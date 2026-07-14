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இந்திய விமானப் படையில் வேலை: 12ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு... சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Indian Air Force Recruitment: இந்திய விமானப் படையில் வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற இளைஞர்கள் கூட இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:17 PM IST
இந்திய விமானப் படையில் வேலை: 12ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு... சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
Image Credit: Indian Air Force Recruitment (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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