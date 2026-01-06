English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 'இந்தியாவின் தோரியம் கனவு': நம் புதையலின் பலன் வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கா? முழு அலசல்

'இந்தியாவின் தோரியம் கனவு': நம் புதையலின் பலன் வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கா? முழு அலசல்

இந்தியா அறிவியல் அடித்தளத்தை அமைத்தது, உலைகளை வடிவமைத்தது மற்றும் மூடிய எரிபொருள் சுழற்சியை உறுதிப்படுத்தியது. ஆனால் அறிவை சந்தைக்குத் தயாரான தீர்வாக மாற்ற வேண்டிய நேரம் வந்தபோது, ​​திருப்புமுனை வேறு இடத்தில் நடந்தது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 02:01 PM IST
  • தோரியம் இந்தியாவின் எரிசக்தி எதிர்காலம்.
  • நாம் தயாராக இருந்தாலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
  • வெளிநாடுகள் முன்னிலை வகிக்கின்றன.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்
camera icon7
Venus Transit
10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?
camera icon10
IPL 2026
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?
'இந்தியாவின் தோரியம் கனவு': நம் புதையலின் பலன் வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கா? முழு அலசல்

புதுடெல்லி: தோரியம் நீண்ட காலமாக இந்தியாவின் எரிசக்தி எதிர்காலமாக கணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் மிகுதி, யுரேனியத்துடன் ஒப்பிடும்போது அதிகப்படியான தூய்மையான தன்மை மற்றும் நாட்டின் புவியியல் யதார்த்தத்துடன் நெருக்கமான பொருத்தம் ஆகியவை இந்த கணிப்புக்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன. பல தசாப்தங்களாக, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எரிசக்தியை இந்தியா சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கும் திறன் கொண்ட எரிபொருள் விருப்பமாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் ஆசிரியரும் ஆலோசகருமான டாக்டர் ஸ்ரீஜன் பால் சிங், "உலகின் அனைத்து யுரேனியம், பெட்ரோலியம் மற்றும் நிலக்கரி ஆகியவற்றில் உள்ள மொத்த ஆற்றல் இந்தியாவின் தோரியத்தில் உள்ள ஆற்றலுக்குச் சமம்." என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த காரணத்தால்தான் டாக்டர் கலாமும் தோரியத்தைப் பயன்படுத்துவது பற்றிப் பேசினார். அவருக்கு முன்பே, ஹோமி பாபா அதில் ஆழ்ந்த ஆர்வம் காட்டினார். காரணம், இந்தியா உலகிலேயே அதிக தோரியம் நிறைந்த நாடாகும்.

இந்த நம்பிக்கை இந்தியாவின் அணுசக்தி செயலுத்தியை வழிநடத்தியது. பாபாவின் மூன்று கட்டத் திட்டம் ஆரம்பத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட யுரேனியத்தைப் பயன்படுத்துவதிலும், இறுதியில் வணிக சக்திக்காக இந்தியாவின் பெரிய தோரியம் இருப்புக்களை நோக்கித் திரும்புவதிலும் கவனம் செலுத்தியது.

ஆனால் 2025 ஆம் ஆண்டில், பல தசாப்த கால திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் சோதனைகள் இருந்தபோதிலும், இந்தியா இன்னும் வணிக ரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் தோரியம் சார்ந்த அணு எரிபொருளைக் கொண்டிருக்கவில்லை. பிசினஸ் வேர்ல்ட், அந்த மைல்கல்லை அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு இளம் தனியார் நிறுவனமான கிளீன் கோர் தோரியம் எனர்ஜி (CCTE) கடந்துவிட்டதாக கூறுகிறது.

மேம்பட்ட அணுசக்திக்கான செறிவூட்டப்பட்ட வாழ்க்கை (Advanced Nuclear Energy for Enriched Life - ANEEL) என்று அழைக்கப்படும் அதன் பிராடெக்ட், அழுத்தம் கொண்ட கன நீர் உலைகளில் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியா பல தசாப்தங்களாக உருவாக்கி இயக்கும் அதே வகை உலைகளாகும்.

இந்தியா பல தசாப்தங்களாக அழுத்தப்பட்ட கன நீர் உலைகளை (PHWRs) உருவாக்கி இயக்கி வருகிறது. ANEEL குறிப்பாக PHWRகளில் பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் இந்திய PHWR வடிவமைப்புகள் அடங்கும்.

வேறுபாடு தெளிவாக உள்ளது.

இந்தியா அறிவியல் அடித்தளத்தை அமைத்தது, உலைகளை வடிவமைத்தது மற்றும் மூடிய எரிபொருள் சுழற்சியை உறுதிப்படுத்தியது. ஆனால் அறிவை சந்தைக்குத் தயாரான தீர்வாக மாற்ற வேண்டிய நேரம் வந்தபோது, ​​திருப்புமுனை வேறு இடத்தில் நடந்தது.

"இந்தியாவின் தோரியம் நமது காலடியில் கிடக்கும் நமது மிகப்பெரிய புதையல். நாம் அதைப் பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும்," என்று டாக்டர் சிங் கூறினார்.

தயாராக இருந்தாலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை

இந்தியாவின் தோரியம் பயணம் அறிவியலின் தோல்வியாக இருக்கவில்லை. அழுத்தப்பட்ட கன நீர் உலைகளில் தோரியம் ஆக்சைடு எரிபொருள் ஊசிகள் சோதிக்கப்பட்டன. கல்பாக்கம் மினி ரியாக்டர் (KAMINI) தோரியத்திலிருந்து வளர்க்கப்பட்ட யுரேனியம்-233 ஐப் பயன்படுத்தி வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டது. தொழில்நுட்ப ரீதியாக, பாதை நிரூபிக்கப்பட்ட பாதையாக இருந்தது.

ஆனால் ஆய்வக வெற்றியிலிருந்து உரிமம் பெற்ற வணிக எரிபொருளுக்கான பாய்ச்சல் நடக்கவில்லை. தோரியத்தைப் பயன்படுத்துவதற்காக குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட மேம்பட்ட கன நீர் உலை (AHWR), இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக விவாதிக்கப்பட்ட போதிலும் கட்டமைக்கப்படவில்லை. தோரியம்-யுரேனியம் கலப்பு ஆக்சைடு எரிபொருள், சிறிய வடிவமைப்பு சரிசெய்தல்களுடன், தற்போதுள்ள PHWRகளுடன் இணக்கமாக இருப்பதாகக் காட்டப்பட்டது. பின்னர் இடாஹோ தேசிய ஆய்வகத்தில் நடந்த கதிர்வீச்சு சோதனைகள் அத்தகைய எரிபொருள் நிஜ உலக இயக்க அழுத்தத்தைத் தாங்கும் என்பதை நிரூபித்தன.

இருப்பினும், இந்தியா தயங்கியது.

"இந்தியா இரண்டு முனைகளில் தோரியத்தைத் தொடர வேண்டும், ஒன்று BARC (பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம்), IITகள் (இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம்) மற்றும் பிற ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் மூலமாகவும், இரண்டாவது நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடக்க நிறுவனங்கள் உட்பட தனியார் துறை மூலமாகவும்," என்று டாக்டர் சிங் பரிந்துரைத்தார்.

வெளிநாடுகள் முன்னிலை வகிக்கின்றன

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தொழில்முனைவோர் மெஹுல் ஷா 2017 இல் CCTE ஐ நிறுவினார். இது அணு எரிபொருள் வடிவமைப்பில் வணிக அனுபவத்தைக் கொண்டு வந்தது. இந்த நிறுவனம் தோரியத்தின் வணிக எதிர்காலத்திற்கு வலுவான ஆதரவைக் காட்டும் நன்கு அறியப்பட்ட இந்திய முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் $15.5 மில்லியன் திரட்டியுள்ளது.

இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கான ஆலோசகர்கள் குழு இன்னும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவின் அணுசக்தி ஆணையத்தின் முன்னாள் தலைவரும் நாட்டின் தோரியம் திட்டங்களின் நீண்டகால ஆதரவாளருமான டாக்டர் அனில் ககோட்கர் ஒரு ஆலோசகராக பணியாற்றுகிறார். நிறுவனத்தின் பெயரான ANEEL கூட இந்தியாவின் அணுசக்தி சொற்களஞ்சியத்துடன் கருத்தியல் தொடர்ச்சியை பிரதிபலிப்பதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வுபெற்ற விஞ்ஞானிகள் பெரும்பாலும் உலகெங்கிலும் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதால், இதை யாரையும் விமர்சிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் இந்தியாவின் தோரியம் திட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான நபர் நாட்டின் முக்கிய அறிவியல் நிறுவனங்களுக்கு வெளியே செய்யப்பட்ட ஒரு திருப்புமுனையில் ஈடுபடும்போது, ​​அது இயற்கையாகவே தேசிய முன்னுரிமைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பது பற்றிய கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

இருப்பினும், இந்தியாவின் AEC உடன் இது முறையான உறவுகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதற்கு எந்த பொது ஆதாரமும் இல்லை. இந்த தொடர்பு குறியீட்டு ரீதியாகவோ அல்லது ஆலோசனை ரீதியாகவோ மட்டுமே உள்ளது.

"இது தொடர்பாக பேசப்படும் நிறுவனம் ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனம். இது ஒரு தனியார் நிறுவனம், ஹார்வர்ட் அல்லது பிராங்பேர்ட் அல்லது வேறு எந்த அரசு நிறுவனமும் அல்ல. இது மிகவும் வலுவான ஆலோசகர்களைக் கொண்ட ஒரு தனியார் நிறுவனம். திரு. அனில் அதனுடன் தொடர்புடையவராக இருந்தால், அவரை ஏன் நமது சொந்த தேசிய முயற்சியில் இணைத்து இந்தியாவின் தோரியம் இருப்புகளைப் பயன்படுத்தக்கூடாது? இது நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணி. நமது மிகப்பெரிய புதையல், அதாவது தோரியம் பற்றி நாம் அமைதியாக இருந்துவிட்டோம்," என்று டாக்டர் சிங் கூறினார்.

கொள்கை சறுக்கலா அல்லது அவசர நிலை புரியாமல் போய்விட்டதா?

தோரியம் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் தாமதங்கள் குறித்து நிபுணர்கள் வெளிப்படையாகவே கூறியுள்ளனர். ஆராய்ச்சியிலிருந்து வணிக பயன்பாட்டிற்கு தோரியத்தை நகர்த்துவதற்கான வேகம் பல காரணங்களுக்காக மெதுவாக உள்ளது என்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக, தோரியம் தானாகவே பிளவுபடக்கூடியது அல்ல, அது முதலில் யுரேனியம்-233 ஆக மாற்றப்பட வேண்டும். இந்த செயல்முறைக்கு மேம்பட்ட உலை மற்றும் மறுசுழற்சி தொழில்நுட்பம் தேவைப்படுகிறது.

பல ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட கொள்கை மற்றும் முன்னுரிமை மாற்றங்களும் இதில் ஒரு பங்கு வகித்தன. குறிப்பாக 2008 இந்திய-அமெரிக்க அணுசக்தி ஒப்பந்தம் சர்வதேச யுரேனியத்தை எளிதாக அணுக வழிவகுத்ததாலும், தோரியம் சுழற்சி மீதான அவசரத் தேவையைக் குறைத்ததாலும், இந்தியா யுரேனியம் அடிப்படையிலான உலைகளை விரிவுபடுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்தியது.

இது தவிர, போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாததும், நிறுவன மந்தநிலையும் தோரியம் ஆராய்ச்சியை பெரும்பாலும் ஒரு நீண்ட கால அறிவியல் இலக்காகவே வைத்திருந்தது. இதனால், மேம்பட்ட கனநீர் உலை (AHWR) போன்ற திட்டங்கள் திட்டமிடல் நிலையிலேயே முடங்கிக் கிடக்கின்றன.

சோதனை மற்றும் முன்மாதிரிப் பணிகள் தொடர்ந்தபோதிலும், இந்த காரணிகள் முழுமையான வணிக ரீதியான பயன்பாட்டை மெதுவாக்கியுள்ளன.

தற்போதைய பதில் தீர்க்கமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் சிங் நம்புகிறார். “நாம் உடனடியாக ஒரு பணிக்குழுவை அமைக்க வேண்டும். ஐஐடி மற்றும் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு மட்டும் செல்லாமல், நமது தனியார் நிறுவனங்களையும் ஆதரிக்கும் ஒரு துணிகர நிதியை உருவாக்க வேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.

அவரைப் பொறுத்தவரை, ANEEL ஒரு எச்சரிக்கையாகவும், அதே சமயம் ஒரு சான்றாகவும் உள்ளது. “தோரியத்திலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி சாத்தியம் என்பதை இது தெளிவாக நிரூபிக்கிறது. அது சாத்தியமற்றது அல்ல” என்று அவர் கூறினார்.

இந்தியா தவறவிடக்கூடாத ஒரு மூலோபாய தருணம்

ANEEL-இன் சாத்தியமான நன்மைகள் உறுதியானவை. இது வழக்கமான யுரேனியம் எரிபொருளுடன் ஒப்பிடும்போது மிக அதிக எரிபொருள் எரிப்புத் திறன், குறிப்பிடத்தக்க கழிவு குறைப்பு, மேம்பட்ட பாதுகாப்பு வரம்புகள் மற்றும் தற்போதுள்ள இந்திய உலை வடிவமைப்புகளுடன் இணக்கத்தன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

சிலர் இதை இந்தியாவின் தோரியம் இலக்குகளை நிராகரிப்பதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நடைமுறைக்கு உகந்த முறையில் விரைவுபடுத்துவதாகப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால், முதல் வணிக ரீதியாக சாத்தியமான தோரியம் எரிபொருள் இந்தியாவின் பொதுத்துறை ஆய்வகங்களிலிருந்து வராமல், ஒரு தனியார் வெளிநாட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து வெளிவருகிறது என்ற உண்மையை மறுக்க முடியாதது.

டாக்டர் சிங்கின், அந்த நிறுவனத்தின் இந்தச் சோதனை நன்மைகளை வழங்குவதை ஒப்புக்கொண்டாலும், அலட்சியத்திற்கு எதிராகவும் அவர் எச்சரிக்கிறார். “இந்தியா ANEEL உலைக்கோ அல்லது அதை உருவாக்கிய நிறுவனத்திற்கோ ஒரு சந்தையாக மாறிவிடக்கூடாது. நாம் உடனடியாக ஒரு போட்டியாளரை உருவாக்க வேண்டும்,” என்று அவர் கூறினார்.

இந்தியாவிடம் மனிதவளம், மூலப்பொருள், நிபுணத்துவம் மற்றும் தேவை என தேவையான அனைத்தும் உள்ளதாக அவர் வாதிடுகிறார். “டாக்டர் அனில் அந்த நிறுவனத்திற்கு ஆலோசனை வழங்க முடிந்தால், அவரால் இந்தியாவிற்கும் ஆலோசனை வழங்க முடியும். அவர் நாட்டின் சிறந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர். அவரது தலைமையில், நாம் நமது சொந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். நம்மிடம் விஞ்ஞானிகள், வளங்கள், மூலப்பொருள், உத்வேகம் மற்றும் சந்தை அனைத்தும் உள்ளன,” என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

"நாம் ஒரு உலக வல்லரசாக உருவெடுத்து, 2043-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு பொற்காலத்தில் அடியெடுத்து வைக்க இலக்கு வைத்துள்ள நிலையில், அந்தப் பொற்காலத்தை நோக்கிய மிகப்பெரிய படி இதுவாகத்தான் இருக்கும். இந்தியா உடனடியாக 5,000 கோடி முதல் 10,000 கோடி ரூபாய் வரை ஒதுக்கி, இன்று இஸ்ரோ செயல்படும் அதே அளவில் ஒரு தோரியம் திட்டத்தில் பணியாற்ற வேண்டும்," என்று அவர் அறிவுறுத்தினார்.

தோரியம் நம் கையை விட்டு நழுவிவிட்டதா என்று கேட்டதற்கு, ​​அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பதிலளித்தார். "தோரியம் இன்னும் நம் காலடியில்தான் இருக்கிறது."

ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பு குறைந்து வருகிறது. "நாம் தொடர்ந்து அமைதியாக இருந்தால், காப்புரிமைகள் பதிவு செய்யப்படும், அறிவுசார் சொத்துரிமைகள் முடக்கப்படும், மற்ற நாடுகள் நம்மை விட முன்னேறிச் செல்லத் தொடங்கும்," என்று அவர் கூறினார்.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, இது வெறும் ஒரு தொழில்நுட்பத் தருணம் மட்டுமல்ல, இது நமது உறுதியைச் சோதிக்கும் ஒரு தருணம் என்று அவர் வாதிட்டார். "எனவே, இந்தத் தருணம் தோரியத்தைக் கொண்டு உண்மையிலேயே ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதனையைச் செய்வதற்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு, மேலும் இதுவே கடைசி வாய்ப்பாகவும் இருக்கலாம்."

அறிவியலும் வியூகமும் சங்கமிக்கும் இடம்

இந்தக் கதை, யார் முதலில் இந்த மைல்கல்லை அடைந்தார்கள், ஏன், எப்படி அடைந்தார்கள் என்பதைப் பற்றியது. இந்திய விஞ்ஞானிகள் 70 ஆண்டுகள் செலவிட்டு அடித்தளத்தை உருவாக்கினர், இப்போது வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு வணிகக் குழு, இந்தியாவின் நிறுவனங்கள் இதுவரை செய்யாததை சாதித்துள்ளது.

இது ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, இது ஒரு மூலோபாய விஷயம். ஒரு நாட்டின் ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவுசார், சோதனை அடிப்படையிலான பணிகள், வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தால் முதலில் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்படும்போது, ​​அது கொள்கை முடிவுகள், இடர் மேலாண்மை மற்றும் நிறுவனங்களின் செயல்பாடு ஆகியவை குறித்து கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

அனைத்து அடிப்படைப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், வணிக ரீதியான தோரியம் எரிபொருள் ஏன் உள்நாட்டில் தொடங்கப்படவில்லை என்பதை இந்தியா விளக்கும் வரை, அதன் அணுசக்தி வரலாற்றின் இந்தப் பகுதி முழுமையடையாமல் இருக்கும். இது அறிவியலின் தோல்வி அல்ல, மாறாக தீர்க்கப்படாத மேலாண்மை மற்றும் தவறவிடப்பட்ட வாய்ப்பின் ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | LIVE: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தங்கம் விலை - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ThoriumIndia Thorium Nuclear FuelThorium Energy BreakthroughIndian Nuclear ProgrammeForeign Thorium Venture

Trending News