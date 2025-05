இந்தியா பாகிதான் போர்: தூண்டிவிட்டு தூதுவர துடிக்கும் சீனா... சமாதான புறா வேடம் போடும் டிராகன்!!

India Pakistan War: இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உலக நாடுகள் தங்கள் ஆதரவை தெளிவுபடுத்தி வருகின்றன. இந்தியாவின் அண்டை நாடான சீனா பாகிஸ்தான் பக்கம் தான் உள்ளது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயமே. எனினும் சீனா தன்னை நடுநிலையாக காட்டிக்கொள்ள பலவித முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றது. குறிப்பாக சீனாவிடைருந்து பாகிஸ்தான் வாங்கிய ஆயுதங்கள் தேவையான நேரத்தில் திறம்பட செயல்படாததால் பாகிஸ்தான் கடும் கோவத்தில் உள்ளது. இந்த நிலையில் பாகிஸ்தானுக்கான தனது ஆதரவை காட்டிக்கொள்ளாமல் தூது போகும் அமைதி புறாவாக சீனா நடித்து வருகிறது.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் பதற்றம் குறித்து சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியது என்ன?

இந்தியா-பாகிஸ்தான் பதற்றம் குறித்து சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் லின் ஜியான் நேற்று கூறுகையில், “நேற்று இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான தற்போதைய நிலைமை குறித்து சீனாவின் நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம். தற்போதைய முன்னேற்றங்கள் குறித்து சீனா கவலை கொண்டுள்ளது. இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அண்டை நாடுகள், எப்போதும் அவை அப்படியே இருக்கும். அவை இரண்டும் சீனாவின் அண்டை நாடுகளும் கூட. சீனா அனைத்து வகையான பயங்கரவாதத்தையும் எதிர்க்கிறது. அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையின் பரந்த நலனுக்காக இரு தரப்பினரும் செயல்படவும், ஐ.நா. சாசனம் உட்பட சர்வதேச சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவும், அமைதியைப் பேணவும், நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், நிலைமையை மேலும் சிக்கலாக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தற்போதுள்ள பதட்டங்களைத் தணிப்பதில் ஆக்கபூர்வமான பங்கை வகிக்க சர்வதேச சமூகத்தின் பிற நாடுகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்." என்றார்.

On India-Pakistan tension, Chinese Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian yesterday said, "We’ve shared China’s position yesterday on the ongoing situation between India and Pakistan. China is concerned over the current developments. India and Pakistan are and will always be each… pic.twitter.com/ay1zuOgWzV

