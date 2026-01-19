நெய்யை ரயிலில் கொண்டுபோக கட்டுப்பாடு... ரயில்வேயின் இந்த ரூல்ஸ் தெரியுமா?

Indian Railways Luggage Rules: பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து பலரும் அவர்களின் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னை, கோவை என தற்போது வசிக்கும் நகரங்களை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கியிருப்பார்கள். ஒரு சிலர் நேற்றிரவே ஊரில் இருந்து புறப்பட்டிருப்பார்கள். இன்னும் சிலர் மக்கள் கூட்டத்தை கணக்கில்கொண்ட இன்றிரவோ அல்லது நாளை இரவோ கூட மக்கள் ஊரில் இருந்து புறப்படுவார்கள்.
Indian Railways Rules: லக்கேஜ் விதிமுறைகள்
அந்த வகையில், ரயில் நிலையங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் ஒரு சில நாள்களுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். ஆனால், ரயில்களை பொருத்தவரை எப்போதும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும். அதற்கு காரணம், சாமானிய மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் போக்குவரத்தாக ரயில்வே இருக்கிறது.
நாடு முழுவதும் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் இந்திய ரயில்வே மூலம் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பயணிக்கிறார்கள். ரயில் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவும் செய்யலாம், முன்பதிவு இல்லாமலும் டிக்கெட் எடுத்து பயணிக்கலாம். ரயில்களில் பயணிப்பவர்கள் லக்கேஜ்ஜை கண்டிப்பாக எடுத்து வருவார்கள். ஆனால், அந்த லக்கேஜிற்கு இந்திய ரயில்வே பல்வேறு விதிமுறைகளை வைத்திருக்கிறது. அதாவது, பயணம் தாங்கள் கொண்டுவரும் லக்கேஜில் என்னென்ன பொருள்களை வைத்திருக்கலாம்?, என்னென்ன பொருள்களை வைத்திருக்கக் கூடாது? என்பதை இந்த விதிமுறைகளில் தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Indian Railways Rules: நெய்யை கொண்டுசெல்ல கட்டுப்பாடு
பயணிகள் வழக்கமாக துணிமணிகள், உணவுப் பொருள்கள், வீட்டு உபயோக பொருள்கள் ஆகியவற்றை ரயில் பயணத்தின்போது லக்கேஜ்ஜாக கொண்டுசெல்வார்கள். பட்டாசு போன்ற எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்களை எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும்.
ஆனால், பயணிகளை ஆச்சர்யப்படுத்தும் வகையில் இந்திய ரயில்வேயில் ஒரு விதி இருக்கிறது. அதாவது, பயணிகள் நெய்யை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் லக்கேஜ்ஜாக எடுத்துச் செல்ல முடியாதாம். அப்படி எடுத்துச்சென்றால் பயணிகளுக்கு பிரச்னை வரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தளவிற்கு நெய்யை ரயிலில் எடுத்துச் செல்லலாம்? ஏன் நெய் மீது அதிக கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Indian Railways Rules: 20 கிலோ வரை கொண்டுசெல்லலாம்...
இந்திய ரயில்வேயின் விதிப்படி, நீங்கள் 20 கிலோ வரை நெய்யை லக்கேஜ்ஜாக எடுத்துச் செல்லலாம். இந்தளவிற்கு அதிகமாக நீங்கள் நெய்யை கொண்டுச் செல்ல வேண்டும் என்றால் ரயில்வே அதிகாரியிடம் உரிய அனுமதி பெற்றே கொண்டுச் செல்ல வேண்டும். தகர டின்கள் அல்லது உறுதியான டின்களில் கொண்டுசெல்லலாம். மேலும் அவை முழுமையாக சீலிடப்பட்டு கொண்டுச்செல்ல வேண்டும். அதாவது அந்த டின்கள் எளிதில் திறந்துவிடக்கூடாது, நெய் வெளியே கசிந்துவிடுவும் கூடாது.
உறுதியில்லாத டின்கள், முறையாக பேக் செய்யப்படாமல் இருப்பது, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் ஆகியவையில் கொண்டுசெல்லக் கூடாது. ஏனென்றால் அவை லீக் ஆக வாய்ப்புள்ளது. சரியாக பேக் செய்யப்படாவிட்டால் அனுமதிக்கப்படாது. எனவே, நீங்கள் சரியாக செய்து கொண்டுசெல்ல வேண்டும்.
Indian Railways Rules: ஏன் நெய்க்கு கட்டுப்பாடு?
நெய் எளிமையான உணவுப் பொருள் தானே என நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், மூடிய ரயிலில் நீங்கள் அதை கொண்டுச்செல்வது ஆபத்தை விளைவிக்கலாம். ரயிலில் நடக்கும் இடத்தில் நெய் கசிந்தால், நடப்பவர்கள் வழுக்கி கீழே விழுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நெய் கசிந்து அதன் மூலம் தீப்பற்றவும் வாய்ப்புள்ளது என்பதால் நெய்யை கொண்டுச் செல்வதில் இந்திய ரயில்வே துறை கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
அனுமதிக்கப்பட்ட 20 கிலோவுக்கு மேல் நீங்கள் அனுமதியின்றி கொண்டுசென்றால் கடும் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகலாம். நெய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உங்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எனவே, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவில் நெய்யை தரமாக பேக் செய்து அதிகாரிகளின் உரிய அனுமதியுடன் பயணிக்கலாம்.
