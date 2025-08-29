அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவின் பதிலடி ஆரம்பம்: Coca Cola, Pepsi -ஐ பேன் செய்த பல்கலைக்கழகம்

Trump Tariffs Latest News: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்திய பொருட்கள் மீது விதித்த 50% வரி அமலுக்கு வந்துவிட்டது. இதற்கு இந்தியாவில் பல வித எதிர்வினைகள் எழும்பியுள்ளன. சில துறைகளில் இதன் தாக்கம் பெரிய அளவில் இருக்கும், சில துறைகளில் மிதமாக இருக்கும். எனினும், இந்தியாவின் வலுவான உள்நாட்டுச்சந்தை, வாங்கும் திறன் மற்றும் வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை இந்த சிக்கலிலிருந்து நாட்டை விரைவாக மீட்டுக்கொண்டு வரும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள்.
Swadeshi 2.0: அமெரிக்காவின் அடாவடித்தனத்திற்கு பதிலடி
இதற்கிடையில், அமெரிக்காவின் அடாவடித்தனத்திற்கு பதிலடி கொடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் இந்தியாவில் தொடங்கிவிட்டன. 50% அமெரிக்க வரி அமலுக்கு வந்தவுடன், லவ்லி புரொஃபஷனல் பல்கலைக்கழகம் (LPU) நாடு தழுவிய 'சுதேசி 2.0' பிரச்சாரத்தை தொடங்கி அமெரிக்காவிற்கு திடமான பதில் ஒன்றை அளித்துள்ளது.
Lovely Professional University
லவ்லி புரொஃபஷனல் பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனர்-வேந்தர் டாக்டர் அசோக் குமார் மித்தல் புதன்கிழமை பல்கலைக்கழக வளாகம் முழுவதும் கோகோ கோலா உள்ளிட்ட பிரபலமான அமெரிக்க குளிர்பானங்களை முழுமையாகப் புறக்கணிப்பதாக அறிவித்தார். மாநிலங்களவை எம்.பி. -யான மித்தல், இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவின் முறையில்லா வரிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை என கூறினார். மேலும் "அமெரிக்காவின் எந்த நியாயமற்ற சூழ்ச்சிகளுக்கும் இந்தியா அடிபணியக்கூடாது" என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
அதிகரித்த வரிகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக LPU எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?
டெல்லியின் கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளப்பில் பேசிய அசோக் மித்தல், தற்போதைய சூழ்நிலையை 1905 சுதேசி இயக்கத்துடன் ஒப்பிட்டார். "நமது முன்னோர்களால் காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் பிரிட்டிஷ் பொருட்களை நிராகரிக்க முடிந்தது என்றால், இன்று நம்மால் ஏன் அதைச் செய்ய முடியாது? அமெரிக்கா இந்தியாவின் வலிமையையும் உறுதியையும் குறைத்து மதிப்பிட்டுள்ளது. உறுதியாக பதிலளிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது," என்று அவர் கூறினார். அமெரிக்காவும் அதன் நட்பு நாடுகளும் ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெய் இறக்குமதி செய்கின்றன. ஆனால், அந்த காரணத்தை சொல்லி, அந்த நாடுகள் இந்தியாவை நியாயமற்ற முறையில் குறிவைத்துள்ளன. அவற்றின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இப்படி செய்யப்படுகின்றது என அவர் தெரிவித்தார்.
நாடு முழுவதிலுமிருந்து அதிகரிக்கும் ஆதரவு
தனது உறுதியான நிலைப்பாட்டிற்கு நாடு முழுவதிலுமிருந்து பெரும் ஆதரவு இருப்பதாக மித்தல் கூறினார். சமூக ஊடகங்களில் அவர் விடுத்த ஒரு கடுமையான அறிவிப்பில், "அமெரிக்கா 50% வரிகளுடன் தொடர்ந்தால், LPU அமைதியாக இருக்காது." என எச்சரித்துள்ளார். 40,000 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களைக் கொண்ட LPU இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Today, in direct response to Trump’s 50% tariffs, LPU has banned American beverages on campus, giving a clarion call for Swadeshi 2.0.
The message is clear ~ India WILL NOT bow down to any unfair tactics of the United States.
Let’s work together to make India stronger from… pic.twitter.com/cX8pPIGHGE
— Ashok Kumar Mittal (@DrAshokKMittal) August 27, 2025
டொனால்ட் டிரம்பின் வரிகளுக்கு பிரதமர் மோடி எவ்வாறு பதிலளித்துள்ளார்
இந்த வார தொடக்கத்தில், 50% வரி அமலுக்கு வருவதற்கு சற்று முன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் மீதான பொருளாதார அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எச்சரித்தார். எனினும், "நாம் அதைத் தாங்குவோம்" என்றும் நம்பிக்கை அளித்தார். விவசாயிகள் மற்றும் சிறு தொழில்களின் நலன்களில் அரசாங்கம் சமரசம் செய்யாது என்று அவர் உறுதியளித்தார். மேலும் உள்ளூர் பொருட்களை வாங்க அவர் மக்களை வலியுறுத்தினார்.
இந்தியா அமெரிக்க பொருட்களை தடை செய்யுமா?
- டிரம்பின் 50% வரிகளுக்குப் பிறகு, இந்தியா அமெரிக்க பொருட்களை தடை செய்யுமா என்ற கேள்வி பலருக்கு உள்ளது. எனினும் அது கொள்கை ரீதியாக அவ்வளவு எளிதாக எடுக்கக்கூடிய முடிவல்ல.
- லவ்லி புரொஃபஷனல் பல்கலைக்கழகம் தனது வளாகத்தில் அமெரிக்க பானங்களை தடை செய்துள்ளது. இந்தியா அத்தகைய தடை எதையும் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
- எனினும், இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் மூலம் எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு மற்றவர்களையும் தூண்டும் என்பதில் சந்தேகமுமில்லை.
- அமெரிக்காவின் அடாவடித்தனத்துடன் இந்திய அரசாங்கம் சமரசம் செய்யாது என பிரதமர் மோடி ஏற்கனவே உறுதியளித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்தினால், 25% கூடுதல் வரி திரும்பப் பெறுவோம் -அமெரிக்கா
மேலும் படிக்க | 50% வரி அமலுக்கு வந்தது.. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய விஷயங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ