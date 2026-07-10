/பயணிகளே உஷார்.. இனி வாட்ஸ்அப்பில் ரயில் டிக்கெட் காட்டினால் செல்லாது: இந்திய ரயில்வே எச்சரிக்கை!

Indian Railways Rules: ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய தகவல். டிஜிட்டல் டிக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்தும் பயணிகளுக்காக இந்திய ரயில்வே பல முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. முன்பதிவு செய்யப்படாத டிஜிட்டல் டிக்கெட்டுகளுடன் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு, ரயில் ஒன் செயலியில் காண்பிக்கப்படும் அசல் டிக்கெட் மட்டுமே டிக்கெட் சரிபார்ப்பின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே புதிய ஆலோசனையை வெளியிட்டுள்ளது.
பல பயணிகள் டிக்கெட்டின் ஸ்கிரீன்ஷாட் (screenshot) அல்லது வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூலம் பெறப்பட்ட டிக்கெட்டைக் காட்டிப் பயணிக்க முயல்வதாகவும், ஆனால் அவ்வாறு செய்வது விதிமீறல் என்றும் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. RailOne செயலி (App) மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட முன்பதிவு செய்யப்படாத (unreserved) டிக்கெட், அந்த டிக்கெட்டைப் பெறப் பயன்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிட்ட மொபைல் சாதனத்தில் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்று ரயில்வே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. டிஜிட்டல் டிக்கெட்டுகளை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுக்கவும், சரிபார்ப்பு செயல்முறையை வலுப்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
|ரயில் டிக்கெட் ஸ்கிரீன்ஷாட்
|டிக்கெட் வேறொரு மொபைலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது வெறும் ஸ்கிரீன்ஷாட்டாகக் காட்டப்பட்டாலோ, அது செல்லுபடியாகும் டிக்கெட்டாகக் கருதப்படாது.
|RailOne செயலி
|RailOne செயலி மூலம் வாங்கப்படும் டிக்கெட் என்பது பயணியின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் சாதனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் பயண ஆவணமாக உள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
|மொபைல் சாதனம்
|டிக்கெட், முன்பதிவு செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட அதே மொபைல் சாதனத்தில் இருக்க வேண்டும்.
|டிக்கெட் பரிசோதனை
|டிக்கெட் பரிசோதனையின் போது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் சாதனத்தைக் காட்ட வேண்டும்.
|Forwarded டிக்கெட்டுகள்
|ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் அல்லது பகிரப்பட்ட (forwarded) டிக்கெட்டுகள் செல்லுபடியாகாது.
|அடையாள அட்டை
|புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டையை வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும்.
ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் பகிரப்படும் டிக்கெட்டுகள் மோசடி மற்றும் தவறான பயன்பாட்டிற்கான அபாயத்தை அதிகரிப்பதாக ரயில்வே கூறுகிறது. ஒரு டிக்கெட்டின் ஸ்கிரீன்ஷாட் பலருக்கு அனுப்பப்பட்டால், அது தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்தக் காரணத்தினால், அசல் டிஜிட்டல் டிக்கெட்டை மட்டுமே ரயில்வே செல்லுபடியாகும் டிக்கெட்டாக அங்கீகரிக்கிறது.
ரயில் பயணிகள் RailOne செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டை வாங்கியிருந்தால், பயணத்தின் போது பின்வரும் ஆவணங்களைக் கொண்டிருப்பது கட்டாயமாகும்:
டிக்கெட் ரயில்வே அதிகாரிகள் டிக்கெட் மற்றும் அடையாள அட்டை ஆகிய இரண்டையும் சரிபார்க்கலாம்.
இந்த விதி குறிப்பாக RailOne செயலி மூலம் வாங்கப்படும் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளைக் கொண்டிருக்கும் பயணிகளுக்குப் பொருந்தும். பின்வரும் பயணிகள் இதில் அடங்குவர்:
ஒரு பயணி ரயில் டிக்கெட்டுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டைக் காட்டினாலோ, WhatsApp மூலம் பெறப்பட்ட டிக்கெட்டைக் காட்டினாலோ அல்லது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அசல் மொபைல் சாதனத்தை சமர்ப்பிக்கத் தவறினாலோ, அவரைச் செல்லுபடியாகும் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணிக்கும் பயணியாக டிக்கெட் பரிசோதனை ஊழியர்கள் கருதக்கூடும். அத்தகைய சூழலில், ரயில்வே விதிகளின்படி அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
ரயில்வே தனது டிஜிட்டல் சேவைகளைத் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வருகிறது. பயணிகள் ரயில் நிலையத்தில் வரிசையில் நிற்காமலேயே 'RailOne' செயலி (App) மூலம் டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாம். இருப்பினும், டிஜிட்டல் டிக்கெட் முறை பாதுகாப்பானதாகவும் வெளிப்படையானதாகவும் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, அசல் டிஜிட்டல் டிக்கெட் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்று ரயில்வே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.