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பயணிகளே உஷார்.. இனி வாட்ஸ்அப்பில் ரயில் டிக்கெட் காட்டினால் செல்லாது: இந்திய ரயில்வே எச்சரிக்கை!

Indian Railways Rules: முன்பதிவு செய்யப்படாத டிஜிட்டல் டிக்கெட்டுகளுடன் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு, ரயில் ஒன் செயலியில் காண்பிக்கப்படும் அசல் டிக்கெட் மட்டுமே டிக்கெட் சரிபார்ப்பின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே புதிய ஆலோசனையை வெளியிட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:15 AM IST
பயணிகளே உஷார்.. இனி வாட்ஸ்அப்பில் ரயில் டிக்கெட் காட்டினால் செல்லாது: இந்திய ரயில்வே எச்சரிக்கை!
Image Credit: Whatsapp Tickets Not Valid for Train Travel Update (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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