English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • நெய்யை ரயிலில் கொண்டுபோக கட்டுப்பாடு... ரயில்வேயின் இந்த ரூல்ஸ் தெரியுமா?

நெய்யை ரயிலில் கொண்டுபோக கட்டுப்பாடு... ரயில்வேயின் இந்த ரூல்ஸ் தெரியுமா?

Indian Railways: ரயிலில் நீங்கள் நெய்யை கொண்டுசெல்ல கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த இந்திய ரயில்வேயின் விதிமுறைகளை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 19, 2026, 11:55 AM IST
  • ரயலில் லக்கேஜ் எடுத்துச் செல்ல சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
  • துணிமணிகள், உணவு பொருள்களை எடுத்துச் செல்லலாம்.
  • ஆனால், சில பொருள்களுக்கு கடும் கட்டுபாடுகள் இருக்கும்

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
camera icon10
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..
camera icon7
Aurora Sinclair
பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..
Samsung டூ Realme.. வெறும் ரூ.20,000ல் பெஸ்ட் டாப் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கலாம்
camera icon6
best smartphones
Samsung டூ Realme.. வெறும் ரூ.20,000ல் பெஸ்ட் டாப் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கலாம்
பிக்பாஸ் 9 வின்னர் திவ்யா..‘இந்த’ நடிகரின் Ex காதலி..! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸ் 9 வின்னர் திவ்யா..‘இந்த’ நடிகரின் Ex காதலி..! யார் தெரியுமா?
நெய்யை ரயிலில் கொண்டுபோக கட்டுப்பாடு... ரயில்வேயின் இந்த ரூல்ஸ் தெரியுமா?

Indian Railways Luggage Rules: பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து பலரும் அவர்களின் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னை, கோவை என தற்போது வசிக்கும் நகரங்களை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கியிருப்பார்கள். ஒரு சிலர் நேற்றிரவே ஊரில் இருந்து புறப்பட்டிருப்பார்கள். இன்னும் சிலர் மக்கள் கூட்டத்தை கணக்கில்கொண்ட இன்றிரவோ அல்லது நாளை இரவோ கூட மக்கள் ஊரில் இருந்து புறப்படுவார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Indian Railways Rules: லக்கேஜ் விதிமுறைகள்

அந்த வகையில், ரயில் நிலையங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் ஒரு சில நாள்களுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். ஆனால், ரயில்களை பொருத்தவரை எப்போதும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும். அதற்கு காரணம், சாமானிய மக்களால் அதிகம்  பயன்படுத்தப்படும் போக்குவரத்தாக ரயில்வே இருக்கிறது. 

நாடு முழுவதும் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் இந்திய ரயில்வே மூலம் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பயணிக்கிறார்கள். ரயில் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவும் செய்யலாம், முன்பதிவு இல்லாமலும் டிக்கெட் எடுத்து பயணிக்கலாம். ரயில்களில் பயணிப்பவர்கள் லக்கேஜ்ஜை கண்டிப்பாக எடுத்து வருவார்கள். ஆனால், அந்த லக்கேஜிற்கு இந்திய ரயில்வே பல்வேறு விதிமுறைகளை வைத்திருக்கிறது. அதாவது, பயணம் தாங்கள் கொண்டுவரும் லக்கேஜில் என்னென்ன பொருள்களை வைத்திருக்கலாம்?, என்னென்ன பொருள்களை வைத்திருக்கக் கூடாது? என்பதை இந்த விதிமுறைகளில் தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Indian Railways Rules: நெய்யை கொண்டுசெல்ல கட்டுப்பாடு

பயணிகள் வழக்கமாக துணிமணிகள், உணவுப் பொருள்கள், வீட்டு உபயோக பொருள்கள் ஆகியவற்றை ரயில் பயணத்தின்போது லக்கேஜ்ஜாக கொண்டுசெல்வார்கள். பட்டாசு போன்ற எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்களை எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். 

ஆனால், பயணிகளை ஆச்சர்யப்படுத்தும் வகையில் இந்திய ரயில்வேயில் ஒரு விதி இருக்கிறது. அதாவது, பயணிகள் நெய்யை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் லக்கேஜ்ஜாக எடுத்துச் செல்ல முடியாதாம். அப்படி எடுத்துச்சென்றால் பயணிகளுக்கு பிரச்னை வரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தளவிற்கு நெய்யை ரயிலில் எடுத்துச் செல்லலாம்? ஏன் நெய் மீது அதிக கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Indian Railways Rules: 20 கிலோ வரை கொண்டுசெல்லலாம்... 

இந்திய ரயில்வேயின் விதிப்படி, நீங்கள் 20 கிலோ வரை நெய்யை லக்கேஜ்ஜாக எடுத்துச் செல்லலாம். இந்தளவிற்கு அதிகமாக நீங்கள் நெய்யை கொண்டுச் செல்ல வேண்டும் என்றால் ரயில்வே அதிகாரியிடம் உரிய அனுமதி பெற்றே கொண்டுச் செல்ல வேண்டும். தகர டின்கள் அல்லது உறுதியான டின்களில் கொண்டுசெல்லலாம். மேலும் அவை முழுமையாக சீலிடப்பட்டு கொண்டுச்செல்ல வேண்டும். அதாவது அந்த டின்கள் எளிதில் திறந்துவிடக்கூடாது, நெய் வெளியே கசிந்துவிடுவும் கூடாது. 

உறுதியில்லாத டின்கள், முறையாக பேக் செய்யப்படாமல் இருப்பது, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் ஆகியவையில் கொண்டுசெல்லக் கூடாது. ஏனென்றால் அவை லீக் ஆக வாய்ப்புள்ளது. சரியாக பேக் செய்யப்படாவிட்டால் அனுமதிக்கப்படாது. எனவே, நீங்கள் சரியாக செய்து கொண்டுசெல்ல வேண்டும்.

Indian Railways Rules: ஏன் நெய்க்கு கட்டுப்பாடு?

நெய் எளிமையான உணவுப் பொருள் தானே என நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், மூடிய ரயிலில் நீங்கள் அதை கொண்டுச்செல்வது ஆபத்தை விளைவிக்கலாம். ரயிலில் நடக்கும் இடத்தில் நெய் கசிந்தால், நடப்பவர்கள் வழுக்கி கீழே விழுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நெய் கசிந்து அதன் மூலம் தீப்பற்றவும் வாய்ப்புள்ளது என்பதால் நெய்யை கொண்டுச் செல்வதில் இந்திய ரயில்வே துறை கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. 

அனுமதிக்கப்பட்ட 20 கிலோவுக்கு மேல் நீங்கள் அனுமதியின்றி கொண்டுசென்றால் கடும் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகலாம். நெய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உங்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எனவே, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவில் நெய்யை தரமாக பேக் செய்து அதிகாரிகளின் உரிய அனுமதியுடன் பயணிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணுறீங்களா? புதிய ரூல்ஸ் வந்தாச்சு.. பயணிகள் ஷாக்

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்! இனி RAC இருக்காது.. இந்தியன் ரயில்வே அதிரடி

மேலும் படிக்க | இன்று முதல் தள்ளுபடி! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் கட்டண சலுகை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Indian RailwaysIndian Railways Luggage RulesGheeTrainsLuggages

Trending News