Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்: வருமான வரித்துறையில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் ரூ.56,900

பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்: வருமான வரித்துறையில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் ரூ.56,900

Income Tax Vacancy 2026: மத்திய அரசின் வருமான வரித்துறையில் கேண்டீன் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 12, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:12 AM IST
பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்: வருமான வரித்துறையில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் ரூ.56,900
Image Credit: Income Tax Department Jobs (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வேலூரில் TABCEDCO லோன் முகாம்! தொழில் கடன் பெற வாய்ப்பு - இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்
2
3
4
5