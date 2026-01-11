English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பாகிஸ்தான் டிரோன்களை சுட்டுவீழ்த்திய இந்திய ராணுவம்... எல்லையில் திடீர் பரபரப்பு

பாகிஸ்தான் டிரோன்களை சுட்டுவீழ்த்திய இந்திய ராணுவம்... எல்லையில் திடீர் பரபரப்பு

Indian Army Attacks Pakistan Drones: ஜம்மு காஷ்மீரின் நோஷெரா பகுதியில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் இன்றிரவு (ஜனவரி 11) தாக்குதல் தொடுக்க முயற்சித்த பாகிஸ்தான் டிரோன்களை, இந்திய படைகள் தாக்குதல் தொடுத்து முறியடித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:46 PM IST

பாகிஸ்தான் டிரோன்களை சுட்டுவீழ்த்திய இந்திய ராணுவம்... எல்லையில் திடீர் பரபரப்பு

Indian Army Attacks Pakistan Drones: ஜம்மு காஷ்மீரின் நோஷெரா பகுதியில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் இன்றிரவு (ஜனவரி 11) தாக்குதல் தொடுக்க முயற்சித்த பாகிஸ்தான் டிரோன்களை, இந்திய படைகள் தாக்குதல் தொடுத்து முறியடித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

