலைக்கு மாறியுள்ளது. பல இடங்களில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததாகத் தகவல்கள் வந்துள்ளன.
பல்வேறு பகுதிகளில் அளவுக்கு அதிகமாக வெப்பம் நிலவி வந்த நிலையில், தற்போது வானிலை மாறியுள்ளது. குறிப்பாக வட இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் தெளிவாகத் தெரிகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெல்லி மற்றும் NCR பகுதிகளில் பரவலாக மழை
கடந்த சில நாட்களாக வாட்டி வதைத்த வெயிலுக்கு மத்தியில், டெல்லி, நொய்டா, காசியாபாத் மற்றும் குருகிராம் என டெல்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் (NCR) பகுதிகளில் பெய்த கனமழையினால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் கடும் வெப்பம் வாட்டி வதைத்து, வெப்பநிலை பல்வேறு சாதனைகளை முறியடிக்கத் தொடங்கியிருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது பெய்துள்ள மழை, டெல்லி மற்றும் NCR பகுதி மக்களுக்கு மிகவும் அவசியமான நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.
புதன்கிழமை (மார்ச் 17) இரவு முதல் டெல்லியின் (Delhi Rain) பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. அங்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28°C ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 17°C ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.
பலத்த காற்றினால் மரக்கிளைகள் முறிந்தும், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகளில் பார்வைத் திறன் (Visibility) குறைந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டது. மின்னல் தாக்கும் அபாயம் குறித்தும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மலைப்பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு
மேற்கு இடையூறு (Western Disturbance) காரணமாக இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் வானிலை மாறியுள்ளது. குலு மற்றும் மணாலியில் உள்ள புகழ்பெற்ற சோலாங் பள்ளத்தாக்கு பனிப்பொழிவினால் வெள்ளை நிறப் போர்வை போர்த்தியது போல் காட்சியளிக்கிறது.
ரோஹ்தாங் பாஸ், அடல் சுரங்கப்பாதை ஆகிய பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு நீடிக்கிறது. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் நைனிடால், சமோலி மற்றும் டேராடூன் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் நிர்வாகம் சார்பில் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இடி, மின்னல் மற்றும் புயல் காற்றின் போது பாதுகாப்பான இடங்களில் அல்லது வீட்டிற்குள் இறுகக் வேண்டும். பலவீனமான கட்டடங்கள், மரங்கள் மற்றும் மின்சாரக் கம்பங்களுக்கு அருகில் நிற்பதைத் தவிர்க்கவும்.
விவசாயிகளுக்கான எச்சரிக்கை
விவசாயிகள் தற்போதைக்கு வயல்வெளிகளில் வேலை செய்வதைத் தவிர்க்குமாறும், அறுவடை செய்த பயிர்கள் மற்றும் கால்நடைகளைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்
சுற்றுலா பயணிகளுக்கான எச்சரிக்கை
மலைப்பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்வதற்கு முன் உள்ளூர் வானிலை மற்றும் சாலை நிலவரங்களைச் சரிபார்க்கவும். லஹால்-ஸ்பிதி போன்ற உயரமான பகுதிகளுக்குச் செல்ல 4x4 ரக வாகனங்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. சாதாரண வாகனங்களுக்குக் குறிப்பிட்ட தூரம் வரை மட்டுமே அனுமதி உண்டு.
வாகன ஓட்டிகளுக்கான எச்சரிக்கை
புயலின் போது வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பான இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு ஒதுங்கிக்கொள்ளுமாறும், பலத்த காற்று மற்றும் காற்றில் பறந்து வரும் பொருட்களுக்கு இடையே வாகனங்களை ஓட்டுவதைத் தவிர்க்குமாறும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வானிலை எச்சரிக்கை: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்த திடீர் வானிலை மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம்?
மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் உருவாகி கிழக்கு நோக்கி நகரும் மேற்கத்திய இடையூறு (Western Disturbance) என்ற வானிலை நிகழ்வுதான் இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாகும். இது வட இந்தியா மற்றும் இமயமலைப் பிராந்தியங்களில் திடீர் மழை, பனிப்பொழிவு மற்றும் குளிர்ச்சியான காற்றைக் கொண்டு வருகிறது.
2. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது?
சுமார் 21 மாநிலங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக டெல்லி, பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், பீகார், ஜார்கண்ட், ஒடிசா, மேற்கு வங்கம், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட்.
3. டெல்லி-NCR பகுதிக்கு 'ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை' விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை என்றால் என்ன?
'ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை' (Orange Alert) என்பது மோசமான வானிலை நிலவப்போவதைக் குறிக்கிறது. இது பொதுமக்களையும் அதிகாரிகளையும் எதற்கும் தயாராக இருக்குமாறு அறிவுறுத்துகிறது. பலத்த காற்று, புழுதிப் புயல் மற்றும் மின்தடை போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் மிகுந்த விழிப்புணர்வு அவசியம்.
மேலும் படிக்க - Tamil News Live: நாளை ரம்ஜான்; தீவிரமடையும் இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்; தமிழ்நாட்டின் மழை அப்டேட்
மேலும் படிக்க - LPG-ஐ விட்டுத் தள்ளுங்க... PNG-க்கு மாறினால் இத்தனை நன்மைகள்! சென்னையில் எங்கெல்லாம் இருக்கு?
மேலும் படிக்க - இந்திய பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சிக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள் என்ன? முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ