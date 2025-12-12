English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஜிட்டல் யுகத்தில் 2027 இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு.. ரூ.11718 கோடி ஒதுக்கீடு!

First Digital Census India: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு ₹11,718 கோடி பட்ஜெட்டுக்கு மோடி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் 2027 ஆம் ஆண்டில் முதல் டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். இது இரண்டு கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்படும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 12, 2025, 07:50 PM IST

Census 2027 India (புது தில்லி): இந்தியாவில் அடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 இல் நடத்தப்படும், இதற்காக ₹11,718 கோடி மதிப்பிலான மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டை மோடி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) செய்தியாளர் சந்திப்பில் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பல வழிகளில் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும், ஏனெனில் இது இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பாகும்.

இரண்டு கட்டங்களாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்

முதல் கட்டம் (வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு): ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் 2026 வரை நடைபெறும்.

இரண்டாம் கட்டம் (மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு): மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பிப்ரவரி 2027 இல் நடத்தப்படும். இதில் சாதி கணக்கெடுப்பும் சேர்க்கப்படும்.

முதல்முறையாக டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம்

இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முற்றிலும் டிஜிட்டல் முறையில் இருக்கும். தரவு சேகரிப்புக்கு ஒரு மொபைல் செயலி பயன்படுத்தப்படும். மேலும் கண்காணிப்பிற்காக ஒரு மைய போர்டல் உருவாக்கப்படும். இது தரவு தரத்தை உறுதிசெய்து கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு விரைவான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்கும் என்றும் அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கினார்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011

இந்தியாவில் கடைசியாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 இல் நடத்தப்பட்டது. அடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2021 இல் திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் அது COVID-19 தொற்றுநோய் மற்றும் பிற நிர்வாகக் காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. 2027 இல் திட்டமிடப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் திட்டமிடலுக்கு முக்கியமான தரவை வழங்கும்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027

தற்போது, மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, அடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 ஆம் ஆண்டில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது நாட்டின் 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் 8வது கணக்கெடுப்பாகும்.

 

2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்  என்னென்ன விவரங்கள் கேட்கப்படும்

சுமார் 36 கேள்விகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை, அவர்களின் அடிப்படை விவரங்கள், கல்வி, தொழில், குடிநீர் ஆதாரம், கழிவறை வகை, கியாஸ் இணைப்பு, வாகனம் மற்றும் உபகரணங்களின் உரிமை போன்ற பல தகவல்கள் அடங்கும்.

2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்:

டிஜிட்டல் முறையில் (மொபைல் செயலிகள் மூலம்) நடத்தப்படும்.

இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும்:

வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு

சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு:

சுமார் 36 கேள்விகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன

மேலும் படிக்க - SIR -ஐ தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு - முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க - இந்தியாவில் சாதிவாரி சென்சஸ் எந்த தேதியில் தொடங்குகிறது...? மத்திய அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க - 2027இல் சென்சஸ் நடந்தால்... தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் ஆபத்து? புட்டுபுட்டு வைத்த ஸ்டாலின்

