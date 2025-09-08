English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒரே இரவில் நடந்த சோகம்! AC வெடித்து, 4 பேர் உயிரிழப்பு! நடந்தது எப்படி?

AC Blast Killed a Family: ஒரு AC கம்பிரைசர் வெடித்ததால் மூன்று உயிர்கள் பலியானது யாரின் பொறுப்பு? AC நிறுவனமா? பயன்படுத்தும் மக்களின் பொறுப்பா?

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 8, 2025, 04:42 PM IST
    • ஃபாரிதாபாத் – AC வெடிப்பு
    • கபூர் குடும்பம் – 3 பேர் உயிரிழப்பு மற்றும் நாய்
    • மகன் ஆர்யன் – ஜன்னலில் குதித்து உயிர் பிழைப்பு, ICU

AC Blast Killed a Family: ஹரியானா மாநிலம் ஃபாரிதாபாத் நகரில் நடந்த கொடூரமான விபத்து அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 

ஒரு ஏர் கண்டிஷ்னரை (AC) பயன்படுத்திய போது அதன் கம்பிரைசர் இரவு நேரத்தில் வெடித்து, ஒரு குடும்பத்தின் மூன்று உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களது செல்லப்பிராணி நாய் உயிரிழந்தனர்.

வெடிப்பு ஏற்படும் காரணம்:
விபத்து நான்கு மாடிகளுள்ள கட்டிடத்தின் முதல் மாடியில் நடந்தது. அங்கு வசித்திருக்கும் ராகேஷ் மாலிக் வீட்டில் இருக்கும் ஸ்பிளிட் ஏர் கண்டிஷன் முறையாக செயல்படாமல் வெடித்தது. ஆனால் முதல் மாடியில் யாரும் இல்லை என்பது தகவல். வெடிப்பு காரணமாக கருகிய புகை மேல்மாடிக்கு பரவியதால் கபூர் குடும்பம் சிக்கியது.

மகனின் நிலை:
குடும்பத்தின் மகன் ஆர்யன் வேறு அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். தீயினாலும் புகையினாலும் காப்பாற்ற, அவர் ஜன்னலிலிருந்து குதித்து உயிர் மீட்டார். தற்போது ஆர்யன் தீவிர சிகிச்சை (ICU) யில் உள்ளார்.

மீட்புப் பணிகள்:
வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ மற்றும் புகை காரணமாக தீயணைப்பு படைகள் உடனே வந்தனர். அவர்களது முயற்சிகளால் தீ கட்டுப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் மூவர் மூச்சு தினரல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தனர்.

விசாரணை:
அதிகாரிகள் ஆரம்பக் கணிப்பில் ஏர் கண்டிஷன் இயந்திரத்தில் உள்ள குறை காரணமாக விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர். பரிசோதனை குழு சேதமடைந்த இயந்திரத்தை ஆய்வு செய்யும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சுற்றுவட்டார மக்கள் பதில்:
இந்த விபத்து குறித்து தெரிந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் பெருமளவில் கூடிவந்தனர். பசுமை மைதான கல்லூரி பகுதியில் உறவினர்கள், அக்கம்பக்கத்தினர் அனைவரும் அதிர்ச்சி மற்றும் கவலையுடன் இருந்தனர்.

சுருக்கமாக:

  • ஃபாரிதாபாத் – AC வெடிப்பு
  • கபூர் குடும்பம் – 3 பேர் உயிரிழப்பு மற்றும் நாய்
  • மகன் ஆர்யன் – ஜன்னலில் குதித்து உயிர் பிழைப்பு, ICU
  • காரணம் – ஸ்பிளிட் AC கம்பிரைசர் பழுதடைந்தது
  • அதிகாரிகள் – தீவிர விசாரணை

AC BlastHaryana4 killedfamily death1 escaped

