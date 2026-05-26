/இரவில் ஜொலிக்கும் ‘ராட்கிளிஃப் எல்லைக் கோடு’... விமானி பகிர்ந்த வீடியோ வைரல்..!

India - Pakistan Border Line News: இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான விமானி ஒருவர் இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியான ராட்கிளிஃப் பகுதி மின்விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இண்டிகோ ஏர்லைன் விமானத்தில் விமானியாக பணிபுரிந்து வரும் கேப்டன் பிரதீப் கிருஷ்ணன் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இந்தியாவையும் - பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கும் எல்லைக்கோடுகளான ‘ராட்கிளிப் கோடுகள்’ மஞ்சள் நிற ஒளியில் மிளிரும் காட்சியை தனது செல்போனில் பதிவு செய்து இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டார். இந்த எல்லை நெடுகிலும் இரு நாடுகளின் புறக்காவல் நிலையங்களும், பாதுகாப்பு முகாம்களும் அமைந்துள்ளன. இரு நாடுகளின் எல்லைக் கோடுகளை இரவு நேரத்தில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெரிய நட்சத்திரக் கூட்டத்தைப் போல் உள்ளதாகவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும் விமான பயணிகளிடையே இது குறித்து பேசிய அந்த விமானி, பெண்களே, ஜெண்டில்மேன் நீங்கள் விமானத்தின் ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தால் உலகின் மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமான பலத்த பாதுகாப்புடன் இருக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைக் கோடுகளைக் காணலாம். இந்த எல்லைக் கோடுகளில் ஒளிரவிடப்படும் மின்விளக்குகள் மிகவும் பிரகாசமாக ஒளிர்வதால் இரவு நேரத்தில் விண்வெளியில் இருந்து இந்த எல்லைக் கோடுகளை தெளிவாகக் காணலாம் எனவும் கூறினார்.
மேலும் இருளில் அந்த ஒளி மிகவும் பிரகாசமாக தெரிவதால் அதனை விண்வெளியில் இருந்தே கூட பார்க்க முடியும் என்று சொல்லப்படுவதாக பதிவிட்டு, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோ பதிவிட்டதிலிருந்து 1.8 மில்லியன் வரையிலான பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
రాత్రిపూట ఇండిగో విమానం నుంచి ఫ్లడ్లైట్ల వెలుగుల్లో మెరిసిపోతున్న భారత్-పాక్ రాడ్క్లిఫ్ లైన్ను పైలట్ వీడియో తీశారు. భారీ భద్రత మధ్య వెలుగుల హారంలా కనిపించిన సరిహద్దు దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి.pic.twitter.com/EY7RJSa7Tk— TG Govt Updates (@TGGovtUpdates) May 26, 2026
இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிவுற்றவுடன், ஆங்கிலேய ஆட்சியிலிருந்து இந்தியா விடுதலையடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்துக்கள் வாழும் பகுதியான இந்தியாவையுன், முஸ்லீம்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியான பாகிஸ்தானையும் இரண்டு நாடுகளாக பிரிக்கப் போவதாக அப்போதைய வைஸ்ராய் மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு அறிவித்தார். இந்த எல்லையை துல்லியமாக பிரிப்பதற்காக ஜூன் 1947-ல் பஞ்சாப் மற்றும் வங்காளம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இரண்டு எல்லை கமிஷன்கள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்த எல்லைக்கோடுகளை வரைவதற்காக லண்டனைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞரான சர் சிரில் ராட்க்ளிஃப் வரவழைக்கப்பட்டார். இறுதியாக நாடுகள் சுதந்திரம் பெற்ற இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு 1947 ஆகஸ்ட் 17 அன்று இந்த எல்லைக் கோடு அதிகாரப்பூர்வமாக பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த எல்லைக் கோடுகள் வரையறுக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்த மக்கள் வெளியேறிய வேளையில் சுமார் 20 லட்சம் மக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.