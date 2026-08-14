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சுதந்திர தினம் 2026: நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு அனுப்ப சிறந்த வாழ்த்துச் செய்திகள்

Independence Day 2026 Wishes: நமது நாடு ஜனநாயகம், அறிவியல், கலாச்சாரம் மற்றும் பொருளாதாரம் போன்ற பல துறைகளில் தொடர்ந்து முன்னேறிக்கொண்டு இருக்கிறது. 80-வது சுதந்திர தினத்தில் நாட்டுப்பற்றையும், தேசியத்தையும் பரப்ப உதவும் சில வாழ்த்துச்செய்திகள் இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 14, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:09 PM IST
சுதந்திர தினம் 2026: நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு அனுப்ப சிறந்த வாழ்த்துச் செய்திகள்
Image Credit: Independence Day 2026 (Red Fort, Delhi: Photo: Wiki)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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