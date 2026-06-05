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லலித் மோடியின் வார செலவு! ரூ.10-12 கோடி கூட பத்தாது..என்னங்க சொல்றாரு?

இந்தியாவின் பிரபல தொழிலதிபராக இருப்பவர், லலித் மோடி. இவர், சமீபத்தில் லண்டனில் ANI தளத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தனது வார செலவுகள் என்ன என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:02 PM IST
லலித் மோடியின் வார செலவு! ரூ.10-12 கோடி கூட பத்தாது..என்னங்க சொல்றாரு?
Image Credit: Lalit Modi | X ANI

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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