/வந்தே பாரத் ரெயிலை வைத்து..இந்தியா போடும் புதிய திட்டம்! இதனால் நாட்டுக்கே நல்லது..

இந்தியாவின் அதிவேக ரயிலான 'வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்' ரயில் சேவை, 2019ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லி மற்றும் வாரணாசி இடையேயான முதல் சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இதன் பிறகு இதன் சேவைகள் தமிழ்நாட்டிலும் வந்து விட்டது. இதனை, தற்போது பல்லாயிரக்கணக்கானோர் உபயோகித்து வருகின்றனர். இதன் அடுத்தக்கட்ட திட்டம் என்ன தெரியுமா?
இந்தியாவில் வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டு வரும் வந்தே பாரத் ரயில்களை வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யும் நோக்கில், இந்திய ரயில்வே புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்காக சர்வதேச சந்தைகளுக்கேற்ற வகையில் 1.435 மீட்டர் என்ற நிலையான அகலப்பாதை கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருவதாக ரயில்வேத்துறையின், ஏற்றுமதி நிறுவனமான ரைட்ஸ் (RITES) தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் ராகுல் மித்தல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த புதிய ரயில் தற்போது வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு கட்டத்தில் உள்ளது. முதல் ஏற்றுமதி ஆர்டர் கிடைத்தவுடன் உற்பத்தி தொடங்கப்படும் என விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கதேசம், இலங்கை, நேபாளம் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளும், லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் சில நாடுகளும் இந்த ரயில்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டியுள்ளதாக ராகுல் மித்தல் தெரிவித்துள்ளார்.
வந்தே பாரத் ரயில்களை வாங்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ள ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் சோதனை இயக்கத்திற்காக குறைந்தது ஒரு ரயில் தொகுப்பை அனுப்பும் திட்டத்தை ரைட்ஸ் பரிசீலித்து வருகிறது. உள்நாட்டு தேவைகள் போதுமான அளவு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பிறகு, ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தொடக்க கட்டத்தில், இந்தியாவில் பயன்பாட்டில் உள்ள 1.676 மீட்டர் அகலப்பாதைக்கான வந்தே பாரத் ரயில்களையும் அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். குறைந்த உற்பத்திச் செலவு இந்த ரயிலின் முக்கிய பலமாக கருதப்படுகிறது. 16 பெட்டிகள் கொண்ட ஒரு வந்தே பாரத் ரயில் தொகுப்பை தயாரிக்க சுமார் 130 கோடி முதல் 150 கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
'மேக் இன் இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயில்கள் தற்போது இந்திய ரயில்வேயின் முக்கிய அடையாளமாக மாறியுள்ளன. 2025 டிசம்பர் நிலவரப்படி, 164 வந்தே பாரத் ரயில்கள் சேவையில் உள்ளன. இந்திய ரயில்வே தயாரிக்கும் ரயில்கள் மற்றும் என்ஜின்களின் ஏற்றுமதி மூலம் உலக சந்தையில் இந்தியாவின் பங்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.