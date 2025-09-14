English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியாவின் விலை குறைவான ஏசி ரயில் எது தெரியுமா? - எவ்வளவு கட்டணம்?

Cheapest AC Train: இந்திய ரயில்வேயின் விலை குறைவான ஏசி வசதி கொண்ட ரயில் எது, அதன் கட்டணம் எவ்வளவு என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 14, 2025, 12:53 PM IST
  • ஏசி ரயில் என்றாலே அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
  • ரயிலின் வேகத்தை பொருத்து கட்டணமும் மாறுபடும்.
  • அந்த வகையில், குறைவான கட்டணத்தில் ஒரு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் விலை குறைவான ஏசி ரயில் எது தெரியுமா? - எவ்வளவு கட்டணம்?

Indian Railways, Cheapest AC Train: இந்திய ரயில்வே துறைதான், உலகின் மிகப்பெரிய ரயில் நெட்வோர்க் ஆகும். தினமும் 13 ஆயிர பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதன்மூலம், பணக்காரர்கள் முதல் நடுத்தர வர்க்கத்தினர், தொழிலாளர்கள், பாமர மக்கள் என அனைத்து வகை பயணிகளுக்கும் பயனளித்து வருகிறது.

அந்த வகையில் இந்திய ரயில்வே பயணிகளுக்கு சௌகரியமான பயணத்தை வழங்கும் வகையில், முழு ரயிலையும் முன்பதிவின்றி இயக்குகிறது, அதேநேரத்தில் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட சில ரயில்களையும் குறைந்த விலையில் இயக்குகிறது. இதனால், பெரும்பாலான தரப்பு பயணிகள் குறைந்த பணத்தில், நிறைவான மற்றும் சொகுசான பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். 

2006இல் தொடங்கிய கரீப் ரத்

இந்திய ரயில்வேயின் கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்தான் இந்தியாவின் மிகவும் விலை குறைவான ஏசி வசதி கொண்ட ரயிலாகும். இந்திய ரயில்வே துறையின் மற்ற ஏசி வசதி கொண்ட ரயில்களை விட இந்த கரீப் ரத் ரயிலில் பயணிகளுக்கான கட்டணம் குறைவாகவே இருக்கிறது. அதேநேரத்தில், வேகத்தில் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸிற்கு ஈடுகொடுக்குமாம். எனவே இதை ஏழைகளின் ராஜ்தானி என்றும் கூட அழைப்பார்கள்.

இந்த ரயில் சேவை 2006ஆம் ஆண்டில் தொடங்கியது. சதாப்தி, ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற விலை கூடுதலான, வசதிகள் நிறைந்த ரயில்களில் பயணிக்க முடியாதவர்கள் பயணம் செய்யும் வகையில் கரீப் ரத் ரயில் குறைந்த விலையில் ஏசி வசதியை அளிக்கிறது. கரீப் ரத் முதன்முதலில் 2006ஆம் ஆண்டில் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி முதல் பிகாரின் சாஹர்ஸா முதல் பஞ்சாப்பின் அம்ரித்சர் வரை இயக்கப்பட்டது. 19 ஆண்டுகளாகிவிட்ட நிலையில், தற்போது கரீப் ரத் ரயில்கள் 26 வழித்தடங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் டெல்லி - சென்னை, பாட்னா - கொல்கத்தா, டெல்லி - மும்பை உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் கரீப் ரத் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

கரீப் ரத் கட்டணம் எவ்வளவு?

கரீப் ரத் ரயிலில் ஒரு கி.மீ., 69 பைசா தான் கட்டணம். இதனால்தான் மிகவும் விலை குறைவான ஏசி ரயில் என கூறப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, சென்னை - டெல்லி ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் 3A ஏசி வகுப்பின் கட்டணம் ரூ. 3,660 ஆகும். அதேபோல், தமிழ்நாடு சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் 3A ஏசி ரூ. 2185 ஆகும். அதே சென்னை - டெல்லி கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ரூ. 1,545 ஆகும். கரீப் ரத் ரயில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது.

கரீப் ரத் வேகம் எவ்வளவு? 

அதேநேரத்தில் கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வேகமாக செல்லக்கூடியதாகும்.அதிகபட்சம் மணிக்கு 130 கி.மீ., வேகத்தில் கரீப் ரத் ரயில் செல்கிறது. ராஜ்தானி ரயிலும் இதே வேகத்தில்தான் செல்லும். சென்னை - டெல்லி செல்வதற்கு கரீப் ரத் 28 மணிநேரம் 30 நிமிடங்கள் எடுக்கும், ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ்  28 மணிநேரம் 25 நிமிடங்கள் எடுக்கும், தமிழ்நாடு சூப்பர்பாஸ்ட் ரயில் 32 மணிநேரம் 30 நிமிடங்கள் ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Indian RailwaysCheapest AC TrainIRCTCGarib Rath ExpressGarib Rath

