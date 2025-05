இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்: நாட்டுக்கு சேவை செய்ய இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு.... சண்டிகர் நிர்வாகத்தின் அழகிய முன்முயற்சி

India Pakistan War: இந்தியா பாகிஸ்தானுடன் மிகப்பெரிய மோதலில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்திய ராணுவம் தொடர்ந்து எதிரியின் தீய எண்ணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றது. இந்த நிலையில், நாடு முழுதும் நாட்டுப்பற்று அடுத்த நிலைக்கு சென்றுள்ளது. குறிப்பாக, இளைஞர்கள் மத்தியில் நாடு குறித்த அக்கறையும், மதிப்பும், பற்றுதலும் அதிகரித்துள்ளது. இதை கடந்த சில நாட்களில் கண்கூடாகக் காண முடிகின்றது.

நாட்டுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதை சரியாக புரிந்துகொள்டுள்ள சண்டிகர் நிர்வாகம் ஒரு அழகான முன்முயற்சியை தொடங்கியுள்ளது. குடிமைப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் விதமாக, சண்டிகர் நிர்வாகம் நகர இளைஞர்களுக்கு அதன் கதவுகளைத் திறந்துள்ளது. அவர்களை சிவில் பாதுகாப்பு தன்னார்வலர்களாக மாறவும், தயார்நிலை மற்றும் மீள்தன்மை பழக்கங்களை வளர்த்துக்கொள்ளவும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. துணை ஆணையர் நிஷாந்த் யாதவ் வெளியிட்ட அழைப்பில், "முயற்சி எடுங்கள், பயிற்சி பெறுங்கள், மிக முக்கியமான நேரத்தில் சேவை செய்யுங்கள்" என்ற வாசகம் உள்ளது.

இந்தத் திட்டம் ஒரு வார தீவிரப் பயிற்சியைக் கொண்டிருக்கும் என்று டிசி யாதவ் விளக்கினார். சிவில் பாதுகாப்பு விதிகள், அடிப்படை காவல் நடைமுறைகள், நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வுப் பணிகள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை கற்பிக்க திட்டம் உள்ளது. பயிற்சியைத் தொடர்ந்து, தேர்வுக்கு யார் தகுதியானவர்கள் என்பது மதிப்பிடப்படும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தன்னார்வலர்கள் இந்த போர் காலத்தில், பல்வேறு துறைகள், சந்தைகள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். இதற்கு நிலையான இலக்கு அல்லது அதிகபட்ச வயது வரம்பு எதுவும் இருக்காது. பெண் தன்னார்வலர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் மே 10 ஆம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு செக்டார் 18 இல் உள்ள தாகூர் தியேட்டரில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள்.

