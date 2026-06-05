/லலித் மோடியின் வார செலவு! ரூ.10-12 கோடி கூட பத்தாது..என்னங்க சொல்றாரு?

கிரிக்கெட் நிர்வாகியாகவும், இந்தியாவின் பிரபல தொழிலதிபராகவும் இருப்பவர், லலித் மோடி. உலகப்புகழ் பெற்ற, ஐபிஎல் (இந்தியன் பிரீமியர் லீக்) தொடரை 2008ஆம் ஆண்டு உருவாக்கியவர் இவர்தான். இவர், சமீபத்தில் ஊடகத்திற்கு கொடுத்திருந்த பேட்டியில் தனது வாராந்திர செலவுகள் குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
சமீபத்தில், லலித் மோடி ANI லண்டனுக்கு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். அதில், தனது வாழ்க்கைமுறை குறித்து பேசியிருந்த விஷயங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தான் பிறக்கும் போதே டைமண்ட் ஸ்பூனோடு பிறந்ததாக கூறும் அவர், தான் சில கோடிகளை சுருட்டியதாக அனைவரும் குற்றம் சாட்டும் வேளையில், தான் ஒரு நாளில் பல கோடிகளை சம்பாதிப்பதாக கூறியிருக்கிறார். அதே போல தங்களின் நிறுவனம், உலகளவில் பெரிய நிறுவனங்களுள் ஒன்று என்று கூறும் அவர், இதன் மார்கெட் வேல்யூ, இரண்டரை லட்சம் கோடி என்று கூறியிருக்கிறார்.
தொடர்ந்து, தான் இந்த நிறுவனத்தின் முதலாளியாக இருப்பதாகவும், தன் பிள்ளைகளுக்கு பரிசாக கொடுத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தான் ஒரு அழகான வீட்டில் வசிப்பதாக கூறும் அவர், தன் வாழ்க்கை மிகவும் பெரிது என்றும், தான் நினைத்தால் எங்கு வேண்டுமானாலும் போய் வர முடியும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தான் ரூ.10-12 கோடி எடுத்துக்கொண்டு எங்கேனும் சென்றால் கூட, அது ஒரு வாரத்திற்கு கூட தன் செலவுகளுக்கு வராது என அவர் தெரிவித்துள்ளார். இப்படித்தான் தான் வளர்ந்ததாக கூறும் அவர், இப்போது ஏன் நான் எனது வாழ்க்கைமுறையை பிறருக்காக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்? என கேள்வி கேட்கிறார். தனது தந்தைய, தாத்தாவோ மாறாத போது, தான் மட்டும் ஏன் மாற வேண்டும்? என்று அவர் கேட்கிறார்.
தற்போது அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகளை சந்தித்து வரும் விஜய் மல்லையா குறித்து பேசிய லலித் மோடி, அவரை தனது நண்பர் என்று கூறினார். மேலும், அவருக்கு வங்கி தொடர்பான பிரச்சனை இருக்கிறது என்பது தனக்கு தெரியும் என்றும், ஆனால் அது என்ன பிரச்சனை என்பது தனக்கு தெரியாது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். தானோ, தனது குடும்பமோ பிறரிடம் கடன் வாங்கியதில்லை என்று கூறும் லலித் மோடி, தனக்கு பணம் கொடுக்க மட்டும்தான் தெரியும் என தெரிவித்திருக்கிறார்.
முன்னாள் பிரபஞ்ச அழகியான சுஷ்மிதா சென், 2022ல் லலித் மோடியை காதலித்து வந்தார். அப்போது பலரும் அவரை “Gold Digger" என்று கூரி வந்தனர். இதற்கு அர்த்தம், “பணத்தை தேடுபவர்” என்பதுதான். அதன் பிறகு இருவருக்கும் பிரேக்-அப் ஆகி விட்டது.
இது குறித்து பேசியிருந்த லலித் மோடி, தன்னிடம் பணத்திற்காக ஆசைப்பட்டு சுஷ்மிதா சென் பழகவில்லை என்றூம், அவர்தான் தாங்கள் இருவரும் எங்கு வெளியில் சென்றாலும் பணத்தை செலவு செய்வார் என்றும் கூறினார். மேலும், அவர் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய சொந்த உழைப்பால் சம்பாதித்தவர் என்றும் தெரிவித்தார்.