  வாகன ஓட்டிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! FASTag-ல் ரூ.1,000 ரீசார்ஜ் இலவசம் - எப்படி பெறுவது?

சுங்கச்சாவடிகளில் அசுத்தமாக இருக்கும் கழிவறைகளை ஆதாரங்களுடன் புகாரளித்தால், சம்பந்தப்பட்ட வாகனத்தின் FASTag கணக்கில் ரூ.1,000 ரீசார்ஜ் வெகுமதி சேர்க்கப்படும். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:31 AM IST
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளின் கழிவறைகள் சுத்தமாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்த, அதிகாரிகள் புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். அதன்படி, சுங்கச்சாவடிகளில் அசுத்தமாக இருக்கும் கழிவறைகளை ஆதாரங்களுடன் புகாரளித்தால், சம்பந்தப்பட்ட வாகனத்தின் FASTag கணக்கில் ரூ.1,000 ரீசார்ஜ் வெகுமதி சேர்க்கப்படும். இந்த திட்டம் பொதுமக்கள் உடனடி நடவடிக்கைக்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், வசதிகள் தரத்தை உயர்த்தும் ஒரு பொது-கண்காணிப்பு முயற்சியாகவும் அமைத்துள்ளது.

இந்த வெகுமதி பணமாக வழங்கப்படாது, புகார் அளிப்பவரின் வாகன பதிவு எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட FASTag வாலெட்டில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். சுங்க கட்டணம் செலுத்தும்போது அந்த தொகையை பயன்படுத்தலாம். தவறான புகார்கள், மாற்றியமைக்கப்பட்ட படங்கள் போன்றவை முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படும் என்பதையும் அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | Indian Railways: இனி வெயிட்டிங் டிக்கெட் கிடையாது, ரயில்வே புதிய சேவை தொடக்கம்

எப்படி புகாரளிப்பது?

சுலபமான சில படிகளை பின்பற்றினால் ரூ.1,000 ரீசார்ஜ் பெற நீங்களும் தகுதி பெறலாம். உங்கள் மொபைலில் அதிகாரப்பூர்வ “ராஜ்மார்க்யாத்ரா” செயலியை திறக்கவும். அசுத்தமாக உள்ள சுங்கச்சாவடி கழிவறையின் தெளிவான புகைப்படத்தை எடுக்கவும், படத்தில் நேரம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். புகார் படிவத்தில் இடம், புகைப்படம் எடுத்த நேரம், உங்கள் பெயர், வாகன பதிவு எண் மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற விவரங்களை சரியாக பதிவு செய்யவும். சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்கள் புகார் தானியங்கி சோதனை மற்றும் தேவையெனில் மேனுவல் உறுதிப்படுத்தல் மூலம் பரிசீலிக்கப்படும்.

- NHAI அதிகார வரம்பின் கீழ் கட்டப்பட்டது அல்லது பராமரிக்கப்படுவது போன்ற சுங்கச்சாவடியின் கழிவறைகள் குறித்த புகார்கள் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.  
- பெட்ரோல் பங்க்கள், தாபாக்கள் அல்லது NHAI கட்டுப்பாட்டுக்கு வெளியேயுள்ள பிற பொது வசதிகளின் கழிவறைகள் இந்த திட்டத்தில் சேராது.  

முக்கிய நிபந்தனைகள்

ஒவ்வொரு வாகன பதிவு எணுக்கும் ஒரு முறை மட்டுமே ரூ.1,000 FASTag ரீசார்ஜ் வெகுமதி வழங்கப்படும். ஒரே சுங்கச்சாவடி கழிவறையை பற்றி ஒரே நாளில் பல புகார்கள் வந்தாலும், முதலில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சரியான புகார் மட்டுமே வெகுமதிக்கு தகுதியானதாக கருதப்படும். புகைப்படங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்; மாற்றியமைக்கப்பட்ட, நகல் அல்லது ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட படங்கள் நிராகரிக்கப்படும். வெகுமதி தொகை மாற்றிக்கொடுக்க இயலாது, பணமாக பெறவும் முடியாது. அது FASTag கணக்கில் மட்டுமே வரவு வைக்கப்படும்.  

ஏன் இந்தத் திட்டம்?

சுங்கச்சாவடிகளில் உள்ள கழிவறைகள் பெண்கள், மூத்தவர்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பயணிகளுக்கும் அத்தியாவசியம். பொது மக்களின் நேரடி கண்காணிப்பை ஊக்குவிப்பதால், பராமரிப்பு குறைபாடுகள் உடனடியாக வெளிப்படுகின்றன; அதனால் பொறுப்பாளர்களுக்கு விரைவில் திருத்த நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இத்திட்டம் சுகாதார தரத்தையும், பயண அனுபவத்தையும் ஒரே நேரத்தில் மேம்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க |தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தீபாவளியை 1 நாள் முன்னரே கொண்டாடவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!

