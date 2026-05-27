/எந்தெந்த ரயில் பெட்டிகளில் எவ்வளவு லக்கேஜ் கொண்டு போகலாம்? ரயில்வே விதிகள்

Indian Railways Luggage Rules : ரயிலில் பயணம் செய்யும்போது பயணிகள் எந்தளவிற்கு லக்கேஜ் எடுத்துச்செல்லலாம் என்ற விவரத்தை ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.
Indian Railways Luggage Rules : தமிழ்நாட்டில் பக்ரீத் பண்டிகை நாளை (மே 28) கொண்டாடப்படுகிறது. நாளை (மே 28) பக்ரீத் பண்டிகை மட்டுமின்றி முகூர்தத் நாளாகும். அதேநேரத்தில் மே 29ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை முகூர்த்தம், மே 30 மற்றும் மே 31 ஆகியவை வார இறுதி நாள்கள்களாகும்.
அடுத்து வரும் மே 31 அன்று (ஞாயிறு) வரை கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது ஜூன் 3ஆம் தேதிவரை விடுமுறை நீட்டிக்கப்பட்டு, வரும் ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு பேருந்து மற்றும் ரயில்களில் கடும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். முன்பதிவு செய்தவர்கள் ஒருபக்கம் முன்பதிவு செய்யாமலும் பலர் பயணிப்பார்கள். அதுவும் விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை, கோவை, திருச்சியில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கும் மக்கள் பயணிப்பார்கள். அதேபோல், விடுமுறை நிறைவடையும்போது சொந்த ஊர்களில் இருந்து நகரங்களை நோக்கியும் மக்கள் பயணிப்பார்கள். எனவே, மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் சிறப்பு பேருந்துகளும் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.
அந்த வகையில், விடுமுறை நாள்களை முன்னிட்டு பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே இன்று (மே 27) வெளியிட்டுள்ளது. தெற்கு ரயில்வேயின் இந்த X பதிவில், இந்திய ரயில்வேயில் ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் இலவச லக்கேஜ் அளவு உண்டு. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால், சிறிய கட்டணம் செலுத்தி எடுத்துச் செல்லலாம்.
ஆனால், அளவை தாண்டினால் அபராதம் கட்ட வேண்டி வரும் என குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், குறைவான லக்கேஜ், நிறைவான பயணம் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கூடுதல் லக்கேஜ்ஜிற்கும் அனுமதி இருக்கிறது. ஆனால், கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி குறிப்பிட்ட எல்லை வரை மட்டும் எடுத்துச் செல்லலாம்.
பயணத்திற்கு ரெடியா? லக்கேஜ் லிமிட் தெரியு— Southern Railway (@GMSRailway) May 27, 2026
|வகுப்பு
|கிலோ
|ஏசி முதல் வகுப்பு வகுப்பு (1A)
|70 கிலோ வரை
|ஏசி இரண்டாம் அடுக்கு வகுப்பு (2A)
|50 கிலோ வரை
|ஏசி மூன்றாம் அடுக்கு (3A)
|40 கிலோ வரை
|தூங்கும் வசதி வகுப்பு (SL)
|40 கிலோ வரை
|இரண்டாம் வகுப்பு அமரும் இருக்கை (2S)
|35 கிலோ வரை
இலவச மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட உடைமைகளை அளவை மீறினாலோ அல்லது முன்பதிவு செய்யாமல் அதிகளவில் உடைமைகளை எடுத்துச் சென்றாலோ, ரயில்வே விதிகளின்படி அபராதம் விதிக்கப்படும்.