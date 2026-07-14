/இந்திய விமானப் படையில் வேலை: 12ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு... சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Indian Air Force Recruitment: இந்திய விமானப்படையில் பணிபுரிய விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு விமானப்படையில் சேருவதற்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு வந்துள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற இளைஞர்கள் கூட இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். 'குரூப் Y - தொழில்நுட்பம் சாராத மருத்துவ உதவியாளர்' (Group Y Non-Technical Medical Assistant) பணிக்கு இந்திய விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்திய விமானப் படையில் வேலைவாய்ப்பு
Group Y Non-Technical Medical Assistant பதவிக்கான இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், தகுதி வரம்புகள், வயது வரம்பு, தேர்வு செயல்முறை மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை விண்ணப்பதாரர்கள் கவனமாகப் பரிசீலிக்க வேண்டும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
'குரூப் Y - தொழில்நுட்பம் சாராத மருத்துவ உதவியாளர்': ஜூலை 26 கடைசி நாள்
'குரூப் Y - தொழில்நுட்பம் சாராத மருத்துவ உதவியாளர்' (Intake 02/2027) பணிக்கான ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையை இந்திய விமானப்படை தொடங்கியுள்ளது.
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஜூலை 6, 2026 முதல் இணையம் வழியாக விண்ணப்பிக்கும் வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் ஜூலை 26, 2026 ஆகும்.
இந்திய விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு: முக்கிய விவரங்கள்:
|அம்சம்
|விவரம்
|பதவியின் பெயர்
|குரூப் Y - தொழில்நுட்பம் சாராத மருத்துவ உதவியாளர்
|விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்
|ஜூலை 26, 2026
|எப்படி விண்ணப்பிப்பது
|ஆன்லைனில், iafrecruitment.edcil.co.in என்ற இணையதளம் மூலமாக
|தேர்வு செயல்முறை
|எழுத்துத் தேர்வு, உடல் தகுதித் தேர்வு மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை
Group Y Non-Technical Medical Assistant: விண்ணப்பங்களை எப்படி சமர்ப்பிப்பது?
- இப்பணிக்கான விண்ணப்பங்களை இந்திய விமானப்படையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான iafrecruitment.edcil.co.in மூலமாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க முடியும்.
- இந்த பதவிக்கான மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை விமானப்படை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
Group Y Non-Technical Medical Assistant: விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தகுதி வரம்புகள்
- மருத்துவ உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாரியத்தின் கீழ் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- அவர்கள் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்களில் குறைந்தது 50% மதிப்பெண்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- மேலும், ஆங்கிலப் பாடத்தில் மட்டும் தனியாகக் குறைந்தது 50% மதிப்பெண்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- இப்பாடங்களில் இரண்டு ஆண்டு கால தொழில்முறைப் படிப்பை (professional course) முடித்தவர்களும், 50% மதிப்பெண்களைப் பெற்றிருந்தால் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்களாக கருதப்படுவார்கள்.
- மருந்தியல் பட்டயம் (Diploma in Pharmacy), பி.பார்மா (B.Pharma) பட்டம் அல்லது பி.எஸ்சி. (B.Sc.) பட்டம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை, ஒட்டுமொத்தமாக குறைந்தது 50% மதிப்பெண்களுடன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- அத்துடன், 'இந்திய மருந்தியல் கவுன்சில்' (Pharmacy Council of India) அல்லது ஏதேனும் ஒரு மாநில மருந்தியல் கவுன்சிலில் முறையான பதிவு (registration) பெற்றிருப்பது கட்டாயமாகும்.
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான வயது வரம்பு
- 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களின் பிறந்த தேதி ஜூலை 1, 2006 மற்றும் ஜூலை 1, 2010 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
- அதேபோல, பட்டயம் (Diploma), பி.பார்மா அல்லது பி.எஸ்சி. தகுதி கொண்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் பிறந்த தேதி ஜூலை 1, 2006 மற்றும் ஜூலை 1, 2010 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
- ஃபார்மசி பட்டம் பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களின் பிறந்த தேதி ஜூலை 1, 2003 மற்றும் ஜூலை 1, 2006 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
இந்திய விமானப்படைக்கான தேர்வு செயல்முறை பல கட்டங்களாக நடைபெறும்.
முதல் கட்டம் எழுத்துத் தேர்வு: முதலில், ஆங்கிலம், பகுத்தறிவுத் திறன் (Reasoning) மற்றும் பொது விழிப்புணர்வு (General Awareness - RAGA) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும்.
- ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்படும்
- ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் 0.25 மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்படும் (எதிர்மறை மதிப்பெண் முறை).
இரண்டாம் கட்டம் உடல் தகுதித் தேர்வு: எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் விண்ணப்பதாரர்கள் உடல் தகுதித் தேர்வுக்கு (PFT) உட்படுத்தப்படுவார்கள். இத்தேர்வில்
- 1.6 கி.மீ ஓட்டம்,
- ஒரு நிமிடத்தில் 10 புஷ்-அப்கள் (push-ups),
- ஒரு நிமிடத்தில் 10 சிட்-அப்கள் (sit-ups) மற்றும்
- 20 ஸ்குவாட்ஸ் (squats) ஆகியவற்றில் சோதனை நடத்தப்படும்.
21 வயது வரையிலான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஓட்டத்தை நிறைவு செய்ய 7 நிமிடங்களும், 21 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 7 நிமிடங்கள் 30 வினாடிகளும் வழங்கப்படும்.
மூன்றாம் கட்டம் மருத்துவ பரிசோதனை: இக்கட்டங்களை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகு, விண்ணப்பதாரர்கள் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். இதில் ரத்தம், சிறுநீர் மற்றும் உயிர்வேதியியல் (biochemistry) பரிசோதனைகள் மற்றும் பிற தேவையான உடல்நலப் பரிசோதனைகள் அடங்கும்.
அனைத்துப் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களும் ₹550 விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்; இக்கட்டணத்தை இணையவழியில் செலுத்தலாம்.
உதவித்தொகை, சம்பள விவரங்கள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்குப் பயிற்சியின் போது மாதம் ₹14,600 உதவித்தொகை வழங்கப்படும். பயிற்சி முடிந்ததும், அவர்களுக்கு மாதம் ₹26,900 சம்பளத்துடன், ராணுவ சேவை ஊதியம் (MSP) மற்றும் பிற நிர்ணயிக்கப்பட்ட படிகளும் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை
- இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க, முதலில் iafrecruitment.edcil.co.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள ‘Online Registration Link’ (இணையவழிப் பதிவு இணைப்பு) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவு செயல்முறையை முடிக்க முதலில் பதிவு (sign up) செய்ய வேண்டும்.
- அடுத்து, உங்கள் பதிவு எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி லாக் இ்் செய்யவும்.
- அதன் பிறகு, தனிப்பட்ட விவரங்கள், கல்வி விவரங்கள் மற்றும் பிற தேவையான விவரங்களுடன் விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.
- உங்கள் 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் ஆகியவற்றை பதிவேற்றவும்.
- இறுதியாக, விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி, படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
சமர்ப்பித்த பிறகு, படிவத்தை சமர்ப்பித்ததற்கான சான்றை பிரிண்ட்-அவுட் எடுத்துக்கொள்ளவும்.