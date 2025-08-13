ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! மாநில அரசின் புதிய முடிவு!

தெலங்கானாவில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, நிறுத்தப்பட்டிருந்த அரிசி விநியோகம், வரும் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை, புதிதாக ரேஷன் கார்டுகளை பெற்றவர்களுக்கும், பழைய கார்டுகளில் புதிய உறுப்பினர்களை சேர்த்தவர்களுக்கும் அரிசி கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த அறிவிப்பு, குறிப்பாக ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
தெலங்கானா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கை பேரிடர்களை கருத்தில் கொண்டு, அரசு கடந்த ஜூன் மாதத்திலேயே, மூன்று மாதங்களுக்கு அதாவது ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட்க்கு தேவையான அரிசியை மொத்தமாக விநியோகித்தது. இதன் காரணமாக, ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ரேஷன் கடைகளில் அரிசி விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. தற்போது அந்த மூன்று மாத காலம் நிறைவடைவதை தொடர்ந்து, விநியோகம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புகிறது. செப்டம்பர் மாதத்திற்கான விநியோகம் வழக்கம் போல தொடங்கும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
புதிய ரேஷன் கார்டுகள்
கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக வழங்கப்படாமல் இருந்த புதிய ரேஷன் கார்டுகளை, தற்போதைய காங்கிரஸ் அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தது. ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, புதிதாக அனுமதிக்கப்பட்ட அட்டைகளையும் சேர்த்து, மொத்த ரேஷன் கார்டுகளின் எண்ணிக்கை 11,25,290 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த அட்டைகளின் கீழ், 34,05,671 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இந்த அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் சேர்த்து, மொத்தம் 20,434 டன் அரிசி விநியோகிக்கப்படும் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே ஏப்ரல் 25 ஆம் தேதி கணக்கீட்டின்படி, அதிகரிக்கப்பட்ட அட்டைகள் மற்றும் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது, இது ரேஷன் அட்டைதாரர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
விநியோகத்திற்கான ஏற்பாடுகள்
தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு தனது ஒதுக்கீட்டை ஏற்கனவே ஒதுக்கியுள்ளது. தெலங்கானா மாநில அரசும் தனது பங்களிப்பை விரைவில் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாவட்ட கிடங்குகளுக்கு அரிசி வந்து சேர்ந்தவுடன், இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளுக்கு அரிசியை கொண்டு செல்லும் பணிகள் தொடங்கும். இதை தொடர்ந்து, திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் பயனாளிகளுக்கு அரிசி விநியோகம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கை, ஏழை மக்களின் அன்றாட உணவு தேவையை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய படியாக பார்க்கப்படுகிறது.
