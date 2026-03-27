இந்தியாவில் மீண்டும் லாக் டவுன் இருக்கா? அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த மத்திய அரசு!

India Lockdown Rumours: மத்திய கிழக்கில் நடந்து வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், பெட்ரோர், டீசல் சப்ளையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், நாடு முழுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு பிறக்கப்படும் என தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் கசிந்த வண்ணம் இருந்தன. கொரோனா தொற்றின் போது போடப்பட்ட ஊரடங்கை போன்று, இந்தியாவில் தற்போது ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.
இந்தியாவில் மீண்டும் ஊரடங்கு இருக்குமா?
அண்மையில் கூட, நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடி போர் பதற்றம் குறித்து பேசினார். அவர் பேசுகையில், ”இஸ்ரேல், ஈரான் போர் காரணமாக உலகளாவிய நிலைமை கடினமாக நீண்ட காலத்திற்கு தொடரக் கூடும். இதற்கு நாம் தயாராகவும், ஒற்றுமையுடனும் இருக்க வேண்டும். கொரோனா பெருந்தொற்றின்போது ஒற்றுமையாக இருந்து, இதுபோன்ற சவால்களை நாம் முன்பும் எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் மிகவும் இப்போதும் கவனமாகவும், விழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும்” என பேசினார்.
இதனால், இந்தியாவில் ஊரடங்கு ஏற்படுமாக என்ற அச்சம் பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனால், சமூக வலைதளங்களில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படும் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. இதற்கு தற்போது மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர்ல ஹர்தீப் சிங் பூர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில், ”உலகளாவிய நிலைமை நிலையற்றதாகவே உள்ளது.
மேலும், அத்தயாவசிய பொருட்கள், எல்பிஜி, எண்ணெய் போன்றவற்றில் நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம். பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாட்டு மக்களுககு ஏரிபொருள், அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுபோன்ற சவால்களை சமாளிக் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம்.
உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகளை எதிர்கொள்வதில் இந்தியா தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்தியாவில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும்என்ற வதந்திகள் முற்றிலும் பொய்யானவை. இதை நான் தெளிவாகக் கூற விரும்புகிறேனன். மத்திய அரசின் இதுபோன்ற எந்த திட்டத்தை பரிசீலனை செய்ததில்லை. இதுபோன்ற நேரங்களில் நாம் அமைதியாகவும், பொறுப்புடனும், ஒற்றமையுடனும் இருப்பது அவசியம். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் வதந்திகளைப் பரப்பு, பீதியை உருவாக்கும் முயற்சிகள் பொறுப்பற்றவை மற்றும் தீங்கு விளைவிப்பவையாகும்" என்று கூறினார்.
The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.
Under the leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
ஊரடங்கு பிறப்பித்தால் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்கும்?
பெட்ரோல், டீசல் எரிவாயு மற்றும் மின்சாரம் போன்ற எரிபொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும்போது அரசு ஊரடங்கை பிறப்பிக்கும். ஏரிபொருட்களை குறைவாக பயன்படுத்தவே ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படும். ஒருவேளை ஊரடங்கு பிறப்பித்தால், தொழிற்சாலைகளில் குறைவான மணிநேரம் வேலை செய்வது, குளிரூட்டிகள், லைட்டுகளை அணைப்பது, தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்ப்பது, குறைவாக கார்கள், லாரிகளை இயக்குவது போன்றவை இருந்திருக்கும்.
மேலும், வீட்டில் இருந்து வேலை பார்ப்பது, பள்ளிகளை தற்காலிகமாக மூடுவது, ஏசி பயன்பாட்டை குறைப்பது போன்றவை ஏற்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படாது என மத்திய அரசு தெளிவாக கூறியிருக்கிறது.
பெட்ரோல், டீசலுக்கான ஏற்றுமதி வரி உயர்வு
மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஏற்கனவே, எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் சுமார் 60 நாட்களுக்கு தேவையாண எண்ணெய் இருப்பும், 30 நாட்களுக்கு தேவையான எல்பிஜி சிலிண்டர் இருப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இதற்கிடையில், இன்று காலையிலேயே பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்துள்ளது. பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.13-லிருந்து 3 ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டீசல் மீதான கலால் வரி 10 ரூபாயில் இருந்து பூஜ்ஜியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், ”மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு, உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கான பெட்ரோல், டீசல் மீதான மத்திய கலால் வரி லிட்டருக்கு தலா ரூ.10 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது விலை உயர்வில் இருந்து நுகர்வோருக்கு பாதுகாப்பை வழங்கும். பிரதமர் மோடி அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகத்தில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்தும், அவற்றின் விலைகளில் இருந்தும் மக்களை பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்துள்ளார். மேலும, டீசல் ஏற்றுமதிக்கு லிட்டருக்கு ரூ.21.5 மற்றும் விமானத்திற்கான ஏரிபொருள் ஏற்றுமதிக்கு லிட்டருக்கு ரூ.29.5 என வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உள்நாட்டு பயன்பாட்டிறகு பொருட்கள் போதுமான அளவில் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்” என்றார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ