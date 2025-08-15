Independence Day 2025: பிரதமர் மோடி சுதந்திர தின உரையின் முக்கிய அம்சங்கள்

Independence Day 2025 PM Modi Speech Highlights: இந்தியர்களாகிய நாம் இன்று 79வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இன்று வெள்ளிக்கிழமை செங்கோட்டையில் இருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் உரையாற்றினார். பிரதமர் தனது சுதந்திர தின உரையில், பல முக்கிய விஷயங்களை பற்றி பேசினார். பிரதமர் உரையின் முக்கிய அம்சங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஆபரேஷன் சிந்தூர்: ஆயுதப் படைககளுக்கு நன்றி தெரிவித்த பிரதமர் மோடி
ஆபரேஷன் சிந்தூரின் வெற்றிக்காக இந்திய ஆயுதப் படைகளை பிரதமர் மோடி பாராட்டினார். இது பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த பதிலடி என்று அவர் கூறினார். இந்த நடவடிக்கை இந்தியாவின் கூட்டு சீற்றத்தை பிரதிபலிப்பதாகவும், அதன் எதிரிகளுக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்பியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
"செங்கோட்டையிலிருந்து ஆபரேஷன் சிந்தூரின் ஹீரோக்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். நமது துணிச்சலான வீரர்கள் எதிரியை அதன் கற்பனைக்கு அப்பால் தண்டித்துள்ளனர்," என்று பிரதமர் கூறினார்.
சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் நமக்கு அநீதி இழைத்தது: செங்கோட்டையில் பிரதமர்
பிரதமர் மோடி சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தை பற்றியும் பேசினார். அதை அநீதியானது மற்றும் ஒருதலைப்பட்சமானது என்று அவர் வர்ணித்தார். மேலும் இந்திய விவசாயிகளுக்கு நாட்டின் நதி நீர் பங்கின் மீது முழு உரிமையும் இருப்பதாக அவர் அறிவித்தார்.
“நமது விவசாயிகள் தண்ணீரை இழந்த நிலையில், இந்தியாவின் ஆறுகள் எதிரி நாட்டிற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்து கொண்டிருந்தன. இப்போது, இந்தியாவின் நீர் பங்கின் மீதான உரிமை இந்தியாவிற்கும் அதன் விவசாயிகளுக்கும் மட்டுமே சொந்தமானது. விவசாயிகளின் நலன்கள் மற்றும் தேசிய நலன்களில் சமரசம் செய்வது எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல. இரத்தமும் தண்ணீரும் ஒன்றாகப் பாயாது என்று இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது. நமது நாடு பல தசாப்தங்களாக பயங்கரவாதத்தின் வலியைத் தாங்கி வருகிறது,” என்று அவர் கூறினார்.
அணு ஆயுத மிரட்டலை இனி பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது உரையில் நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுயமரியாதை குறித்து மிகவும் வலுவான செய்தியை வழங்கினார். அவர், 'நாங்கள் இப்போது ஒரு புதிய அமைப்பை நிறுவியுள்ளோம். பயங்கரவாதத்தையும் அதை ஆதரிப்பவர்களையும் நாங்கள் இனி வேறுபடுத்திக் கருத மாட்டோம். அவர்கள் இருவரும் மனிதகுலத்தின் பொதுவான எதிரிகள், அவர்களுக்கு எந்த கருணையும் காட்டப்படாது.' என்று காட்டமாக தெரிவித்தார்.
அடிப்படையே தன்னம்பிக்கைதான்
நாட்டின் வலிமைக்கு அடிப்படையே தன்னம்பிக்கைதான். தன்னம்பிக்கை என்பது வெறும் இறக்குமதி-ஏற்றுமதி, பணம் அல்லது டாலர்கள் மட்டுமல்ல. அது நமது திறன் மற்றும் தன்னம்பிக்கையுடன் தொடர்புடைய உணர்வு என்று பிரதமர் கூறினார்.
நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசு, ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள்
இந்த தீபாவளியில் நாட்டு மக்களுக்கு மிகப் பெரிய பரிசு கிடைக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது உரையில் கூறினார். ஒரு உயர் மட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அடுத்த தலைமுறை ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படும் என்றும் பிரதமர் அறிவித்தார். சாமானிய மக்களின் வரிகள் பெருமளவில் குறைக்கப்படும். இது அன்றாடப் பொருட்களை மலிவாக்கும், பொருளாதாரத்தையும் உயர்த்தும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
விக்சித் பாரத் திட்டம் இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டது
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, செங்கோட்டையில் தனது சுதந்திர தின உரையில், இந்திய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ₹1 லட்சம் கோடி திட்டமான பிரதான் மந்திரி விக்ஸித் பாரத் ரோஜ்கார் யோஜனாவைத் தொடங்குவதாக அறிவித்தார்.
2030க்குள் தூய்மையான எரிசக்திக்கான தீர்மானம்
2030க்குள் இந்தியா தூய்மையான எரிசக்தியின் திசையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும், அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். இன்று நமது இலக்கில் 50% ஐ ஏற்கனவே அடைந்துவிட்டோம் என்று பெருமையுடன் கூறலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.
இளைஞர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த பிரதமர் மோடி
‘இன்று செங்கோட்டையிலிருந்து நாட்டின் இளைஞர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு நான் நேரடியாக ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். நம்மால் நமது சொந்த 'இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட' போர் ஜெட் இயந்திரத்தை’ உருவாக்க முடியாதா? நிச்சயமாக நம்மால் முடியும், இப்போது நாம் அதை உருவாக்க வேண்டும்.’ என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
