  • கிரெடிட் ஸ்கோர் தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்! கடன் வாங்குவது இனி ஈஸி தான்!

கிரெடிட் ஸ்கோர் தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்! கடன் வாங்குவது இனி ஈஸி தான்!

ரிசர்வ் வங்கி கிரெடிட் ஸ்கோர் தொடர்பான விதிகளில் செய்துள்ள மாற்றங்கள் மற்றும் அதனால் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கவுள்ள நன்மைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:00 PM IST
  • வங்கிகளில் கடன் உடனே கிடைக்கும்.
  • இனி காத்திருக்க வேண்டாம்!
  • ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி மாற்றம்!

கிரெடிட் ஸ்கோர் தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்! கடன் வாங்குவது இனி ஈஸி தான்!

வங்கி கடன் வாங்குபவர்களுக்கும், கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. கிரெடிட் ஸ்கோர் கணக்கிடும் முறையில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்கள், இனி கடன் பெறும் நடைமுறையை மேலும் எளிதாகவும், வேகமாகவும் மாற்றவுள்ளது. பொதுவாக வங்கியில் கடன் வாங்குவதற்கும், கிரெடிட் கார்டு பெறுவதற்கும் மிக முக்கியமானது ‘சிபில் ஸ்கோர்’ எனப்படும் கிரெடிட் ஸ்கோர். இதுவரை, வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் கடன் திருப்பி செலுத்தும் விவரங்களை மாதத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறைதான் கிரெடிட் பீரோக்களுக்கு அனுப்பி வந்தன. இதனால், ஒருவர் கடனை திருப்பி செலுத்தினாலும், அது கிரெடிட் ஸ்கோரில் பிரதிபலிக்க சில வாரங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது.

மேலும் படிக்க - Green Ration Card | இலவச அரிசி & மகளிர் உரிமைத் தொகை: கிரீன் ரேஷன் கார்டு பற்றிய முழு விவரம்!

வாராந்திர அப்டேட்: புதிய விதி என்ன?

இந்த காலதாமதத்தைதவிர்க்கும் வகையில், ரிசர்வ் வங்கி ஒரு அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இனி வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் கடன் தகவல்களை வாரந்தோறும் கிரெடிட் பீரோக்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் 7, 14, 21, 28 மற்றும் மாதத்தின் கடைசி நாட்களில் இந்த தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு இஎம்ஐ அல்லது கிரெடிட் கார்டு பில்லை செலுத்திய உடனேயே, அந்த தகவல் உங்கள் கிரெடிட் அறிக்கையில் மிக விரைவில் பதிவாகிவிடும்.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன லாபம்?

இந்த மாற்றத்தால் பொதுமக்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளன.

1.  வேகமான கிரெடிட் ஸ்கோர் உயர்வு: சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துபவர்களின் கிரெடிட் ஸ்கோர் உடனடியாக உயரும். வாரக்கணக்கில் காத்திருக்கத் தேவையில்லை.

2.  விரைவான கடன் ஒப்புதல்: வங்கிகள் உங்களின் மிகச் சமீபத்திய கடன் தகவல்களை உடனுக்குடன் பார்க்க முடிவதால், புதிய கடன் விண்ணப்பங்களைச் சரிபார்த்து ஒப்புதல் அளிக்கும் செயல்முறை வெகுவாக குறையும். அவசர தேவைக்கு கடன் வாங்குபவர்களுக்கு இது பெரிய உதவியாக இருக்கும்.

3.  பிழை திருத்தம்: தகவல்கள் அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுவதால், ஏதேனும் தவறுகள் நடந்திருந்தால் அதை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து சரிசெய்வது எளிதாகும்.

வங்கிகளுக்கும் பாதுகாப்பு

இந்த புதிய நடைமுறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல, வங்கிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் துல்லியமான மற்றும் தற்போதைய நிதி நிலைமையை வங்கிகளால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இதனால், கடன் திருப்பி செலுத்தாத அபாயத்தை குறைக்கவும், மோசடிகளை தடுக்கவும் முடியும் என்று ரிசர்வ் வங்கி நம்புகிறது. மொத்தத்தில், ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கை கடன் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதோடு, வெளிப்படைத்தன்மையையும் அதிகரிக்கும். இனி உங்கள் நிதி ஒழுக்கம் உடனடியாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்பதால், கடன் பெறுவது முன்னெப்போதையும் விட எளிதாக மாறவுள்ளது.

மேலும் படிக்க - மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

