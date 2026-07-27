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Explained: முதல் டெங்கு தடுப்பூசி.. யாரெல்லாம் போடலாம், போடக் கூடாது? முழு விளக்கம்

Dengue Vaccine Explained: இந்தியாவில்  முதல் முறையாக டெங்கு தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. எனவே, டெங்கு தடுப்பூசி எப்படி செயல்படும், யாரெல்லாம் செலுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது குறித்து  மருத்துவர் அஸ்வின் கருப்பன் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 27, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:29 PM IST
Explained: முதல் டெங்கு தடுப்பூசி.. யாரெல்லாம் போடலாம், போடக் கூடாது? முழு விளக்கம்
Image Credit: Dengue Vaccine Explainer | Image Credit: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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