இந்தியாவில் மீண்டும் லாக்-டவுன் வருமா? ஹிண்ட் கொடுத்த மாேடி..மக்கள் அச்சம்

India Lockdown Again : பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சமீபத்தில் மக்களவையில் மேற்கு ஆசியாவில் நிகழும் போர் சூழல் குறித்தும், இதனால் ஏற்படும் நெருக்கடிகள் தீவிரமானது என்றும் விவரித்தார். இதையடுத்து, இந்த நிலையால் மக்கள் ‘கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு’ போன்ற சவாலுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். இதையடுத்து “India Lockdown Again" என்கிற வாக்கியம் கூகுளில் அதிகமாக தேடப்பட்டு வருகிறது.
மோடி உரை:
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சமீபத்தில் மக்களவையில் உலகை சுற்றி நிகழும் போர் சூழல் குறித்து பேசினார். அப்போது, மேற்கு ஆசிய போரை ஒரு பெரும் சவால் என்று கூறிய அவர், கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு போன்ற சவால்களுக்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.
கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் மக்கள், கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடங்கள் மக்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. தொழிலாளிகள் தங்களது தொழிலை மூடும் நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டனர். இனி, இது போன்ற ஒரு ஊரடங்கு ஏற்பட்டு விடவே கூடாது என்று மக்கள் வேண்டிக்கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதே போன்ற நிலை ஏற்படும் என்று மோடி பேசியிருப்பது, கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
எரிசக்தி நெருக்கடி!
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் சூழலால், இந்தியா மட்டுமன்றி பல்வேறு உலக நாடுகள் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை சந்திக்கின்றன. எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால், உலகின் முதல் நாடாக பிலிப்பைஸ் அரசு, அவசர நிலை பிரகடனம் செய்துள்ளது. பிலிப்பைன்ஸ் அரசு, 98 சதவீத கச்சா எண்ணெயை மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. இதனால், அந்நாட்டில் டீசலின் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த நாட்டை தாண்டி, இன்னும் சில நாடுகள் தங்களின் அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டிலிருந்து வேலை பார்க்க சொல்லி உத்தரவிட்டுள்ளது.
சர்வதேச எரிசக்தி முகமை (IEA), தற்போதைய சூழலில் பல நூற்றாண்டுகளில் இல்லாத மிக கடுமையான எரிசக்தி நெருக்கடி நிலவுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது.
தற்போதைய தரவுகளின் படி, உலகில், ஒரு நாளைக்கு 11 மில்லியன் பீப்பாய்கள் எண்ணெய் இழக்கப்படுகிறதாம். 1970களுக்கு பின் ஏற்படும் மிகப்பெறிய இழப்பு இது என்று அந்த புள்ளி விவரம் சொல்கிறது. அந்த சமயத்தில் கூட, உலகம் ஒரு நாளைக்கு 5 மில்லியான் பீப்பாய்களை இழந்து வந்தது.
பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கையில் அவசர நிலை?
இலங்கை அரசு, சில துறைகளுக்கு பொது விடுமுறையினை கட்டாயமாக்கி இருக்கிறது. வங்க தேசம், இணைய வழிக்கல்வியை இன்னும் விரிவுப்படுத்தி இருக்கிறது. பாகிஸ்தான் அரசும், வார நாட்களில் வேலை நேரத்தினை குறைத்திருக்கிறது. வியட்நாம் நாட்டில், வணிக நிறுவனங்கள் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.
இந்தியாவின் நிலை என்ன?
இந்தியா, தங்களின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தேவையில் சுமார் 50%ஐ வளைகுடா பிராந்தியத்தில் இருந்து பெருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, ஹர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகத்தான் இந்தியாவிற்கு எரிவாயு கிடைத்து வந்தது. தற்போது இந்த விநியோகமானது போர் சூழலால் தடைப்பட்டு போயிருக்கிறது. இதன் விளைவாக, இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
இந்தியா, வணிக எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தை குறைத்திருக்கிறது. வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உற்பத்தியையும் அதிகரித்திருக்கிறது. வாளைகுடா நாடுகளுடன் சேர்த்து, இன்னும் சில உலக நாடுகளில் இருந்து இந்தியா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்ய்ய தொடங்கியிருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளபடி, இந்தியா இதற்கு முன்பு 27 நாடுகளில் இருந்து எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்து வந்தது. தற்போது இந்த எண்ணிக்கை, 41ஆக அதிகரித்திருக்கிறது. தற்போதைய நிலைபட், இந்தியாவில் 53 லட்சம் மெட்ரிக் டன்களுக்கும் அதிகமான பெட்ரோலிய இருப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஊரடங்கு போடப்படுமா?
இந்தியாவை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு ஊரடங்கு நிலை இல்லை. ஆனால், இதே போர் சூழல் தொடர்ந்தால், கண்டிப்பாக தட்டுப்பாட்டின் நிலை தீவிரமடையும். ஊரடங்கும் போடப்படும் சூழல் உருவாகலாம். கொரோனா ஊரடங்கின் போது ஏற்பட்ட கடும் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாவிட்டாலும், அதை விட சிறிய அளவில் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் மட்டும் ஊரடங்கு போடப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
பிரதமர் மோடி, மக்களவையில் பேசுகையில் இது போன்ற காலங்களில் கள்ளச்சந்தையில் பதுக்கல்கள் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், இதனால் கடுமையான கண்காணிப்பு அவசியம் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், கள்ளச்சந்தை குறித்த புகார்கள் எங்கெல்லாம் இருந்து வருகிறதோ, அப்போது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். மேலும், ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் போது, அனைத்து சவால்களையும் சேர்ந்து வெல்ல முடியும் என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : பிரதமர் மோடி என்ன குறித்து மக்களவையில் பேசியார்?
பதில் : நரேந்திர மோடி மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் மற்றும் அதன் தாக்கங்களைப் பற்றி பேசினார்.
கேள்வி : தற்போது உலகில் என்ன பெரிய பிரச்சனை உருவாகியுள்ளது?
பதில் : எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் எரிசக்தி நெருக்கடி உருவாகியுள்ளது.
கேள்வி : தற்போது எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக எந்த நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன?
பதில் : பல உலக நாடுகள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் பிலிப்பைன்ஸ், இலங்கை, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
