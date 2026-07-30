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Explainer: ரயில்வே லக்கேஜ் விதிகளில் மாற்றம்... ஜூலை 31 முதல் ஆன்லைன் புக்கிங், இந்திய ரயில்வே அதிரடி

Indian Railways Luggage Rules: தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு, டோக்கன் முறை மூலமாக சுலபமானதைத் தொடர்ந்து தற்போது ஆன்லைன் லக்கேஜ் முன்பதிவு சேவையும் ஜூலை 31 முதல் தொடங்கவுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:07 PM IST
Explainer: ரயில்வே லக்கேஜ் விதிகளில் மாற்றம்... ஜூலை 31 முதல் ஆன்லைன் புக்கிங், இந்திய ரயில்வே அதிரடி
Image Credit: Indian Railways Luggage Rules (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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