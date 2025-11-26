English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாகிஸ்தானுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை - கிழித்தெடுத்த இந்தியா... என்ன மேட்டர்?

பாகிஸ்தானுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை - கிழித்தெடுத்த இந்தியா... என்ன மேட்டர்?

India Reply To Pakistan: அயோத்தி ராமர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி புனித காவி கொடியை ஏற்றியதற்கு பாகிஸ்தான் கண்டன குரல் எழுப்பிய நிலையில், அதற்கு இந்தியா தரப்பில் கடும் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 07:40 PM IST
  • 2024இல் ராமர் கோவிலில் பால ராமர் விக்ரகம் பிரதிஷ்டை
  • தற்போது கோவில் கட்டடம் முழுமையாக கட்டப்பட்டுள்ளது.
  • இதையடுத்து, கோவில் கோபுரத்தில் கொடி ஏற்றப்பட்டது.

பாகிஸ்தானுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை - கிழித்தெடுத்த இந்தியா... என்ன மேட்டர்?

India Strong Rejection To Pakistan, Ramar Temple Flag Hoisting: உத்தர பிரதேசத்தின் அயோத்தியில் 2.77 ஏக்கர் பரப்பளவில் ராமர் கோவில் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டு ஜனவரி 22ஆம் தேதி அங்கு பால ராமர் விக்ரகம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, இரண்டு ஆண்டுகள் நெருங்கும் சூழலில் தற்போது ராமர் கோவிலின் கட்டுமானப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்திருக்கிறது.

புனித காவி கொடியேற்றம்

இதையடுத்து, ராமர் கோவில் கோபுரத்தில் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நேற்று (நவ. 25) நடந்தது. பிரதமர் மோடி, ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் ஆகியோர் இணைந்து 161 அடி உயர கோவில் கோபுரத்தில், புனித காவி கொடியை ஏற்றினர். தொடர்ந்து பால ராமரை பிரதமர் மோடியும், மோகன் பகவத்தும் சிறப்பு பூஜை மேற்கொண்டனர் வழிபாடு மேற்கொண்டனர்.

பாகிஸ்தானின் கண்டனம்

அயோத்தி ராமர் கோவிலின் கோபுரத்தில் புனித காவி கொடியை ஏற்றியதற்கு, பாகிஸ்தான் அரசு நேற்று (நவ. 25) கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது. இதற்கு இந்தியா தரப்பில் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய பாகிஸ்தானுக்கு தார்மீக அடிப்படையில் தகுதியே இல்லை என இந்தியா தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. 

பாகிஸ்தான் அரசின் வெளியுறவு அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், காவி கொடி ஏற்றியது என்பது 'இஸ்லாமிய வெறுப்பு' மற்றும் 'பாரம்பரியம் அவமதிப்பு' என்பதன்  ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று அதில் கூறியிருந்தது. 1992ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 6ஆம் தேதி பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை நினைவுக்கூர்ந்து பாகிஸ்தான் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆதாரமற்ற முறையில் தொடர்ந்து புலம்பியிருக்கும் பாகிஸ்தான், ராமர் கோயில் கட்ட அனுமதித்ததன் மூலம் நாட்டின் அரசாங்கத்தையும், நீதித்துறையையும் தாக்கியது. இது, சிறுபான்மையினர் மீதான இந்திய அரசின் பாகுபாடான அணுகுமுறை என்றும் பாகிஸ்தான்  குற்றஞ்சாட்டியது.

இந்தியா மறுப்பு

பாகிஸ்தானின் இந்த அறிக்கைக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தித்தொடர்பாளர் ரன்திர் ஜெய்ஸ்வால் அளித்த பதிலில், பாகிஸ்தானுக்கு மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய எந்த தார்மீக நிலையும் இல்லை என்று கூறினார். மேலும் அவர், "(இந்தியா மீது)புகாரளிக்கப்பட்ட கருத்துக்களை நாங்கள் பார்த்தோம், அவற்றை முழுமையாக நிராகரிக்கிறோம். மதவெறி, அடக்குமுறை மற்றும் அதன் சிறுபான்மையினரை தவறாக நடத்துவதில் ஆழமான கறை படிந்த பதிவைக் கொண்ட ஒரு நாடாக, பாகிஸ்தானுக்கு மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய எந்த தார்மீக நிலையும் இல்லை" என்று பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

பாசாங்கான அறிவுரைகளை வழங்குவதற்குப் பதிலாக, பாகிஸ்தான் அதன் பார்வையை தன்னை நோக்கி திருப்பி, அதன் சொந்த மோசமான மனித உரிமைகளில் கவனம் செலுத்துவதே நல்லது என்றம் என்று வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் சாடினார்.

