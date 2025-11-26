பயணிகளுக்கு ரயில்வே எச்சரிக்கை! கடும் பனிப்பொழிவு..247 ரயில்கள் ரத்து -காரணம் என்ன?

Indian Railways Today News: வட இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திலிருந்தே அசாதாரணமான குளிர் மற்றும் அடர்த்தியான பனிப்பொழிவு நிலவுகிறது. இது பொதுவாக டிசம்பர் மாதத்தில் காணப்படும். இந்த கடுமையான வானிலை காரணமாக, இந்திய ரயில்வே ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. வட இந்திய ரயில்வேயின் அதிரடி முடிவின்படி, கடுமையான பனிப்பொழிவு மற்றும் குறைந்த பார்வைத் திறன் காரணமாக, மொத்தம் 247 ரயில்கள் 50 முதல் 90 நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் வட இந்தியாவில் பயணம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளின் திட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பனிப்பொழிவு ரயில்வேயில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்:
ரயில்கள் தாமதம்: வட இந்தியாவில் நிலவும் அடர்த்தியான பனிப்பொழிவு காரணமாக, பல ரயில்கள் திட்டமிட்ட நேரத்தை விட தாமதமாக இயங்கி வருகின்றன. குறிப்பாக, பிலாஸ்பூர் மண்டலத்தில் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட ரயில்கள்: மும்பை எல்டிடி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் போன்ற முக்கிய ரயில்கள் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தாமதமாக வந்தன. உத்கல் எக்ஸ்பிரஸ், கோட்வானா, கீதாஞ்சலி போன்ற ரயில்களும் கணிசமான தாமதத்தை எதிர்கொண்டன.
வேகக் கட்டுப்பாடு: பணி காரணமாக பார்வைத் திறனில் ஏற்படும் மாற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் காரணமாக, ரயில்வே ரயில்களின் வேகத்தைக் குறைத்துள்ளது. இது பயண நேரத்தை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்கள் பற்றிய முழு விவரங்கள்:
1. மொத்த ரயில்கள்: 247 ரயில்கள்
2. ரத்து செய்யப்படும் காலம்: 50 முதல் 90 நாட்கள் வரை
3. பாதிக்கப்பட்ட மண்டலங்கள்: ஏழு ரயில்வே மண்டலங்கள்
4. எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்த ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களின் எண்ணிக்கை: சராசரியாக 60 நாட்கள் அடிப்படையில், 14,820 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படும்.
5. முக்கியமாக பாதிக்கப்படும் பகுதிகள்: பீகார், பஞ்சாப் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் போன்ற வட இந்திய மாநிலங்கள்.
6. முன்பதிவில் தாக்கம்: பல ரயில்களில் மாற்று நாள் முன்பதிவுகளும் (alternate day reservations) தடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ரயில் பயணிகளின் நிலை என்ன?
குளிரில் நீண்ட நேரம் நடைமேடைகளில் காத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் பயணிகள் உள்ளனர். இதனால் அவர்களின் பயணத் திட்டங்களும், அன்றாட வேலைகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இரவு நேரங்களில் இயக்கப்படும் பல ரயில்கள் தாமதமாவதால், பயணிகள் ரயில் நிலையங்களிலேயே உறங்கும் அவலமும் ஏற்படுகிறது.
வானிலை நிலவரம் என்ன?
வடக்கிலிருந்து வீசும் லேசான குளிர்ந்த காற்று மற்றும் உள்ளூர் மேகமூட்டம் காரணமாக வெப்பநிலையில் இந்த ஏற்ற இறக்கம் காணப்படுகிறது. பகலில் மேகங்களில் உள்ள ஈரப்பதம் வெப்பத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் இரவில் குளிர்ந்த காற்றால் வெப்பநிலை குறைகிறது.
