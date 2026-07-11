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இந்திய ரயில்வே அறிவிப்பு: பயணிகள் அலர்ட்! 20 மடங்கு அதிகரித்த அபராதம்.. இதை மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க!

Indian Railways New Rules: பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் ரயில்களில் ஒழுக்கத்தைப் பேணவும் இந்திய ரயில்வே அபராத விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:03 AM IST
இந்திய ரயில்வே அறிவிப்பு: பயணிகள் அலர்ட்! 20 மடங்கு அதிகரித்த அபராதம்.. இதை மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க!
Image Credit: Indian Railways New Fine Rules (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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