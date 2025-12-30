English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சம்பளம் முதல் சிலிண்டர் விலை வரை! நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய மாற்றங்கள்

New Rules 2026: வரும் 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் 8-வது ஊதியக் குழு, பான்-ஆதார் இணைப்பு, விவசாயிகளுக்கான புதிய விதிகள் மற்றும் எரிவாயு விலை குறைப்பு போன்ற 10 முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்து விரிவாகத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:55 PM IST
  • 8-வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ₹41,000 வரை உயர வாய்ப்பு.
  • பான்-ஆதார்: டிசம்பர் 31, 2025-க்குள் இணைக்காவிட்டால் பான் கார்டு செயலிழக்கும்.
  • வாரம் ஒருமுறை கிரெடிட் ஸ்கோர்: ஏப்ரல் 2026 முதல் கிரெடிட் ஸ்கோர் வாரந்தோறும் அப்டேட் ஆகும்.

10 Major Changes Effective From Jan 1, 2026: புது வருடம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த மாற்றங்கள், மில்லியன் கணக்கானவர்களை அல்ல, பில்லியன் கணக்கான இந்தியர்களை நேரடியாக பாதிக்கும். அதாவது வங்கி, விவசாயம், வரிகள், டிஜிட்டல் சேவைகள், சமூக ஊடகங்கள், சம்பளம் மற்றும் மானியங்கள் என கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு துறையும் புத்தாண்டு முதல் மாறப்போகிறது.  

யாருடைய சம்பளம் அதிகரிக்கும்?, விவசாயிகளுக்கு என்ன நன்மைகள்?, எந்தெந்த ஆவணம் அப்டேட் செய்ய வேண்டும்?, எந்த டிஜிட்டல் தளத்திற்கு கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்கும்?, சிலிண்டர் விலையில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?, வங்கி விதிகளில் என்ன மாற்றம்? போன்ற 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள 10 முக்கிய மாற்றங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

1. 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission)

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக, 8-வது ஊதியக் குழு 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமல்படுத்தப்படலாம். இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ₹18,000-லிருந்து ₹41,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.

2. அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு

ஜனவரி 2026-க்குள் அகவிலைப்படி 70% வரை உயரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படலாம், இதனால் ஊழியர்களின் கைக்கு வரும் சம்பளம் 25% முதல் 30% வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

3. விவசாயிகளுக்கு 'ஃபார்மர் ஐடி' (Farmer ID) கட்டாயம்

பிஎம் கிசான் (PM-Kisan) திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ₹6,000 நிதியுதவி பெறும் விவசாயிகள், 2026 ஜனவரி முதல் 'ஃபார்மர் ஐடி' வைத்திருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. இது இல்லையென்றால் நிதியுதவி நிறுத்தப்படலாம்.

4. கிரெடிட் ஸ்கோர் (Credit Score) அப்டேட்

தற்போது 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்யப்படும் கிரெடிட் ஸ்கோர், ஏப்ரல் 2026 முதல் ஒவ்வொரு 7 நாட்களுக்கும் (வாரந்தோறும்) அப்டேட் செய்யப்படும். இதனால் கடன் பெறுபவர்களுக்கு விரைவான பலன் கிடைக்கும்.

5. பான் - ஆதார் இணைப்பு (PAN-Aadhaar Linking)

பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்க 2025 டிசம்பர் 31 கடைசி நாளாகும். அவ்வாறு இணைக்காவிட்டால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்துவிடும். வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வரி ரீஃபண்ட் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.

6. மெசேஜிங் ஆப்ஸ்களில் புதிய விதிகள்

வாட்ஸ்அப் (WhatsApp), டெலிகிராம் போன்ற செயலிகளைப் பயன்படுத்துபவர்கள் 90 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தங்கள் சிம் கார்டு செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் 'வெப் வெர்ஷன்' 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தானாக லாக்-அவுட் ஆகும்.

7. டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு மற்றும் வருகைப்பதிவு

ரேஷன் கார்டுகளில் பெயர் சேர்த்தல், முகவரி மாற்றம் போன்ற பணிகள் முற்றிலும் ஆன்லைன் மயமாக்கப்படும். அதேபோல், அரசுப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்குத் டேப்லெட் (Tablet) மூலம் டிஜிட்டல் வருகைப்பதிவு முறை அமலுக்கு வரும்.

8. சமூக வலைதளக் கட்டுப்பாடு

16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்துவதில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் வரவுள்ளன. பெற்றோரின் அனுமதி மற்றும் வயதுச் சான்று சரிபார்ப்பு போன்றவை கட்டாயமாக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

9. சிலிண்டர் விலை குறைப்பு

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்துள்ளதால், 2026 ஜனவரி முதல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் ₹30 முதல் ₹40 வரை குறைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

10. வங்கி வட்டி விகிதங்கள்

எஸ்பிஐ (SBI), பிஎன்பி (PNB) மற்றும் ஹெச்டிஎஃப்சி (HDFC) போன்ற வங்கிகள் வட்டி விகிதங்களைக் குறைப்பது குறித்தும், புதிய ஃபிக்சட் டெபாசிட் (FD) திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்தும் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவுள்ளன.

