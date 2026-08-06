/ஒரே டிக்கெட்டில் இந்தியா முழுவதும் சுற்றலாம், இந்திய ரயில்வேயின் இந்த வசதி பற்றி தெரியுமா? எப்படி புக் செய்வது?

IRCTC Circular Journey Ticket: ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்! அடிக்கடி ரயில் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு IRCTC வழங்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வசதி பற்றி தெரிவதில்லை. சர்க்குலர் ஜர்ணி டிக்கெட் எனப்படும் இந்த வசதி ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கான பிரத்யேக வசதியாகும்.
மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், நேரம் மற்றும் பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் வகையிலும் இருக்கும் இந்த முன்பதிவு வசதி பற்றியும், அதை பயன்படுத்தும் முறை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
பெரும்பாலும் விடுமுறை நாட்களில் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் பல்வேறு ஆன்மீகத் தலங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தளங்களுக்குப் பயணம் செய்வதற்கான திட்டமிடலில் ஈடுபடுகிறோம். ஆனால், ஒவ்வொரு புதிய நகரத்திற்கும் தனித்தனியாக ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது, மீண்டும் மீண்டும் வரிசையில் நிற்பது மற்றும் அதிக கட்டணம் செலுத்துவது ஆகியவை பயண பட்ஜெட்டில் சுமையை ஏற்படுத்தலாம். இந்தப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வாக, இந்திய ரயில்வே ஒரு சிறப்பு 'சர்க்குலர் பயணச் சீட்டு' (Circular Journey Ticket) வசதியை வழங்குகிறது.
நேரமும், பணமும் மிச்சம்: சர்க்குலர் பயணச் சீட்டுகள் பணத்தையும் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்துகின்றன. வழக்கமான பாயிண்ட்-டு-பாயிண்ட் (point-to-point) டிக்கெட்டுகளை விட இந்தச் சிறப்பு டிக்கெட் மிகவும் சிக்கனமானதாகவும் வசதியானதாகவும் உள்ளது.
குறைந்த கட்டணக் கொள்கை: இந்திய ரயில்வே ஒரு கட்டணக் கொள்கையைப் பின்பற்றுகிறது. இதில் மொத்தப் பயணத் தூரம் அதிகரிக்கும் போது, ஒரு கிலோமீட்டருக்கான கட்டணம் குறைகிறது. சர்க்குலர் பயணச் சீட்டில், முழுப் பயணத்தின் மொத்த தூரத்தின் அடிப்படையில் கட்டணம் கணக்கிடப்படுகிறது. இதனால் தனித்தனி டிக்கெட்டுகளை வாங்குவதை விட ஒட்டுமொத்தச் செலவு கணிசமாகக் குறைகிறது.
கூடுதல் கட்டணங்கள் குறையும்: தனித்தனி ரயில்களில் பயணிக்கும்போது, பயணத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் 'சூப்பர்ஃபாஸ்ட்', 'எக்ஸ்பிரஸ்' அல்லது கூடுதல் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆனால் சர்க்குலர் பயணச் சீட்டில், இந்தக் கூடுதல் கட்டணங்கள் ஒருமுறை மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகின்றன.
நேரம் மிச்சமாகும்: மேலும், ஒவ்வொரு புதிய நகரம் அல்லது நிலையத்திலிருந்தும் அடுத்த ரயிலைப் பிடிக்க டிக்கெட் கவுண்டர்களில் வரிசையில் நிற்பது அல்லது மீண்டும் மீண்டும் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது போன்ற சிரமங்களையும் நீங்கள் தவிர்க்கலாம். இதனால் பயணிகளின் நேரமும் மிச்சமாகும்.
ஸ்டாண்டர்ட் (Standard) மற்றும் நான்-ஸ்டாண்டர்ட் (Non-standard) சர்க்குலர் பயணச் சீட்டு (Circular Ticket) வழித்தடங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்ளலாம்:
பயணிகளின் வசதிக்கேற்ப ரயில்வே இரண்டு வகையான சர்க்குலர் பயணச் சீட்டுகளை வழங்குகிறது.
இதில் பிரபலமான சுற்றுலா, கலாச்சாரம் மற்றும் புனிதத் தலங்களை இணைக்கும் வகையில் ரயில்வேயால் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட பயணத் திட்டங்கள் இருக்கும். நீங்கள் நேரடியாக முன்பதிவு மையத்திற்குச் சென்று, ஏற்கனவே உள்ள இந்த நிலையான வழித்தடங்களில் ஒன்றை எளிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
குறிப்பிட்ட நகரங்களுக்குச் செல்லவும், உங்கள் விருப்பம் மற்றும் வசதிக்கேற்ப பயணத் திட்டத்தை உருவாக்கவும் நீங்கள் விரும்பினால், இதில் நீங்களே சொந்தமாக ஒரு பயணத் திட்டத்தை வடிவமைத்துக்கொள்ளலாம்.
சாதாரண பயணச் சீட்டுகளைப் போலன்றி, சர்க்குலர் பயணச் சீட்டுகளை IRCTC செயலி அல்லது வழக்கமான முன்பதிவு மையங்கள் மூலம் நேரடியாக வாங்க முடியாது. பயணிகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும். அதாவது, பயணிகள் முதலில், தங்கள் பயணப் பாதையைத் திட்டமிட வேண்டும். அடுத்து, வணிக மேலாளரிடம் (Commercial Manager) ஒப்புதல் பெற வேண்டும். பின்னர், முன்பதிவு மையத்தில் பயணச் சீட்டை வாங்க வேண்டும். இறுதியாக, இருக்கை முன்பதிவுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
சர்க்குலர் டிக்கெட் பயணிக்க மட்டுமே அனுமதி அளிக்கிறது என்பதையும், அது இருக்கை அல்லது படுக்கை வசதிக்கு (berth) உத்தரவாதம் அளிக்காது என்பதையும் நினைவில் கொள்வது நல்லது. சீட்டைப் பெற்ற பிறகு, நீங்கள் முன்பதிவு மையத்திற்குச் சென்று, பயணத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தனித்தனி முன்பதிவு படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து, முன்பதிவுக் கட்டணத்தை மட்டும் செலுத்தி உங்கள் இருக்கையை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.