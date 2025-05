இந்தியா பாகிஸ்தான் போர்: வீடியோ, புகைப்படங்களை வெளியிட்ட இந்திய ராணுவம்... அதிகாலையில் அடிவாங்கிய பாகிஸ்தான் ட்ரோன்கள்

India Pakistan War: இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையில் ட்ரோன்கள் மூலம் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ஏவுகணைகளும் களத்தில் இறங்கியுள்ளன. பதற்றம் உச்சகட்டத்தில் உள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் செய்வதறியாமல் தவித்து வருகின்றது.

தொடர்ந்து நடந்துவரும் தாக்குதல்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை முற்றிலுமாக மோசமாக்கியுள்ளன. இதற்கிடையில் இன்று அதிகாலை பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதல்களின் வீடியோவை இந்திய ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது.

'நமது மேற்கு எல்லைகளில் பாகிஸ்தானின் ஆளில்லா விமானத் தாக்குதல்கள் மற்றும் பிற வகையிலான தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதுபோன்ற ஒரு சம்பவத்தில், இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில், அமிர்தசரஸின் காசா கான்ட் மீது பல எதிரி ஆயுதமேந்திய ஆளில்லா விமானங்கள் பறந்து செல்வது காணப்பட்டது. எதிரியின் இந்த ஆளில்லா விமானங்கள் உடனடியாக நமது வான் பாதுகாப்புப் பிரிவுகளால் அழிக்கப்பட்டன.

இந்தியாவின் இறையாண்மையை மீறுவதற்கும் பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பதற்கும் பாகிஸ்தானின் இந்த அப்பட்டமான முயற்சி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. #IndianArmy எதிரிகளின் திட்டங்களை முறியடிக்கும்.' என்று இந்திய ராணுவம் தனது X பதிவில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் தாக்குதல் தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோவை இந்திய ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது.

OPERATION SINDOOR

