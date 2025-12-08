English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Indian Railways : இண்டிகோ பிரச்சனை.. சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு - முழு விவரம்

Indian Railways : இண்டிகோ பிரச்சனை.. சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு - முழு விவரம்

Indian Railways: இண்டிகோ விமான பிரச்சனை நீடிக்கும் நிலையில், இந்திய ரயில்வே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்குவது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:13 AM IST
  • இண்டிகோ விமான பிரச்சனை
  • இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
  • சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் - முழு விவரம்

Indian Railways : இண்டிகோ பிரச்சனை.. சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு - முழு விவரம்

நாடு முழுவதும் இண்டிகோ விமான சேவை திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதால் 7வது நாளாக இன்றும் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். உள்நாடு, வெளிநாடு செல்ல திட்டமிட்டிருந்த பயணிகள், திட்டமிட்ட விமான பயணம் ரத்து ஆகிவிட்டது என்பதை அறிந்து கடும் மன உளைச்சல் மட்டுமின்றி பொருளாதார நெருக்கடியாலும் தத்தளிக்கின்றனர். மும்பை, டெல்லி, புனே, ஹைதராபாத், ஹவுரா மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் விமான நிலையத்திலேயே பயணிகள் முடங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதை அறிந்த இந்திய ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை இயக்கத் தொடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதும் 89க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இந்திய ரயில்வே சிறப்பு ரயில்கள் விவரம்

மத்திய ரயில்வே (Central Railway): புனே-பெங்களூரு, புனே-ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன், எல்டிடி-மட்காவ், சிஎஸ்எம்டி-ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன், எல்டிடி-லக்னோ, நாக்பூர்-சிஎஸ்எம்டி, கோரக்பூர்-எல்டிடி மற்றும் பிலாஸ்பூர்-எல்டிடி போன்ற முக்கிய வழித்தடங்களில் டிசம்பர் 6 முதல் 12 வரை 14 சிறப்புச் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன.

தென்கிழக்கு ரயில்வே (South Eastern Railway): சன்ராகச்சி - யெலஹங்கா, ஹவுரா - மும்பை சிஎஸ்எம்டி, மற்றும் செர்லப்பள்ளி - ஷாலிமார் வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

தென் மத்திய ரயில்வே (South Central Railway): டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி முதல் செர்லப்பள்ளி - ஷாலிமார், செகந்திராபாத் - சென்னை எழும்பூர், மற்றும் ஹைதராபாத் - மும்பை எல்டிடி ஆகிய வழித்தடங்களில் ரயில்களை இயக்கத் தொடங்கியது.

வடக்கு மற்றும் பிற மண்டலங்கள்: வடக்கு ரயில்வே, புது டெல்லி-உதம்பூர் வந்தே பாரத் சேவை மற்றும் டெல்லியை மும்பை, திருவனந்தபுரம் போன்ற பிற இடங்களுடன் இணைக்கும் சிறப்புச் சேவைகளையும் டிசம்பர் 6 முதல் தொடங்கியது. மேலும், துர்க் - ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் இடையே சிறப்பு ரயில் (08760/08761) இயக்கப்படுகிறது.

சிறப்பு ரயில்களில் வசதிகள்

விமானச் சேவை பாதிப்பில் சிக்கித்தவித்த பயணிகளுக்கு, இந்தச் சிறப்பு ரயில்கள் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தன. இந்த ரயில்களில் படுக்கை வசதி, ஏசி மற்றும் பொதுப் பெட்டிகள் எனப் பயணிகளின் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றவாறு வசதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ரயில்வே அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில், இந்த 89 சிறப்புச் சேவைகளை உறுதி செய்தது. தேவைக்கேற்ப மேலும் கூடுதல் சேவைகளை விரிவுபடுத்தவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் அகமதாபாத் மற்றும் பாட்னா விமான நிலையங்களில், விமானங்களை ரத்து செய்ததால் சிக்கித் தவித்த பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காகச் சிறப்பு உதவி மையங்களையும் (Special Assistance Counters) திறந்துள்ளது. 

திடீரென அதிகரித்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்

சிறப்பு ரயில்வே சேவைகள் தொடங்கப்பட்ட போதிலும், பயணிகளின் திடீர் தேவை காரணமாக சில வழித்தடங்களில் முன்பதிவுப் பட்டியல் (Waiting List) சில மணிநேரங்களிலேயே அதிகரித்துவிட்டன. இருப்பினும், நிலைமையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும், தேவைப்பட்டால் கூடுதல் மாற்றங்களைச் செய்வதாகவும் அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர். விமானப் பயண நேரத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ரயில் பயணம் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை பயணிகள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தச் சிறப்பு ரயில்கள் ஒரு முக்கிய மாற்று வழியை வழங்கினாலும், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவி்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்கள் மூலமாக விரைவாக முன்பதிவு செய்யுமாறு இந்திய ரயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Indian RailwaysSpecial Trainsindigo flightRailway AnnouncementRailway News

