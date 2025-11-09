ஆதார் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு! தவறினால் ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும்!

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பான் அட்டைதாரர்களும் தங்களது பான் எண்ணை ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பதை மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இதற்கான காலக்கெடு பலமுறை நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இறுதி அவகாசமாக டிசம்பர் 31, 2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேதிக்குள் இணைக்க தவறினால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் சம்பந்தப்பட்ட பான் அட்டை செயலிழக்க செய்யப்படும் என்பதுடன், ரூபாய் 1,000 அபராதமும் விதிக்கப்படும் என வருமான வரித்துறை கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | மகளின் காதலனால் கர்ப்பமான தாய்! அதுவும் 14 வயது சிறுவன்..பெண்ணை கைது செய்த போலீஸ்..
இணைக்க தவறினால் ஏற்படும் சிக்கல்கள்
- குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் பான்-ஆதார் இணைப்பை மேற்கொள்ளவில்லை என்றால், பான் அட்டை செயலிழந்துவிடும். இதனால், பல்வேறு நிதிச் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
- வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்ய இயலாது.
- வருமான வரி ரீஃபண்ட் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும், நிலுவையில் உள்ள ரீஃபண்ட் தொகையும் கிடைக்காது.
- வங்கி மற்றும் இதர நிதி நிறுவனங்களில் பிடித்தம் செய்யப்படும் TDS/TCS வரி, வழக்கத்தை விட அதிக விகிதத்தில் கழிக்கப்படும்.
- புதிய பங்குகளில் முதலீடு செய்வது, பங்கு சந்தை வர்த்தகம் மேற்கொள்வது மற்றும் KYC புதுப்பிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் தடைபடும்.
- சம்பளம் பெறுவது மற்றும் முதலீடுகளின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் போன்றவற்றில் வரி தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
ஆன்லைனில் இணைப்பது எப்படி?
- பொதுமக்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே வருமான வரித்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான incometax.gov.in மூலம் எளிதாக இணைப்பை மேற்கொள்ளலாம்.
- இணையதளத்திற்குச் சென்று, "இணைப்பு ஆதார்" என்ற பகுதியைக் கிளிக் செய்யவும்.
- தங்களது பான் எண், ஆதார் எண் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண்ணை சரியாக உள்ளிடவும்.
- கைபேசிக்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல்லை (OTP) உள்ளிட்டு சரிபார்க்கவும்.
- இணைப்பு வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், அதற்கான உறுதிப்படுத்தல் செய்தி திரையில் தோன்றும்.
- பின்னர், "இணைப்பு ஆதார் நிலையைக் காண்க" (Link Aadhaar Status) என்ற பகுதிக்குச் சென்று இணைப்பின் நிலையை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
யாருக்கு விலக்கு?
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள், 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் அசாம், மேகாலயா, ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இந்த கட்டாய இணைப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பான்-ஆதார் இணைப்பை மேற்கொள்ளும் முன், இரண்டு அட்டைகளிலும் உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பாலினம் ஆகியவை சரியாக பொருந்துகின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்வது அவசியம். ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால், அதை முதலில் சரி செய்த பிறகு இணைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கடைசி நேர இணையதள நெரிசலைதவிர்க்க, இப்போதே இந்த முக்கியப் பணியை முடிப்பது நல்லது. மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு, நிதி பரிவர்த்தனைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. எனவே, அனைத்து பான் அட்டைதாரர்களும் இந்த இறுதி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் தங்கள் பான் எண்ணை ஆதாருடன் இணைத்து, அபராதம் மற்றும் எதிர்கால நிதிச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும் படிக்க | 4 வயது சிறுமிக்கு வன்கொடுமை... சாலையில் தூங்கியவரை கடத்திச் சென்று கொடூரம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ