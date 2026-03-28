இந்தியா - வங்கதேச எல்லை... வேலி அமைக்க 45 நாள்களில் இதை செய்வோம் - அமித்ஷா அதிரடி வாக்குறுதி!

இந்தியா - வங்கதேசம் எல்லையில் முள்வேளி அமைப்பதற்கு உரிய இடத்தை, பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் வெறும் 45 நாள்களில் ஒதுக்கீடு செய்து தரும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். மேற்கு வங்கத்தில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் மீது எக்கச்சக்க குற்றச்சாட்டையும் முன்வைத்தார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 28, 2026, 08:24 PM IST
  • ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29இல் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
  • மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை
  • மேற்கு வங்கத்தில் 294 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன.

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
8th Pay Commission
திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
Tirupati
IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?
CSK
பட்ஜெட் விலையில் அதிரடி அம்சங்கள்: இதுதான் சிறந்த டாப் போன்கள்
Top best mid range phones
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026: இந்தியா முழுவதும் தற்போது ஐபிஎல் திருவிழா தொடங்கியிருக்கும் வேளையில், இன்னொரு பக்கம் தேர்தல் திருவிழாவும் களைக்கட்டியுள்ளது. தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. 

கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த 5 மாநிலங்களிலும் வரும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது. 

பரபரப்பில் மேற்கு வங்க களம்

இதில் 294 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கொண்ட மேற்கு வங்க தேர்தல் களம் அதிகம் பதற்றம் நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது. மேற்கு வங்கத்தின் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தம் அங்கு அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளாக அங்கு ஆட்சி நடத்தி வரும் மம்தா பானர்ஜி மீண்டும் நான்காவது முறையாக ஆட்சியமைக்க தீவிரம் காட்டுகிறது. பாஜக அங்கு முதல்முறையாக ஆட்சியை பிடிக்க அனைத்து பலத்தையும் அங்கு களமிறக்கி உள்ளது. 

இந்தச் சூழலில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மேற்கு வங்க தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு வாக்குறுதிகளை இன்று அறிவித்துள்ளார். வங்கதேசத்தில் இருந்து மேற்கு வங்கத்தில் சட்டவிரோதமாக நுழைவதை தடுக்க அதிரடி திட்டம் ஒன்றையும் அமித்ஷா அறிவித்துள்ளார். பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றினால், ஆட்சிக்கு வந்து 45 நாள்களில் இந்தியா - வங்கதேச எல்லையில் வேலி அமைப்பதற்கு உரிய இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

45 நாள்களில் இடம் ஒதுக்கப்படும்...

இதுகுறித்து அமித்ஷா கூறுகையில், "முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, சட்டவிரோத ஊடுருவலுக்கு எல்லைப் பாதுகாப்பு படையை (BSF) அடிக்கடி குற்றஞ்சாட்டுகிறார். மாநிலத்தில் உள்ள இந்தியா - வங்கதேச எல்லையில் முள்வேலி அமைக்க தேவையான நிலத்தை மாநில அரசு வழங்காவிட்டால் எல்லைப் பாதுகாப்பு படை என்ன செய்யும்? சட்டவிரோதமாக ஊடுருவும் நபர்களே ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய வாக்கு வங்கியாக இருப்பதால் மாநில அரசு எல்லை வேலிக்கு நிலம் ஒதுக்குவதை வேண்டுமென்றே தவிர்த்து வந்தது. ஆனால், மாநிலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும். அதில் இருந்து 45 நாட்களுக்குள் எல்லை வேலிக்கான நில ஒதுக்கீட்டுப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்படும் என்றும்  நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம்" என்றார்.

பாஜக விரட்டியடிக்கும்

மேலும், சட்டவிரோத ஊடுருவல் காரணமாக மேற்கு வங்கத்தில் அதிகரித்துள்ள மக்கள் தொகை குறித்தும் தனது கவலையை பதிவு செய்தார். "மேற்கு வங்கம் மட்டும் இப்போது ஒட்டுமொத்த நாட்டிலேயே சட்டவிரோத ஊடுருவலுக்கான வழித்தடமாக உள்ளது. ஆனால், நம் நாட்டில் இருந்து ஒவ்வொரு ஊடுருவல்காரர்களையும் விரட்டியடிப்பதில் பாஜக உறுதியாக உள்ளது. இந்த வாக்கு, உயிரிழக்கும் அச்சத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாக்கு, சுதந்திரத்தை இழக்கும் அச்சத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாக்கு, சமூக ஒழுங்கு மாறுமோ என்ற அச்சத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாக்கு, சொத்துக்களை இழக்கும் அச்சத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாக்கு, வருமானத்தை இழக்கும் அச்சத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாக்கு மற்றும் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதற்கான வாக்கு எனலாம்" என பேசியிருந்தார்.

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை

மேற்கு வங்கத்தின் தற்போதைய சட்டம் ஒழுங்கு நிலையை அமித்ஷா கடுமையாக விமர்சித்தார். திரிணாமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மேற்கு வங்கம் மோசமடைந்துள்ளதாகவும், முந்தைய கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியை சிலர் இப்போது ஒப்பீட்டளவில் சிறந்ததாக கருதுவதாகவும் அவர் கூறினார். மேலும் தொடர்ந்து பேசிய அமித்ஷா, "தற்போதைய திரிணாமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது மேற்கு வங்கத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு மிக மோசமான நிலையில், இருந்தது. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடும் அனைவரும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டாளிகளே. அத்தகைய குற்றவாளிகள், அவர்களின் அரசியல் சார்புகளை பொருட்படுத்தாமல் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேர்தலுக்கு பிறகு மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும், அங்கும் இதுவே நடக்கும்" என்றார்.

கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 215 தொகுதிகளையும், பாஜக கூட்டணி 77 தொகுதிகளையும் கைப்பற்றியது. காங்கிரஸ், சிபிஎம் அங்கு ஒரு தொகுதியில் கூட வெல்லவில்லை. ஆனால், 2016 தேர்தலில் திரிணாமூலம் காங்கிரஸ் 211 தொகுதிகளையும், சிபிஎம் 26, காங்கிரஸ் 44, பாஜக 3 தொகுதிகளை வென்றிருந்தது. பாஜக 3 தொகுதிகளில் இருந்து 77 ஆக கடந்த தேர்தலில் உயர்ந்தது. தற்போது இந்த 5 ஆண்டுகளில் பாஜக அங்கு பெரும் வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது. 15 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலை, எஸ்ஐஆர் போன்றவை தேர்தல் களத்தில் பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தும். 

மேலும் படிக்க | உணவகங்களுக்கு நிம்மதி... LPG சிலிண்டர் கிடைப்பதில் சிக்கல் இருக்காது - மத்திய அரசு

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் மீண்டும் லாக் டவுன் இருக்கா? அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த மத்திய அரசு!

மேலும் படிக்க | குறையும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? பொதுமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

