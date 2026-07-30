/Explainer: ரயில்வே லக்கேஜ் விதிகளில் மாற்றம்... ஜூலை 31 முதல் ஆன்லைன் புக்கிங், இந்திய ரயில்வே அதிரடி

Indian Railways Luggage Rules: ரயில் பயணிகளுக்கு அடுத்தடுத்து பல மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு டோக்கன் முறை மூலமாக சுலபமானதைத் தொடர்ந்து தற்போது ஆன்லைன் லக்கேஜ் முன்பதிவு சேவையும் ஜூலை 31 முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இந்திய ரயில்வே ரயில் பயணிகளின் பயணத்தை மிகவும் வசதியானதாகவும் சிரமமற்றதாகவும் மாற்றத் தொடர்ந்து புதிய வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இந்த முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, ஜூலை 31, 2026 முதல் புதிய ஆன்லைன் லக்கேஜ் (பயணப் பொருட்கள்) முன்பதிவு சேவையை ரயில்வே அறிமுகப்படுத்துகிறது.
ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறையின் போது, ரயில் வகுப்பு, அதிகபட்ச எடை, தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்கள், பொருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதங்கள் உள்ளிட்ட இலவச லக்கேஜ் வரம்புகள் குறித்த முழு விவரங்களையும் கணினி வெளிப்படையாகக் காண்பிக்கும்.
ரயில் நிலையத்தில் கடைசி நிமிடக் குழப்பம் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகளைத் தவிர்த்து, இந்த நடைமுறை பயணிகளுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்.
ரயில்வே இணையதளம் (parcel.indianrail.gov.in) வழியாக மேற்கொள்ளப்படும் ஆன்லைன் முன்பதிவு செயல்முறை மிகவும் எளிமையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைனில் லக்கேஜை முன்பதிவு செய்யும் செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
லக்கேஜ் வரம்புகளைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு பயண வகுப்பிற்கும் குறிப்பிட்ட இலவச அனுமதி அளவுகள் மற்றும் அதிகபட்ச வரம்புகளை ரயில்வே நிர்ணயித்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த அட்டவணையில் காணலாம்:
|வகுப்பு
|இலவச லக்கேஜ் அளவு
|ஏசி முதல் வகுப்பு (AC First Class)
|பயணிகள் 70 கிலோ வரை லக்கேஜை இலவசமாகக் கொண்டு செல்லலாம். கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துவதன் மூலம் அதிகபட்சமாக 150 கிலோ வரை கொண்டு செல்ல அனுமதி உண்டு.
|முதல் வகுப்பு (First Class)
|50 கிலோ வரை இலவசமாகக் கொண்டு செல்லலாம். அதிகபட்சம் 100 கிலோ வரை கொண்டு செல்லலாம்.
|ஏசி 2-டயர் (AC 2-Tier)
|50 கிலோ வரை இலவசமாகக் கொண்டு செல்லலாம். அதிகபட்சம் 100 கிலோ வரை கொண்டு செல்லலாம்.
|ஸ்லீப்பர் வகுப்பு
|40 கிலோ வரை இலவசமாகக் கொண்டு செல்லலாம். அதிகபட்சம் 80 கிலோ வரை கொண்டு செல்லலாம்.
|இரண்டாம்/பொது வகுப்பு
|35 கிலோ வரை இலவசமாகக் கொண்டு செல்லலாம். அதிகபட்சம் 70 கிலோ வரை பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது.
|ஏசி 3-டயர் மற்றும் ஏசி சேர் கார் (AC Chair Car)
|இலவச வரம்பு மற்றும் அதிகபட்ச வரம்பு ஆகிய இரண்டும் 40 கிலோவாகவே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, இவ்வகுப்புகளில் கூடுதல் எடையுள்ள பொருட்களை முன்பதிவு செய்ய அனுமதி இல்லை.
எடை தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளுடன் ரயில் பெட்டிகளுக்குள் எடுத்துச் செல்லப்படும் பைகளின் அளவு குறித்தும் ரயில்வே நிர்வாகம் கடுமையான விதிகளை அமல்படுத்தியுள்ளது.
லக்கேஜ் முன்பதிவு முறையை மின்னணுமயமாக்குவது, ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பார்சல் அலுவலகங்களில் ஏற்படும் நெரிசலைக் குறைத்து, பயணிகளின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதோடு, முன்பதிவு நடைமுறையையும் சீரமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டிக்கெட் முன்பதிவு, உணவு முன்பதிவு மற்றும் குறைகளைத் தீர்க்கும் வசதி போன்ற இணையவழிச் சேவைகளின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ரயில்வேயின் டிஜிட்டல் மாற்றப் பயணத்தில் இந்த நடவடிக்கை ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.
பயணிகளுக்கான சேவைகளை மேம்படுத்தும் முயற்சியாக, மேற்கு மத்திய ரயில்வேயில் (WCR) உள்ள முன்பதிவு மையங்களில் உடனடி டிக்கெட் முன்பதிவு (தட்கல் முன்பதிவு) செய்வதற்காக, ஆகஸ்ட் 1, 2026 முதல் புதிய டோக்கன் முறையை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
நீண்ட வரிசைகளைக் குறைத்தல், காத்திருக்கும் நேரத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் முன்பதிவு செயல்முறையைச் சீரமைத்து அதில் கூடுதல் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்தல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய லக்கேஜ் முன்பதிவு அமைப்பும், இதிய ரயில்வே கொண்டுவந்துள்ள மற்ற புதிய வசதிகளும் லட்சக்கணக்கான ரயில் பயணிகளுக்கு நவீன மற்றும் எளிதாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த அனுபவத்தை வழங்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.