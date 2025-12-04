English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரயிலில் பயணம் செய்பவரா நீங்கள்? இந்த ஆப் இனி மிக முக்கியம்! உடனே இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க!

ரயிலில் பயணம் செய்பவரா நீங்கள்? இந்த ஆப் இனி மிக முக்கியம்! உடனே இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க!

ரயிலில் பொருட்கள் தொலைந்தால் இனி டென்ஷன் இல்லை! நொடியில் புகார் அளிக்க உதவும் ‘ரயில் மடாட்’ செயலி.. பயன்படுத்துவது எப்படி? முழு விவரம்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:13 PM IST
  • ரயிலில் பொருள் தொலைந்துவிட்டதா?
  • இனி கவலை வேண்டாம்.
  • வந்துவிட்டது புதிய செயலி.

ரயிலில் பயணம் செய்பவரா நீங்கள்? இந்த ஆப் இனி மிக முக்கியம்! உடனே இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க!

இந்தியாவின் உயிர்நாடியாக விளங்கும் ரயில்வேயில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணிக்கின்றனர். நீண்ட தூர பயணங்களிலோ அல்லது அவசரமான இறங்கும் நேரங்களிலோ, பயணிகள் தங்களது உடமைகளை ரயிலிலேயே மறந்துவிடுவதும், தவறவிடுவதும் அடிக்கடி நிகழும் ஒன்றாகும். இது பயணிகளுக்கு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலையும், பொருள் இழப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஒரு டிஜிட்டல் தீர்வுதான் Rail Madad செயலி.

‘ரயில் மடாட்’ என்பது என்ன?

இது ரயில் பயணிகளின் அனைத்து விதமான குறைகளையும் ஒரே இடத்தில் பதிவு செய்து, உடனடி தீர்வு காண்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக 24 மணி நேர டிஜிட்டல் தளமாகும். டிக்கெட் தொடர்பான பிரச்சினைகள், ரயிலில் உள்ள குறைபாடுகள், பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் என பல்வேறு புகார்களை இதில் பதிவு செய்யலாம். அந்த வகையில், ரயிலில் தொலைந்துபோன உடமைகளை மீட்பதில் இந்த செயலி மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

மேலும் படிக்க |  ஒரே நாளில் முறிந்த திருமணம்; புல்லட் பைக் கேட்டு டார்ச்சர்... புது மனைவியை துரத்தி அடித்த கணவன்

தொலைந்த பொருட்களுக்குப் புகார் அளிப்பது எப்படி?

உங்கள் உடமைகள் ரயிலில் தவறவிட்டதை உணர்ந்த அடுத்த கணமே, தாமதிக்காமல் கீழ்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றிப் புகார் அளியுங்கள்:

  • செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்: உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள கூகுள் பிளே ஸ்டோர் (Google Play Store) அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து (Apple App Store) 'Rail Madad' செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும். அல்லது railmadad.indianrailways.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்றும் புகார் அளிக்கலாம்.
  • புகாரை பதிவு செய்யுங்கள்: செயலியை திறந்து, உங்கள் பெயர் மற்றும் மொபைல் எண்ணை கொண்டு உள்நுழையுங்கள். பின்னர், உங்கள் பயணச்சீட்டில் உள்ள PNR எண்ணை உள்ளிட்டு, புகாரை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
  • சரியான விவரங்களை கொடுங்கள்: புகாரின் வகைகளில், 'பொருட்கள்/உடைமைகள் தவறவிட்டது' என்பதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பின்னர், தொலைந்துபோன பொருளின் முழு விவரங்களையும் ரயில் எண், கோச் எண் மற்றும் இருக்கை எண் போன்ற தகவல்களை தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் குறிப்பிட வேண்டும்.
  • புகார் எண்ணை பெறுங்கள்: புகாரை சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு பிரத்யேக புகார் எண் குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பப்படும். இந்த எண்ணை வைத்து, உங்கள் புகாரின் நிலை குறித்து நீங்கள் நேரிலும் கண்காணிக்கலாம்.

புகாருக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்?

நீங்கள் புகாரை பதிவு செய்த அடுத்த கணமே, அந்த தகவல் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் மூலம் நீங்கள் பயணிக்கும் ரயிலின் வழித்தடத்தில் உள்ள அனைத்து ரயில்வே கோட்ட மேலாளர்கள், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) அதிகாரிகள் மற்றும் அடுத்தடுத்து வரும் ரயில் நிலைய அதிகாரிகளுக்கு மின்னல் வேகத்தில் எச்சரிக்கை செய்தியாக அனுப்பப்படுகிறது. உடனடியாக, ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர் நீங்கள் குறிப்பிட்ட கோச்சில் சோதனையில் ஈடுபடுவார்கள். உங்கள் பொருள் கண்டறியப்பட்டால், அது பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, அடுத்த முக்கிய ரயில் நிலையத்தில் உள்ள அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்படும். பொருள் கிடைத்ததும், செயலி மூலமாகவும், குறுஞ்செய்தி மூலமாகவும் உங்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்படும். பின்னர், உரிய ஆதாரங்களைக் காட்டி உங்கள் பொருளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஏன் உடனடி புகார் அவசியம்?

"ஒரு பயணி எவ்வளவு விரைவாக புகார் அளிக்கிறாரோ, அந்த அளவுக்கு பொருளை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பு பல மடங்கு அதிகம்," என ரயில்வே மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். ரயில் தொடர்ந்து இயக்கத்தில் இருப்பதால், தாமதிக்கப்படும் ஒவ்வொரு நிமிடமும், உங்கள் பொருள் தவறான நபர்களின் கைகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொலைந்த பொருட்கள் மட்டுமல்லாது, ரயிலில் டாய்லெட் சரியில்லை, உணவு தரமில்லை, குடிநீர் வரவில்லை, சக பயணிகளால் தொந்தரவு அல்லது மருத்துவ அவசரம் போன்ற எந்தவிதமான புகார்களையும் இந்த செயலி மூலம் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். இனி ரயிலில் பயணம் செய்யும்போது உங்கள் உடமைகள் குறித்து அதிக அச்சம் தேவையில்லை. 'ரயில் மடாட்' செயலியை உங்கள் மொபைலில் வைத்திருப்பது, உங்கள் பயணத்தை பாதுகாப்பானதாகவும், வசதியானதாகவும் மாற்றும்.

மேலும் படிக்க |  ஆணவக்கொலை: காதலனின் சடலோத்தோடு திருமணம் செய்த பெண்... துயர சம்பவம்

