வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வங்கிகளுக்கு 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை!

Bank Holidays March 2026: இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் உள்ள தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் அடுத்த வாரம், அதாவது மார்ச் 23 முதல் 29, 2026 வரையிலான நாட்களில் மொத்தம் நான்கு நாட்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும். இதில் நான்காவது சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறைகளும் அடங்கும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 23, 2026, 08:57 AM IST

camera icon6
Bank Holidays News in Tamil: 2026 மார்ச் 23 முதல் 29 வரையிலான வாரத்தில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள பொது மற்றும் தனியார் துறை வங்கிகள் மொத்தம் நான்கு நாட்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். இதில் ஸ்ரீ ராம நவமி பண்டிகைக்கான பிராந்திய விடுமுறைகள் மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய வாராந்திர விடுமுறைகளும் அடங்கும். மாநிலங்களுக்கு ஏற்ப விடுமுறை நாட்கள் மாறுபடும் என்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் இந்த மாதத்திற்கான வங்கி விடுமுறைப் பட்டியல் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

RBI விடுமுறைப் பட்டியல்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) இந்த மாதத்திற்கான 18 வங்கி விடுமுறை நாட்களைக் கொண்ட பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI), HDFC வங்கி, ICICI வங்கி மற்றும் பிற வங்கிகளும் அடங்கும். இப்பட்டியலில் இரண்டாவது சனிக்கிழமை, நான்காவது சனிக்கிழமை மற்றும் அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் வரும் வாராந்திர விடுமுறைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஏதேனும் ஒரு பொது விடுமுறையோ அல்லது பிராந்திய விடுமுறையோ அறிவிக்கப்படாத பட்சத்தில் பொதுவாக மாதத்தின் முதல் மூன்றாவது மற்றும் ஐந்தாவது சனிக்கிழமைகளில் வங்கிகள் செயல்படும்.

பிராந்திய மற்றும் உள்ளூர் நிகழ்சிகளை பொறுத்து வங்கி விடுமுறைகள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடலாம். எனவே அவசரத் தேவைகள் அல்லது தொடர் விடுமுறை நாட்களுக்குத் தயாராக இருக்கும் வகையில் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் உள்ளூர் வங்கிக் கிளையைத் தொடர்புகொண்டு அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறைப் பட்டியலைச் சரிபார்த்துக்கொள்வது சிறந்தது.

வங்கி விடுமுறைப் பட்டியல்

மார்ச் 26 (வியாழக்கிழமை) - ஸ்ரீ ராம நவமி பண்டிகையை முன்னிட்டு அகமதாபாத், ஐஸ்வால், பேலாப்பூர், சண்டிகர், டேராடூன், ஜெய்ப்பூர், கான்பூர், கொல்கத்தா, லக்னோ, மும்பை, நாக்பூர், ராஞ்சி மற்றும் சிம்லா ஆகிய நகரங்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

மார்ச் 27 (வெள்ளிக்கிழமை) - ஸ்ரீ ராம நவமி (சைத்ர தஷைன்) பண்டிகையை முன்னிட்டு போபால், புவனேஸ்வர், கேங்டாக், ஹைதராபாத், பாட்னா மற்றும் விஜயவாடா ஆகிய நகரங்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

மார்ச் 28 (சனிக்கிழமை) - நான்காவது சனிக்கிழமை விடுமுறையை முன்னிட்டு இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளும் மூடப்பட்டிருக்கும்.

மார்ச் 29 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) - வாராந்திர விடுமுறையை முன்னிட்டு இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து வங்கிகளும் மூடப்பட்டிருக்கும்.

