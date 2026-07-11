/இந்திய ரயில்வே அறிவிப்பு: பயணிகள் அலர்ட்! 20 மடங்கு அதிகரித்த அபராதம்.. இதை மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க!

Indian Railways New Rules: நாடு முழுவதும் உள்ள பயணிகளின் நன்மைக்காகவும், வசதிகளை அதிகரிக்கவும், இந்திய ரயில்வே அவ்வப்போது புதிய விதிகளை அறிமுகம் செய்கிறது, பழைய விதிகளிலும் மாற்றங்களை செய்கிறது. அந்த வகையில், பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் ரயில்களில் ஒழுக்கத்தைப் பேணவும் இந்திய ரயில்வே அபராத விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.
சில குறிப்பிட்ட செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு இனி முன்பை விட அதிக அபராதம் விதிக்கப்படலாம். டிக்கெட் இல்லாமல் பயணம் செய்தல், புகைபிடித்தல், யாசகம் பெறுதல் அல்லது ரயில் மற்றும் ரயில் நிலைய வளாகத்திற்குள் விதிகளை மீறுதல் போன்ற செயல்களுக்கான அபராதத் தொகை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் பயணிகளின் பயணத்தைப் பாதுகாப்பானதாகவும் வசதியானதாகவும் மாற்றும் நோக்கில், இத்தகைய விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்த ரயில்வே நிர்வாகம் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, பல்வேறு குற்றங்களுக்கு ₹10,000 வரை கடுமையான உடனடி அபராதம் விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் ரயில் பயணம் மேற்கொள்ளும் அனைவரும் இந்த விதிமுறைகளைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.
முறையான டிக்கெட் இல்லாமல் பயணிக்கும் பயணிகளைக் கட்டுப்படுத்த ரயில்வே தனது டிக்கெட் பரிசோதனை நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் (TTEs) இப்போது பயணக் கட்டணத்துடன் சேர்த்து அதிகப்படியான அபராதத் தொகையையும் பயணத்தின்போதே வசூலிக்க அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர்.
அபராதத் தொகை பயணிக்கப்பட்ட தூரம் மற்றும் டிக்கெட் வகையைப் பொறுத்து அமையும். மேலும், பெண் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், பெண்களுக்கான பிரத்யேகப் பெட்டிகள் தொடர்பான விதிகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
முறையான அல்லது அவசரக் காரணம் ஏதுமின்றி, பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டியில் ஆண் பயணி ஒருவர் பயணம் செய்வது கண்டறியப்பட்டால், சூழ்நிலையைப் பொறுத்து அவர் மீது கடுமையான தண்டனை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ரயில்கள், பிளாட்ஃபாரம்கள் அல்லது ரயில்வே வளாகத்திற்குள் எங்கு வேண்டுமானாலும் சிகரெட், பீடி புகைத்தல் அல்லது போதைப்பொருள் உட்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் பயணிகள் இனி அதற்கான விலையாக மிக அதிக தொகையை கொடுக்க வேண்டி வரும்.
புதிய விதிகளின்படி, புகைபிடித்தலுக்கு ₹2,000 வரை உடனடி அபராதம் விதிக்கப்படலாம். ஆனால் முன்பு இக்குற்றத்திற்கான அதிகபட்ச அபராதம் வெறும் ₹100-ஆக மட்டுமே இருந்தது. இதன் மூலம், ரயில்வே நிர்வாகம் அபராதத் தொகையை இருபது மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது.
விதிமீறலில் ஈடுபடும் பயணி ஒருவர் இந்தத் தொகையை உடனடியாகச் செலுத்த மறுத்தாலோ அல்லது செலுத்த இயலாத சூழலில் இருந்தாலோ, அந்த விவகாரம் நேரடியாக நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்படும். அங்கு ₹5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் ஓடும் ரயில்களில் பயணிகளுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, அனுமதியற்ற விற்பனையாளர்கள் மற்றும் யாசகம் கேட்பவர்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. ரயில்வே நிர்வாகத்தின் அனுமதியின்றி ரயில்களிலோ அல்லது ரயில் நிலைய வளாகத்திலோ உணவு, பானங்கள், பொம்மைகள் அல்லது பிற பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நபர்களுக்கு உடனடியாக ₹2,000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
அதேபோல, ரயில்கள் மற்றும் நடைமேடைகளில் யாசகம் கேட்பதை முற்றிலுமாகத் தடுக்கும் வகையில் ₹2,000 வரை அபராதம் விதிக்கும் விதிமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இவ்விரு குற்றங்களுக்கும் பெயரளவிலான அபராதமாக ₹100 மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்திய ரயில்வேயின் புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட அபராதத் தொகைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை கீழே உள்ள அட்டவணையில் காணலாம்.
|விதி மீறல்
|பழைய அதிகபட்ச அபராதம்
|புதிய அதிகபட்ச அபராதம்
|சட்ட நடவடிக்கை
|டிக்கெட் இல்லாமல் பயணம் செய்தல்
|தூரம் மற்றும் வகுப்பைப் பொறுத்து
|தூரம் மற்றும் வகுப்பைப் பொறுத்து
|கட்டணம் வசூல் மற்றும் கடுமையான நடவடிக்கை
|ரயில் / ரயில் நிலையத்தில் புகைபிடித்தல்
|ரூ.100
|ரூ,2,000
|நீதிமன்றம் சென்றால் ரூ.5,000 வரை அபராதம்
|அனுமதி பெறாமல் பொருட்களை விற்பனை செய்தல்
|ரூ.100
|ரூ,2,000
|பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படலாம்
|ரயில் நிலையத்தில் யாசகம் கேட்பது
|ரூ.100
|ரூ,2,000
|வளாகத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள்
|பெண்களுக்கான பெட்டியில் ஆண்கள் பயணித்தல்
|சூழ்நிலையைப் பொறுத்து அபராதம்
|சூழ்நிலையைப் பொறுத்து அபராதம்
|பெட்டியிலிருந்து உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவார்கள்
|ஆபத்தான பொருட்களை உடன் எடுத்துச் செல்லுதல்
|ரூ.1,000
|ரூ.10,000
|சிறைத்தண்டனை
ரயில்வே நிர்வாகம் கொண்டு வந்துள்ள இந்த மாற்றங்களின் முக்கிய நோக்கம், பயணிகளுக்குப் பாதுகாப்பான மற்றும் அமைதியான பயணத்தை உறுதி செய்வதாகும். இத்தகைய கடுமையான விதிகள் மற்றும் அதிக அபராதங்கள், ரயில்வே வளாகத்திற்குள் குப்பைகளை வீசுதல், ஒழுங்கீனம் மற்றும் ஆபத்தான விபத்துகள் ஆகியவற்றைக் கணிசமாகக் குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய, வெடிக்கக்கூடிய அல்லது தடைசெய்யப்பட்ட மற்றும் ஆபத்தான பொருட்களை எடுத்துச் செல்பவர்களுக்கு மிகக் கடுமையான விதி பொருந்தும். உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் இத்தகைய கவனக்குறைவான செயலுக்காக, ரயில்வே நிர்வாகம் அபராதத் தொகையை ₹1,000-லிருந்து ₹10,000-ஆக (பத்து மடங்கு) உயர்த்தியுள்ளது.
மேலும், இக்குற்றத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சிறைத்தண்டனை விதிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
காத்திருப்பு அறைகள், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட இருக்கைகள் மற்றும் நடைமேடைகள் போன்ற பயணிகளுக்கான பொது வசதிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துபவர்கள் அல்லது வேண்டுமென்றே சேதப்படுத்துபவர்களுக்கு இப்போது அதிக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.