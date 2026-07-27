/Explained: முதல் டெங்கு தடுப்பூசி.. யாரெல்லாம் போடலாம், போடக் கூடாது? முழு விளக்கம்

Dengue Vaccine Explained: தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்த அச்சம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. உலகில் டெங்கு காய்ச்சலால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும் என தரவுகள் கூறுகிறது. உலகின் மொத்த டெங்கு பாதிப்புகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியாவில் பதிவாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் டெங்கு பாதிப்புகள் 11 மடங்குக்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளன.
அரசின் தரவுகளின்படி, நாட்டில் சுமார் 1,20,000 டெங்கு பாதிப்புகளும், 131 இறப்புகளும் பதிவாகி உள்ளன. குறிப்பாக, தேங்கிய நீர் உள்ள பகுதிகளில் கொசுககள் அதிகமாக உருவாகுவதால் டெங்கு பரவும் அபாயம் உள்ளது. இதையடுத்து பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், டெங்கு காய்ச்சலால் பலரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
டெங்கு காய்ச்சல் ஏடிஸ் எஜிப்டை என்ற வகை கொசு கடிப்பதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவுகிறது. இந்த கொசுக்கள் பொதுவாக பகல் நேரங்களில் அதிகமாக கடிக்கும் தன்மை கொண்டவை. வீடுகள் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில தேங்கி நிற்கும் அசுத்தமான நீரில் தான் இவை அதிகம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் திடீரென அதிக காய்ச்சல், கடுமையான தலைவரி, கண்களின் பின்புறத்தில் வலி, குமட்டல், வாந்தி, தோலில் சிவப்பு நிற தடிப்புகள் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படலாம். சிலருக்கு பசியின்மை மற்றும் கடுமையான சோர்வும் ஏற்படலாம். பொதுவாக இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் 2 முதல் 7 நாட்கள் வரை நீடிக்கக் கூடும்.
சிலருக்கு டெங்கு தீவிரம் அடைந்தால் வயிற்று வலி, வாந்தி, ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு, மூச்சுத்திணறல் போன்றவை ஏற்படலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். தற்போது டெங்குவை கண்டறிய ரத்தப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தற்போது வரை டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கவும், குணப்படுத்தவும் தனிப்பட்ட மருந்தோ, தடுப்பூசியோ எதுவும கிடையாது. இந்த நிலையில் தான், முதல் முறையாக டெங்கு தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
|வைரஸ் வகை
|முக்கிய அம்சம்
|பாதிப்பு தன்மை
|DENV - 1
|உலகளவில் அதிகம் காணப்படும் வகை
|பொதுவாக அனைவருக்கும் ஏற்படக் கூடியது. மிதமான பாதிப்பு ஏற்படும்
|DENV - 2
|கடுமையான டெங்குவுடன் தொடர்புடையது
|அதிக ஆபத்து
|DENV - 3
|தற்போது அதிக கவனம் பெறும் வகை
|சில பகுதிகளில் கடுமையாக பரவும்
|DENV - 4
|குறைவாக பதிவாகும் வகை
|பெரும்பாலும் லேசான பாதிப்பு
இந்தியாவில் மருந்து ஒழுங்குமுறை அமைப்பு நாட்டின் முதல் டெங்கு தடுப்பூசியமான 'கியூடெங்கா' (Qdenga) என்ற தடுப்பூசிக்கு அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நான்கு வகையான டெங்கு வைரஸில் இருந்து இந்த தடுப்பூசி பாதுகாக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, DENV 1 முதல் DENV-4 வரையிலான டெங்கு வைரஸில் இருந்து 'கியூடெங்கா' தடுப்பூசி பாதுகாக்கும்.
ஜப்பானைச் சேர்ந்த டகேடா மருந்து நிறுவனத்தால் கியூடெங்கா தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பூசிக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம், பிரேசில், இந்தோனேசியா மற்றும் அர்ஜென்டினா உட்பட 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்தத் தடுப்பூசி ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவும் தற்போது அந்தப் பட்டியலில் இணைகிறது .
டெங்கு தடுப்பூசி குறித்து தாம்பரம் மருத்துவமனையின் மருத்துவர், இயக்குநர், மூத்த ஆலோசகரான அஸ்வின் கருப்பன் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "இந்தியாவில் முதல்முறையாக கியூடெங்கா தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கியூடெங்கா தடுப்பூசி நான்கு வகை டெங்கு வைரஸ் காய்ச்சலை தடுக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
டெங்குவில் நான்கு வகை உள்ளது. Denv 1, Denv 2, Denv 3, Denv 4 என நான்கு வகைகள் உள்ளன. Denv 1-ஐ பொறுத்தவரை, பொதுவான காய்ச்சல் மட்டுமே இருக்கும். Denv 2-ஐ பொறுத்தவரை, கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். கியூடெங்கா தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை 4 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் செலுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த தடுப்பூசியை மேல் கையில் செலுத்துவார்கள். 2 டோஸ் கியூடெங்கா தடுப்பூசியை போட வேண்டும். முதல் டோஸ் முதல் மாதமும், மூன்றாவது மாதத்தில் 2வது டோஸை செலுத்த வேண்டும்” என்றார்.
மருத்துவர் அஸ்வின் கருப்பன் கூறுகையில், ”இதுவரைக்கு யாருமே கியூடெங்கா தடுப்பூசியை போடக் கூடாது என்று எதுவும் இல்லை. முன்பு இருந்த தடுப்பூசிகளை செலுத்தியதும் ஏற்கனவே டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கக் கூடாது. அப்படி இருந்தால், இந்த தடுப்பூசியை தொற்றை ஏற்படுத்தி, கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால் தடுப்பூசிகளை தயாரிக்காமல் இருந்தார்கள்.
அதனால், அதிக தடுப்பூசி தயாரிக்கப்படாமல் இருந்தது. ஆனால், இப்போது ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசியால் இந்த பிரச்னை இருக்காது. ஏற்கனேவே, டெங்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் செலுத்திக் கொள்ளலாம். இப்போதைக்கு 4 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் செலுத்திக் கொள்ளலாம் அரசு தெரிவித்துள்ளது" என்றார்.
மேலும், "எச்ஐவி, கீமோதெரபி கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி போட முடியாது. கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் தடுப்பூசி செலுத்தக் கூடாது என்று தற்போது சொல்லவில்லை. போட வேண்டிய நிலை இருந்தால் போடலாம் என கூறியிருக்கிறார்கள். தேவையில்லை என்றால் போட வேண்டாம்” என்றார்.
மருத்துவர் அஸ்வின் கருப்பன் கூறுகையில், "டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்படுவதற்கு முன்பே தடுப்பூசி செலுத்துவது நல்லது. ஆனால், டெங்கு பாதிக்கப்பட்ட சில நாட்களுக்கு பிறகும் செலுத்திக் கொள்ளலாம். குறைந்தபட்சம் 3 முதல் 6 மாதங்கள் கழித்து செலுத்திக் கொள்ளலாம். டெங்கு வந்த பிறகு செலுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்காது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய மருத்துவர் அஸ்வின் கருப்பன், "கியூடெங்கா தடுப்பூசி அனைத்து வயதினருக்கு 80 சதவீதம் வரை சக்தி வாய்ந்தது. டெங்கு வராமல் 90 சதவீதம் தடுக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. 4 வகையான டெங்கு காய்ச்சல் வராமலும் இந்த தடுப்பூசி தடுக்கும். இதனால், இந்த தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.