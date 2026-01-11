பாகிஸ்தான் டிரோன்களை சுட்டுவீழ்த்திய இந்திய ராணுவம்... எல்லையில் திடீர் பரபரப்பு

Indian Army Attacks Pakistan Drones: ஜம்மு காஷ்மீரின் நோஷெரா பகுதியில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் இன்றிரவு (ஜனவரி 11) தாக்குதல் தொடுக்க முயற்சித்த பாகிஸ்தான் டிரோன்களை, இந்திய படைகள் தாக்குதல் தொடுத்து முறியடித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
A few Pakistan Army drones were sighted along the line of control in the Naushera-Rajouri sector of Jammu and Kashmir. The Indian Army troops undertook counter-unmanned aerial systems measures, forcing them to return: Defence Sources pic.twitter.com/yxsrOygfCD
— ANI (@ANI) January 11, 2026
