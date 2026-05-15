/PM Modi UAE Visit | சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு தீருமா? இந்தியா-அமீரகம் இடையே எரிசக்தி ஒப்பந்தம்

PM Modi UAE Visit: பிரதமர் மோடியின் 5 நாடுகள் சுற்றுப்பயணத்தின் முதல் கட்டமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்றார். அங்கு பாதுகாப்பு, எரிசக்தி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. அமீரகம் இந்தியாவில் $5 பில்லியன் முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளதுடன், இரு நாடுகளும் பிராந்திய அமைதிக்காக இணைந்து செயல்பட உறுதி பூண்டுள்ளன.
PM Modi UAE Visit News: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஐக்கிய அரபு அமீரக (UAE) பயணம், வெறும் அரசுமுறைப் பயணமாக மட்டுமில்லாமல், இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. 2026, மே 15 அன்று அபுதாபி சென்ற பிரதமர் மோடி, அங்குள்ள தலைவர்களுடன் மிக முக்கியமான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பயணத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் குறித்து விரிவாகக் காண்போம்.
இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் எரிசக்தி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் அமீரகம் எப்போதும் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய நாடாக இருந்து வருகிறது. இந்தப் பயணத்தின் மூலம் அந்த உறவு மேலும் வலுவடைந்துள்ளது.
இந்தியாவிற்குத் தடையின்றி திரவ பெட்ரோலிய வாயு (LPG) வழங்க அமீரகம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இது இந்திய இல்லத்தரசிகளின் சமையல் எரிவாயு தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய உதவும்.
அவசர காலங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக கச்சா எண்ணெயைச் சேமித்து வைக்கும் திட்டத்தில் இரு நாடுகளும் கைகோர்த்துள்ளன. இது உலக சந்தையில் எண்ணெய் விலை உயரும்போது இந்தியாவுக்குப் பாதுகாப்பாக அமையும்.
இந்தியா மற்றும் அமீரகம் இடையே 'மூலோபாய பாதுகாப்பு கூட்டாண்மை' (Strategic Defence Partnership) தொடர்பான ஒரு கட்டமைப்பில் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ராணுவ ஒத்துழைப்பு, கூட்டுப் பயிற்சிகள் மற்றும் பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பப் பகிர்வு ஆகியவற்றில் இது புதிய கதவுகளைத் திறக்கும்.
குறிப்பாக வளைகுடா பிராந்தியத்தில் அதிகரித்து வரும் அச்சுறுத்தல்களைச் சமாளிக்க இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட இது வழிவகுக்கும்.
பொருளாதார ரீதியாக இந்தப் பயணம் மிகப்பெரிய பலனைத் தந்துள்ளது. இந்திய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் சுமார் $5 பில்லியன் (சுமார் ₹41,000 கோடிக்கும் மேல்) முதலீடு செய்ய அமீரகம் முன்வந்துள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி நிதி நிறுவனங்களான ஆர்.பி.எல் வங்கி மற்றும் சம்மன் கேபிடல் (Samman Capital) ஆகியவற்றில் இந்த முதலீடு மேற்கொள்ளப்படும்.
குஜராத்தின் வாடினாரில் (Vadinar) ஒரு பிரம்மாண்டமான கப்பல் பழுதுபார்க்கும் கிளஸ்டரை (Ship Repair Cluster) உருவாக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இது இந்தியாவின் கடல்சார் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தும்.
ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யானுடன் (MBZ) பேசிய பிரதமர் மோடி, தற்போதைய உலக அரசியல் சூழலில் அமைதி நிலவ வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.
"மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் பாதிக்கிறது. இந்தியா எப்போதும் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திர உறவுகளுக்கே முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. எந்தச் சூழலிலும் இந்தியா அமீரகத்துடன் தோளோடு தோள் நின்று ஒத்துழைக்கும்," என உருக்கமாகப் பேசினார்.
மேலும் அமீரகத்தில் வாழும் இந்தியர்களைத் தங்கள் சொந்தக் குடும்பத்தைப் போலக் கவனித்துக் கொள்வதற்காக அந்நாட்டுத் தலைமைக்கு அவர் தனது நன்றியைத் தெரிவித்தார்.
PM Narendra Modi's short trip to UAE brings big returns for India. Here are the major agreements and investment decisions announced today:
உலக வர்த்தகத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஹார்முஸ் நீர்சந்தி (Strait of Hormuz) தடையின்றி இயங்க வேண்டும் என்பதையும், சர்வதேச சட்டங்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் பிரதமர் மோடி சுட்டிக்காட்டினார். இது உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோக சங்கிலி சீராக இருக்க மிகவும் அவசியம்.
மே 15 முதல் மே 20 வரை பிரதமர் மோடி மேற்கொள்ளும் இந்த 5 நாடுகள் பயணத்தின் முதல் கட்டமே இவ்வளவு வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியுள்ளது.
|நாடு
|இலக்கு
|நெதர்லாந்து
|பிரதமர் ராப் ஜெட்டனைச் சந்தித்து செமிகண்டக்டர்கள் மற்றும் பசுமை ஹைட்ரஜன் பற்றி விவாதிக்க உள்ளார்.
ஸ்வீடன்
|செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்படும்.
|நார்வே
|மே 19 அன்று ஓஸ்லோவில் நடைபெறும் 3-வது இந்தியா-நார்டிக் உச்சிமாநாட்டில் (India-Nordic Summit) பிரதமர் பங்கேற்கிறார்.
|இத்தாலி
|பயணத்தின் இறுதிக்கட்டமாக இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனியைச் சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்துப் பேசுகிறார்.
பிரதமர் மோடியின் இந்த அமீரகப் பயணம் வெறும் கைகுலுக்கல்களுடன் முடியாமல், இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பு, ராணுவ பலம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உறுதியான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. வளைகுடா நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு, புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.